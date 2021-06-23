"Altın yatırımcılarına hatırlatmalar..."

Altın üzerine uzun zamandır yazmıyorum. Bunun iki sebebi var: Birincisi bu konu hakkında yeterince yazıp çizen var. İkincisi ise biz ne dersek diyelim, inat edip kendi aklını beğenen çok.

Daha önce birçok kez "piyasalar fırsat sunar" diye yazmıştık. Mesela buna kızan çok oluyor. Halbuki 2018'de gramı 250 TL'den 200 TL'ye indiğinde, son bir yılda ise 540 TL'den 400 TL'ye gerilediğinde bu önermemi kanıtlamıştı. Ancak, yükselirken almayı marifet sananlar fiyatı düşünce nedense değerlendirmiyor. Bunun en önemli sebebi finansal okuryazarlık eksikliği.

Altının gram fiyatının nasıl hesaplandığını hatırlatayım:

Ons Fiyatı X Dolar/TL

Buna göre yurt dışında Altın yükselirken Türkiye'de Dolar/TL düşüyorsa gram altının fiyatı yerinde sayabiliyor ya da düşebiliyor. Eğer Ons fiyatı düşerken Dolar/TL yükseliyorsa çoğu zaman Türkiye'deki yatırımcılar ki onlara genellikle Ayşe Teyze diyoruz, fazla kaybetmiyorlar hatta kazandıkları bile oluyor.

Elbette, gram altıncılar için "ballı kaymak" olan durum hem Ons fiyatının hem de Dolar/TL'nin yükselmesi. Ancak böyle bir durum hem dünyada hem de Türkiye'de risklerin zirve yapmakta olduğunu gösterir ki, "öyle kazancı ben ne yapayım" diyen bile olabilir.

"Yatırımcının bir sistemi, modeli olmalı..."

Şu anki durumda Türkiye'de riskler yüksek ancak dünya ekonomisinde gözle görülür bir toparlanma yaşanıyor. Doların değerlenmeye başlaması da altının üzerinde baskı oluşturuyor. Türkiye'de Dolar/TL'nin yüksek seyretmesine rağmen Gram altının Ons fiyatına bağlı olarak 540 TL'lik zirveye göre 500 TL gibi daha düşük bir seviyede işlem gördüğüne şahitlik ediyoruz. Demek ki, piyasalar her zaman fırsat sunuyor.

Benden tavsiye, teknik analiz uzmanlarının uyardığı seviyelere göre işlem yapın ve tek bir fiyat seviyesinden alım satım yapmayın. Geçen yıl Kasım'da 540 TL'den dönen gram altının bu yılın Şubat ayında 400 TL'nin altına düştüğünü hatırlayın. Sonra tekrar yükseldiğini 530 TL'yi test edip bugün 500 TL'nin civarında dolaştığını göz ardı etmeyin.

Demek ki yatırım yaparken bir sistem ya da bir model geliştirilmesi gerekiyor. Sabırlı olmak ve anlık değişimlere göre fikir değiştirmemek, bundan da önemlisi vedalaşmak gerektiği zaman vedalaşmak, hedef alış fiyatına geldiğinde de tereddüt etmemek gerekiyor.

Bunların tamamına "tecrübe" diye adlandırılabilir. Tecrübe hatalardan ders almayı başaran akıllı insanlarda bulunur. Kendi hatalarından ders alanlara "akıllı", başkalarının hatalarından ders alanlara da "çok akıllı" diyoruz.