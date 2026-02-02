Altın ve gümüş baş döndürdü
Küresel anlamda yılın ilk ayına başta altın ve gümüş olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan hareket damga vurdu. Cuma günü altın ve gümüşteki fiyat hareketi uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek türdendi. Gün içinde 118,5 dolar seviyelerini gören gümüşün ons fiyatı bir anda 74,40 dolara kadar indi. Zirve ile görülen en düşük seviye arasındaki fark tam yüzde 37,25!
Spekülatif işlemler artıyor
Dalga boyu daha kısa olmasa bile benzer hareket, altının ons fiyatında da yaşandı. Gün içinde 5 bin 451 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, zirvesinden tam yüzde 14 geri çekilerek 4 bin 683 dolara indi. Doların küresel anlamda güç kaybetmesinin değerli madenlere olan talebi artırması geçen sene başlamıştı. Merkez bankalarının rezervlerinde altının payını artırma istekleri uzun zamandır altında talebi destekleyen nedenlerin başında geliyor. Yine jeopolitik gerginlikler hem kurumsal hem de bireysel anlamda altının ilgi odağı haline getirdi. Altınla başlayan gümüşle devam eden ‘değerli metal fırtınası’, platin ve bakır gibi emtiaları yatırımcıların radarına soktu. Her yükseliş ve düşüş hareketlerinde olduğu gibi emtia bazında çok sayıda ‘gerekçe’ dillendirildi. Bu gerekçelerin haklı tarafı elbette var. Ancak finansal piyasalarda gelişen teknoloji ve yeni ürünler, fiyatlama dinamiklerini etkileyen en önemli değişimlerden biri. Bugün dünyanın herhangi bir yerinden cep telefonları aracılığıyla küresel piyasalarda istediğiniz ürünlerde işlem yapabiliyorsunuz. Öyle ki Wall Street’te Nasdaq, 7/24 işlem yapılabilmesinin hazırlıklarına geçen yılın son aylarında başlamıştı. Küreselde yatırım enstrümanlarına erişimin kolaylaşması arz-talep dengesini ciddi oranda etkiler hale geldi. Teknolojinin yanında geliştirilen yeni ürünler konunun bir başka boyutu. Kaldıraçlı işlemler, şu an spot piyasalardaki fiyatlamaları anında etkiliyor. Genellikle vadeli işlemlerde kullanılan kaldıracın çıkış noktası her ne kadar riski kontrol etmek (hedge) olsa bile geçen süreçte bu piyasalarda spekülatif işlemler yönü belirler hale geldi.
Her iki yöne pozisyon açılabiliyor
Kaldıraçlı işlemlerin yapıldığı piyasalarda yatırımcılar her iki yöne işlem açabiliyor. Yani hem yükselişten hem de düşüşten para kazanabiliyor. Bir enstrümanın fiyatının yükseleceğini düşünenler uzun (long), düşeceğine inananlar ise kısa (short) pozisyon alabiliyor. Dolayısıyla fiyatların gerilemesi halinde kısa pozisyon açanlar kar elde ederken uzun pozisyon açanlar zarar ediyor. Bunun tersi de geçerli. Kaldıraç tarafı ise hesabınızdaki paranın 10, 20, 30 hatta 100 katına kadar pozisyon açabilme imkanı olarak tanımlanabilir. Şöyle düşünün; 100 dolarınız var ve 10 kaldıraç oranı ile bin dolarlık işlem yapabiliyorsunuz. Eğer işlem açtığınız enstrümanın fiyatı yüzde 10 yükseldiğinde ya da düştüğünde yüzde 100 kazanç sağlayabiliyorsunuz. Kaldıraçlı işlemlerin en büyük riski gerçekleşen hareketin tersi pozisyon açtığınızda paranızın uçması. Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak, kaldıraç oranı 10 olan bir pozisyonda fiyat sizin açtığınız pozisyonun tersine yüzde 10 hareket ettiğinde, teminat eklemediğiniz ya da maliyeti etkileyecek işlem yapmadığınız durumda 100 dolarınız gidiyor. Kısa vadede yüksek kazanç elde etmek isteyenlerin akın ettiği kaldıraçlı işlemlerde hacim her geçen gün artıyor. Döviz işlemlerinin yapıldığı küresel forex piyasasında spot tarafta günlük hacim 3 trilyon dolarken türev tarafında hacim bunun iki katı. Yine kaldıraçlı işlemlerin en çok kullanıldığı piyasalardan biri olan kripto paralarda, kaldıraçlı işlemlerde hacim spot piyasayı katbekat geçti. Cuma günü altın ve gümüşte yaşanan aşağı yönlü sert hareketlerde uzun (long) pozisyon taşıyan yatırımcıların çok ciddi zararlar etmesine neden oldu. Piyasalarda teknolojinin kullanılması özellikle büyük kurumların kullandığı robotik işlemlere karşı bireysel yatırımcının pozisyon alması oldukça zor. Teknik analizin temel analizin önüne geçtiği bu tür işlemlerde kritik destek-direnç noktaların aşılmasıyla otomatik devreye giren emirler sert fiyat hareketlerine neden oluyor. Bireysel yatırımcılar açısından kaldıraçlı işlemler tam bir mayın tarlası. Uzmanlar her platformda yatırımcıları, yüksek miktarlarla yüksek kaldıraç oranlarıyla işlem yapmaması konusunda uyarıyor.
|Borsa
|13.838,29
|0,05 %
|Dolar
|43,4888
|0,19 %
|Euro
|51,5952
|-0,90 %
|Euro/Dolar
|1,1853
|-0,94 %
|Altın (GR)
|6.788,96
|-9,85 %
|Altın (ONS)
|4.854,65
|-10,03 %
|Brent
|69,8800
|0,45 %