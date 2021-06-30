Altın pandemiyi izliyor

Altının Ons fiyatı 2018 yılı yaz aylarından bu yana inişli çıkışlı olsa da çok ciddi değer kazanmış durumda. 1100 dolar civarından başlayan çıkış 2000 dolar üzerini gördükten sonra şimdi 1780 dolar civarında seyrediyor. Altın normal koşullarda diğer emtialar gibi ABD Doları ile ters hareket eder. Genelde iki durumda diğer emtia fiyatlarından ayrışır. Birincisi, küresel enflasyon beklentilerinin yükselmesi altın fiyatlarını yukarı taşıyabilir. Yatırımcının pul olmayan bir para tutma istekliliğinin sonucudur. İkincisi, küresel risklerin artmasıdır. Varlık fiyatlarının düşme riskine karşılık, değerli bir varlık tutma istekliliğinin sonucudur.

Küresel ekonomide 2000’li yılların başından bu yana enflasyon bulunmuyor. Önümüzdeki dönemde geçici bir artış olabilir ve fiyatlara yansıyabilir fakat 2018 sonrası olan artışın ana nedeni enflasyon değildi. 2018- 2019 yıllarında altın fiyatlarının 1100 dolardan 1600 dolar civarına yükselmesi büyük oranda risk fiyatlamasından kaynaklandı. ABD – Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşmesi, küresel büyüme oranını aşağı çekmeye başlamıştı. Küresel borcun yaratılan küresel gelirin üç katını aştığı bir dünyada bunun anlamı sorunlu krediler yoluyla bir finansal kriz riski demek oldu. Bunun yanında, artan gelir dağılımı sorunu ve bunun sosyal siyasal yansımaları ile iklim krizinin getirdiği belirsizlikte diğer risk unsurları olmaya başlamıştı. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket büyük oranda bunların yansıması oldu. Pandemi patlayınca ortaya çıkan büyük belirsizlikle altının ons fiyatı 2000 doları aştı. Kasım ayı ile beraber aşıların devreye gireceği haberleri altının ons fiyatını 1700 doların altına itti.

Demek ki dünya sağlık örgütü yarın pandemi bitti diye açıklama yapsa (keşke diyorum) altın başladığı noktaya, 1600 dolar civarına gerileyebilir. Şu anda maalesef öyle bir durum yok.

2018 yılında altın fiyatını yukarı hareketlendiren riskler azalırsa, ons fiyatı 2018 seviyelerine geri dönebilir. Sizce öyle bir durum var mı? Ticaret savaşı bitti mi? Yoksa daha büyük boyutta ABD ile Çin arasında doğu-batı arasında kutuplaşma yaratarak bir hegemonya savaşına mı dönüşüyor? Bunun ne tür riskler getirebileceğini kestirebiliyormuyuz? Finansal kriz tehdidi oluşturan küresel borçlar azalıyor mu? Dünya gelir dağılımı sorununa çözüm üretebildi mi? Küresel ısınma durdu mu? İklim krizi aşılabiliyor mu? Dünyanın çözmesi gereken bu sorunlar bu yılki Davos zirvesinde The Great Reset (Büyük Sıfırlama) temasıyla konuşuldu. Görebildiğimiz kadarıyla, altın Büyük Sıfırlamayı fiyatlıyor. Dünya bu sorunları çözdükçe altın fiyatları gerileme dönemine girecektir. Ters durumda da artma eğilimini korur. Şu anda durum budur ve fiyatlama muhtemelen yukarı yönlü olacaktır. İçinde bulunduğumuz dönemde Altın fiyatlarını belli bir bantta dalgalandıran ya da yukarı gidişini engelleyen pandeminin seyri görünüyor. Piyasaların önündeki en somut ve iyi haber pandeminin bitmesi olur. Aşıların yaygınlaşması ile böyle bir haber potansiyeli varken ve böyle bir durumda fiyatlarda gerileme olasılığı yüksekken altın yukarı yönlü güçlü hareketleri çok yapamıyor görünüyor. Kısa vadede pandeminin gidişatı, altın fiyatları üzerinde ana belirleyenlerden birisi olacak. Umarım olmaz ama Delta varyantı gibi faktörlerin baskın olması ve 4. Dalga gibi risklerin ortaya çıkması büyüme üzerindeki riskleri de arttırarak altın fiyatlarını yukarı doğru iter. Tersi durumda, pandemiyle mücadele başarılı ilerlerse altının ons fiyatında düşüşler görebiliriz. Pandemi sonrası büyük sıfırlama tamamlanana kadar ortaya çıkacak riskler altının ons fiyatını muhtemelen yukarı taşıyacaktır.