Altın ve değerli metallerin Fed kararlarıyla imtihanı
Fed’in faiz politikası, doların seyri ve tahvil getirileri altın ve gümüşün yönünü belirliyor. Yüksek faiz değerli metalleri baskılarken jeopolitik riskler “güvenli liman” talebini destekliyor.
Gümüş, platin, paladyum ve bakır gibi metallerde sanayi talebi ile arz koşulları da fiyatlamalar üzerinde etkili. Altın için yıllardır çalışan bir piyasa ezberi var: “Faizler düşerken altın yükselir, faizler artarken geriler.” Ancak küresel ekonomide enflasyon baskısının yeniden güçlendiği bu dönemde değerli metallerin rotası, tek başına faiz kararından etkilenmiyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası, doların yönü, ABD tahvil getirileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi aynı anda fiyatlamalara giriyor. Bu nedenle altın ve gümüşte önümüzdeki dönemin hikâyesi, faiz indirimi beklentisinden çok, yüksek faiz ortamının ne kadar süreceği ve bunun ekonomik dengeleri nasıl değiştireceği üzerinden şekillenmesi bekleniyor. Fed, 15-16 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına yükseltti. Ekim ayında yayımlanan toplantı tutanaklarında da yetkililerin çoğunluğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışını daha uygun görebileceği belirtildi.
Tahvil faizleri yakından izlenecek
Enflasyonun hedefin üzerinde kalması, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve ekonomik faaliyetin dayanıklılığı, Fed’in gevşeme yerine sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendiriyor. Bu görünüm, faiz getirisi olmayan altının taşıma maliyetini artırıyor. ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcıya faiz geliri sağlamayan altına kıyasla tahvilleri daha cazip hale getirdiği ifade ediliyor.
Doların güçlenmesi de dolar üzerinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından pahalılaştırarak talebi sınırlayabiliyor. Dolayısıyla Fed’in daha sıkı bir politika izlemesi, altın ve gümüş üzerinde iki ayrı kanaldan baskı yaratıyor. Enflasyonun yüksek kalması, uzun vadede satın alma gücünü koruma aracı olarak altına talebi destekleyebilir. Ancak aynı enflasyon Fed’i faizleri yükseltmeye veya yüksek seviyelerde tutmaya yöneltiyorsa kısa vadede altın üzerinde baskı oluşabilir.
Her metalin hikayesi farklı
Başka bir ifadeyle altın, enflasyondan korunma talebiyle yüksek faiz maliyeti arasında sıkışmış durumda. Faiz baskısına rağmen altının destek bulabileceği bir diğer konu ise jeopolitik belirsizlik. Orta Doğu’daki gerilimler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı iterken enerji arzına ilişkin kaygıları da artırıyor. Petrolün yükselmesi altın için çift yönlü bir etki yaratıyor.
Artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini güçlendirebilir; buna karşılık pahalı enerji enflasyonu besleyerek Fed’in daha sıkı kalmasına neden olabilir. Gümüş ise altına kıyasla daha karmaşık bir fiyatlama dinamiğine sahip. Değerli metal olmasının yanında sanayi üretimi, elektronik ve güneş enerjisi gibi alanlardan da talep görüyor.
Bu nedenle yüksek faiz ve güçlü dolar gümüşü baskılarken sanayi talebindeki değişim de fiyatları etkiliyor. Platin ve paladyumda ise otomotiv sektörü, sanayi kullanımı ve arz koşulları daha belirleyici. Bakır gibi sanayi metalleri de faiz politikasından dolar ve büyüme beklentileri üzerinden etkileniyor. Dolayısıyla bütün değerli ve sanayi metallerinin aynı yönde hareket etmesi beklenmemeli. Fed’in politikası ortak bir makroekonomik etki yaratsa da her metalin kendi arz-talep dengesi var.
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