Altın ve değerli metallerin Fed kararlarıyla imtihanı

Fed’in faiz politikası, doların seyri ve tah­vil getirileri altın ve gümüşün yönünü belirliyor. Yüksek faiz değerli metalleri bas­kılarken jeopolitik riskler “güvenli liman” talebini destekliyor.

Gümüş, platin, palad­yum ve bakır gibi metallerde sanayi tale­bi ile arz koşulları da fiyatlamalar üzerinde etkili. Altın için yıllardır çalışan bir piyasa ez­beri var: “Faizler düşerken altın yükselir, fa­izler artarken geriler.” Ancak küresel ekono­mide enflasyon baskısının yeniden güçlendiği bu dönemde değerli metallerin rotası, tek ba­şına faiz kararından etkilenmiyor.

ABD Mer­kez Bankası’nın (Fed) para politikası, doların yönü, ABD tahvil getirileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi aynı anda fiyatlamalara giriyor. Bu nedenle altın ve gü­müşte önümüzdeki dönemin hikâyesi, faiz in­dirimi beklentisinden çok, yüksek faiz orta­mının ne kadar süreceği ve bunun ekonomik dengeleri nasıl değiştireceği üzerinden şekil­lenmesi bekleniyor. Fed, 15-16 Eylül toplan­tısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına yükseltti. Ekim ayında yayımlanan toplantı tutanaklarında da yetki­lilerin çoğunluğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışını daha uygun görebileceği belirtildi.

Tahvil faizleri yakından izlenecek

Enflasyonun hedefin üzerinde kalması, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve ekonomik faaliyetin dayanıklılığı, Fed’in gevşeme yerine sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güç­lendiriyor. Bu görünüm, faiz getirisi olmayan altının taşıma maliyetini artırıyor. ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcıya faiz geliri sağlamayan altına kıyasla tahvilleri daha cazip hale getirdiği ifade ediliyor.

Doların güçlenme­si de dolar üzerinden fiyatlanan metalleri di­ğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açı­sından pahalılaştırarak talebi sınırlayabiliyor. Dolayısıyla Fed’in daha sıkı bir politika izle­mesi, altın ve gümüş üzerinde iki ayrı kanaldan baskı yaratıyor. Enflasyonun yüksek kalması, uzun vadede satın alma gücünü koruma aracı olarak altına talebi destekleyebilir. Ancak aynı enflasyon Fed’i faizleri yükseltmeye veya yük­sek seviyelerde tutmaya yöneltiyorsa kısa va­dede altın üzerinde baskı oluşabilir.

Her metalin hikayesi farklı

Başka bir ifadeyle altın, enflasyondan ko­runma talebiyle yüksek faiz maliyeti arasında sıkışmış durumda. Faiz baskısına rağmen altı­nın destek bulabileceği bir diğer konu ise jeo­politik belirsizlik. Orta Doğu’daki gerilimler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı iterken enerji arzına ilişkin kaygıları da artırıyor. Petrolün yükselmesi al­tın için çift yönlü bir etki yaratıyor.

Artan jeo­politik riskler güvenli liman talebini güçlendi­rebilir; buna karşılık pahalı enerji enflasyonu besleyerek Fed’in daha sıkı kalmasına neden olabilir. Gümüş ise altına kıyasla daha karma­şık bir fiyatlama dinamiğine sahip. Değerli me­tal olmasının yanında sanayi üretimi, elektro­nik ve güneş enerjisi gibi alanlardan da talep görüyor.

Bu nedenle yüksek faiz ve güçlü dolar gümüşü baskılarken sanayi talebindeki deği­şim de fiyatları etkiliyor. Platin ve paladyum­da ise otomotiv sektörü, sanayi kullanımı ve arz koşulları daha belirleyici. Bakır gibi sanayi metalleri de faiz politikasından dolar ve büyü­me beklentileri üzerinden etkileniyor. Dolayı­sıyla bütün değerli ve sanayi metallerinin ay­nı yönde hareket etmesi beklenmemeli. Fed’in politikası ortak bir makroekonomik etki yarat­sa da her metalin kendi arz-talep dengesi var.