Gündemin yoğunluğundan bir süredir altın ve gümüş fiyatlarına değinemiyorum. USD/TL paritesi ve bu metallerin dünya fiyatları, içerideki fiyatları belirliyorlar. Dolar kurunda iki haftadır gözlenen yükseliş, fiyatları pozitif etkiliyor. Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta vereceği karar ve mesaj, döviz kurlarının yönünü belirleyecek. Öte yandan, altının ve gümüşün dünya fiyatlarında bir sıkışma gözleniyor.

Altın fiyatında 1.680 dolar bölgesi haftalardır tutunuyor. Sosyal medya hesaplarımda, bu bölgeden fiziki altın talebinin gelebileceğini iki ay önce yazmıştım. Son haftalarda bu bölgeden alımlar geldi. Fiziksel altın talebine vurgu yapayım. Çünkü ekranlarda gördüğümüz fiyatlar vadeli işlem fiyatlarıdır. Vadeli piyasalarda pozisyon alan; bireysel yatırımcılar, hedge fonlar, swap (takas) aracıları gibi gruplar var. Fiziki alım yapanlar, altını uzun vadeli bir yatırım aracı olarak gören yatırımcılardır. Açıkçası altın fiyatında bir heyecan olmadığını belirteyim. Çünkü fiziki alımlardan bağımsız olarak, grafiksel açıdan, altın fiyatının dip formasyonunu tamamladığına ilişkin bir emare yok. Vadeli işlem piyasasındaki alım ve satım pozisyonlarının toplamını gösteren ‘‘açık pozisyon sayısı’’ düşüyor. Tabii fiyat baskı altına giriyor. Başka bir ifadeyle, bahsettiğim büyük yatırımcı grupları spekülasyon yapmıyorlar. Net alım pozisyonlarını azaltıyorlar. Yukarıda belli başlı fiyat seviyeleri geçilirse, bu gruplar yeni pozisyonlar açmaya başlarlar. 1.750 doların üzerinde güçlü bir kapanış, ilk etapta heyecan yaratabilir.

Gümüş fiyatında 24 dolar seviyesinden fiziki alımlar geldi. Ancak gümüşün vadeli işlem fiyatı da, dönemsel en düşük seviyesini görmemiş olabilir. Bu piyasada da spekülatörlerin satışları sürüyor. Fiyat 26,50 doların üzerine çıkarsa, vadeli işlem fiyatının dip yaptığı konusunda güven artar. Başta ABD’de açıklananlar olmak üzere, teşvik paketlerinin ekonomik aktiviteyi ve emtia fiyatlarını destekleyeceği açıktır. Altın ve gümüşe uzun vadeli fiziki talep biraz da bu nedenle geliyor. Vadeli işlem piyasası daha kısa vadeli işlemleri içeriyor.