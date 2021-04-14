Altın üçgen nasıl oluşur?

Ayhan Yavrucu ile yapılan söyleşide dikkatimi çeken bir uyarısı var: Dolarizasyonun çözülmesi için güven ortamı sağlanmalı! Belirgin olan bir gelecek, güven veren bir ortam ve saydam uygulama... Bunun sonucu fiyatlar istikrara kavuşacak.

İş dünyasına ışık tutmaya çalışan gazeteniz DÜNYA’dan Özge Yavuz’un Alarko İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu ile yaptığı söyleşinin bir bölümünü alıntılamak istiyorum:

‘’Yeni yıla girerken hafta sonu gazetemiz DÜNYA+ için, Türk iş dünyasının görüşlerini almış; iş insanlarının yıllık döviz kuru, enflasyon, faiz ve büyüme tahminlerini sormuştuk. Alarko Holding İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu da, 2021’e ilişkin tahminlerini sorduğumuz işadamları arasındaydı. Yeni yılla ilgili fikirlerini rahatlıkla ifade etmişti. Yavrucu, yıl içinde bazı reformların zamanında yapılması durumunda dövizde çok hareketlilik olmayacağını belirtmişti. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve yüksek enflasyon hakkında ne düşündüğünü merak ettiğim Yavrucu’ya, yine kur tahminini sordum ama bu kez durum farklıydı:

Yavrucu, ‘Kur ne olacak?’ diye soranlara, ‘Valla onu kimse kestiremez’ diyorum. Tahminler yapılıyor, bir ay olmadan değiştiriliyor. Bu, öngörülebilecek bir şey değil artık...” Evet, bu durum iş dünyasının geneli için de farklı değil. Ayarlar artık “aylık” olarak yapılıyor. Öngörü yapmak hemen hemen olanaksız. Nedeni çok açık: Belirsizlik egemen... Oysa Ayhan Yavrucu DÜNYA’nın yaptığı 2021 soruşturmasına cevap verirken “Yıl için ekonomik ve hukuk alanında gündemde olan bazı reformların yapılması dövizde hareketliliği önler” demişti. Dolar “öngörülemez” konuma gelince bu kez uluslararası kuruluşların ülkenin 2021 büyüme tahminini gözden geçirip düşürdüğünü görüyoruz.

Yavrucu’nun bu söyleşide dikkatimi çeken bir uyarısı var: Dolarizasyonun çözülmesi için güven ortamı sağlanmalı!

Buradan “altın üçgeni” şöyle okumak mümkün: Belirgin olan bir gelecek, güven veren bir ortam ve saydam uygulama...

Bunun sonucu fiyatlar istikrar kazanır, faiz onun türevi olarak makul noktaya gelir.

İş insanlarımızın bu belirsiz ortamda yeni yatırım fırsatları için yine de uğraştıklarını görüyorum. Kocaman bir bravo...

GÜNÜN NOTU:

Tarım ürünlerinde üstünlük gelişmiş dünyaya geçti. Avrupa Birliği 130 milyar Euro ile en büyük ihracatçı. Onu 140 milyar dolar ile ABD izliyor.