Altın ve borsa için yön belirleme haftası

ABD ve Çin arasında yapılan görüşmelerden İran Savaşı’nı bitirmeye yönelik somut bir karar çıkmaması tarihi zirvelerine yükselen borsalarda satış baskısı yarattı. Borsa İstanbul haftaya kritik destek bölgelerine yakın başlayacak. Endeksin 14 bin 100 puanda tutunamaması halinde satışların hızlanabileceği tahmin ediliyor.

Piyasaların haftalardır beklediği Ortadoğu’da­ki kalıcı barış umutları geçen hafta da gerçekleşmedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta gerçekleştirdiği Çin ziyareti piyasaların ana günde­mini oluşturdu. Trump ile Çin Lideri Şi Cinping arasında Pe­kin’de yapılan iki günlük zirve­nin ardından İran Savaşı’nda mevcut durumu değiştirecek somut bir açıklama gelmedi. Hatta ABD basını zirvenin ar­dından ABD ve İsrail’in İran’a muhtemel saldırılar için yoğun hazırlık yaptığını iddia etti. İran ise Hürmüz Boğazı’nın yalnızca İran ile işbirliği yapan tarafla­ra açık olacağını duyurdu. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise Hürmüz Boğazı’ndaki akışın en geç yazın başlayacağını söyledi. ABD-Çin görüşmelerinden çı­kan en somut açıklama, ikili ti­careti canlandırmak amacıyla belirli ürünlerde gümrük vergi­lerinin karşılıklı olarak düşürü­leceğini oldu.

Merkez’den enflasyon açıklaması

İçeride piyasaların en kritik gündemi Merkez Bankası’nın savaş sonrası yaptığı ilk Enflas­yon Raporu toplantısıydı. Mer­kez Bankası Başkanı Fatih Ka­rahan, 2026 ara hedefinin yüz­de 16’dan yüzde 24’e çıktığını ifa­de ederek belir­sizlikler dolayı­sıyla tahmin ara­lığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyle­di. Karahan, nok­ta tahmin olarak yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 26 oldu­ğunu belirtti. Bir önceki tahmin yüzde 18 seviyesindeydi. Kara­han, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politika­sı duruşunun sıkılaştırılacağı­na dikkat çekti. Enflasyon Ra­poru’nun ardından kurumların faiz beklentileri yeniden şe­killenmeye başladı. Citigroup, Merkez Bankası’nın yıl sonu politika faizini piyasa beklen­tisi olan yüzde 32 yerine yüzde 34,5 seviyesinde tutmasını bek­liyor. Banka, enflasyonist baskı­lar ve döviz kuru politikası ne­deniyle haziran ayında faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor.

TL varlıkların cazibesi sürüyor

Nisan ayı başından itibaren savaşın açtığı yaraları sarıp TL bazlı tarihi zirvelerine çıkan Borsa İstanbul, hem İran Sa­vaşı’na yönelik devam eden be­lirsizlik hem de faiz indirim­lerinin bir süre daha ötelendi­ği beklentileri nedeniyle satış baskısı altına girdi. 11 Mayıs’ta 15 bin 200 puanın üzerini gö­ren BIST 100 Endeksi, hafta­yı 14 bin 367 puandan tamam­ladı. Bu da zirveye göre yüzde 5,5’lik bir geri çekilmeye işa­ret ediyor. Uzmanlar, faizlerin yüksek seyrinin korumasının borsanın önündeki en büyük engel olduğu görüşünde. Mev­duat ve para piyasası fonları gi­bi sabit getirili yatırım araçla­rının yılsonuna kadar olan sü­reçte yüzde 20-21 civarında bir getiri sunuyor olması bor­saya yeni para girişini engelle­diği söyleniyor. Öyle ki bugün parasını TL’de değerlendiren­lerin yılsonunda borsanın ge­risinde kalması için endeksin yılı 17 bin 500 puanın üzerinde tamamlaması gerekiyor. Bor­sanın böyle bir performans göstermesi durumunda tüm hisselerin buna ayak uydurup uydurmayacağı da bir başka soru işareti.

Teknik anlamda, BIST 100 Endeksi için 14 bin 350 puan seviyesi kısa vadede takip edil­mesi gereken destek noktası. Bu seviyenin altına inilmesi ha­linde 14 bin 100 puan seviyesi­ne kadar sarkma yaşanabilir. 14 bin 100 puanın aşağı yönlü kı­rılması halinde satışların hızla­nabileceği ifade ediliyor. Özel­likle petrol fiyatlarının seyri borsaların yön belirlemesinde kritik öneme sahip olduğu dü­şünülüyor. Brent türü petrolün varil fiyatının 90 doların altına kalıcı olarak inemediği bir or­tamda borsada yukarı yönlü ha­reketlerin sınırlı kalabileceği­nin altı çiziliyor. Altın fiyatları, Türkiye’de en çok takip edilen verilerden biri. Savaşa yönelik belirsizliğin sürmesi nedeniy­le altının ons fiyatı geçen hafta 4 bin 539 dolara geriledi. 4 bin 500 ve 4 bin 450 dolar seviye­lerinin altında satışların hız­lanabileceği söylenirken ANZ Group Holdings, Orta Doğu’da­ki çatışmanın ekonomik büyü­meyi yavaşlatması ve merkez bankalarının para politikaları­nı gevşetmesine yol açması ne­deniyle altın fiyatlarının 2027 ortalarına kadar 6 bin dolara yükseleceğini öngördü.