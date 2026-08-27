Altın mevduatında 2 aylık kazanç: 785 milyar TL

İran Savaşı sonrasında düşüşe geçen altın fiyatları, son 2 aydır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Parasını bankalarda altın mevduatında tutanların 2 aylık kazancı 785.4 milyar TL’ye ulaştı. Altın mevduatlarının büyüklüğü yılbaşından bu yana 1.2 trilyon TL artarak 4.7 trilyon TL’yi çıktı.

Altın fiyatları yılbaşından bu yana oldukça hareketli bir seyir izliyor. Geçen yılın tamamında gösterdiği hızlı performans ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken altın, yeni yıla da hızlı bir başlangıç yaparak tarihi zirvelerini gördü. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon, altın fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.

Geçmiş yıllarda kriz ve savaş dönemlerinin ‘güvenli limanı’ olarak görülen altın, bu kez ezberleri bozan bir seyir izledi. Savaşın başladığı günden bu yana çatışmaların artması altında düşüşe, barış umutlarının arttığı dönemler ise altında yükselişe neden oldu. Altının savaş ile düşüşe geçmesinin gerekçesi olarak farklı görüşler ortaya atıldı. 2025 yılında yaşanan neredeyse iki katlık artışla elde edilen kazançların savaş nedeniyle daha kolay realize edilebildiği söylendi.

Vatandaş altın almayı sürdürüyor

Diğer taraftan savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskılara neden olduğu, bunun da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yerine artırıma gidebileceğine yönelik artan beklentiler altında satışlara neden olduğu ifade edildi.

Çünkü olası bir faiz artırımının küresel piyasalarda dolar güçlendirecek olması altın tarafında baskı yarattı. Altın fiyatlarında yıl boyu yaşanan dalgalanma, Türkiye’deki altın yatırımcısının pozisyonunu pek etkilemedi. Altın fiyatlarının özellikle savaş sonrası düşüşe geçmesi yurtiçi yerleşikler tarafından alım fırsatı olarak görüldü. Bankalardaki altın mevduatlarının ağırlık bazında büyüklüğü yılın ikinci çeyreğinde 23.1 ton artarak 660 tona çıktı.

Bu yılki kazanç 1.2 trilyon TL

Altın fiyatlarının son 2 ayda yönünü yeniden yukarıya çevirmesi, altın yatırımcısının yüzünü yeniden güldürdü. Hem ons hem de dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle bankalardaki altın mevduatlarının büyüklüğü son 2 ayda yüzde 19.80, başka bir ifadeyle 785.4 milyar TL artarak 4 trilyon 752 milyar TL seviyesine çıktı. Altın mevduatlarında yılbaşından bu yana yaşanan büyüme ise 1 trilyon 234 milyar TL oldu. İran ve Umman’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığını yeniden başlatacak ‘geçici çerçeve’ anlaşması üzerinde görüşmeler yapması küresel piyasalarda tansiyonu bir miktar düşürürken Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmanın fiyatlamaları etkileyebileceği söyleniyor.

Altında 5 bin dolar beklentisi

Yabancı kurumlar son günlerde altının ons fiyatına ilişkin hedeflerini güncellemeye başladı. Citi, altın için 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 4 bin 800 dolara yükseltti. Altında 6-12 aylık dönemde 5 bin dolarlık hedefini koruyan Citi, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin zamanla azalması, reel faizlerin gerilemesi ve Fed’in daha az şahin bir duruş sergilemesini altını destekleyecek unsurlar olarak gösterdi.

Bir diğer yatırım kuruluşu JPMorgan ise Orta Doğu'daki belirsizlik ve hafta sonundaki tarife haberlerinin makro risk primini yüksek tuttuğunu vurgularken altının şimdilik 4 bin 500 – 5 bin dolar aralığında işlem görmesini bekliyor. JPMorgan, daha ılımlı enflasyon verileri ve Jackson Hole'a ilişkin piyasa şüphelerinin ise altını bir hafta içinde 5 bin dolara yaklaştırabileceği tahmininde bulundu.