Altın yatırımcısının gizli mutluluğu

Altın fiyatı Kasım 2020 - Nisan 2021 döneminde yatırımcısını üzdü. İki aydır bir yükseliş hareketi var. Doların değeriyle emtia fiyatları arasındaki ters ilişki biliniyor. Dolar endeksinin üç ayın en düşük seviyesine inmesi altının ons fiyatını destekliyor. Amerikan 10-yıllık tahvil faizinin aynı zaman diliminde dar bir bant içinde kalması da moral veriyor. Sanayi metallerinin ve tarımsal emtiaların fiyatları son yılların zirvesine çıkarken, ‘‘Enflasyon beklentisi fiyatlanıyor’’ yorumu yapılıyordu. Eş zamanlı olarak, altın fiyatının uzun süre toparlanamayacağı belirtiliyordu. Emtiaları grup olarak değerlendirmek gerekir. Arz-talep dengesi, yeşil ekonomi teması, farklı emtiaların fiyatlarını dönemsel etkileyebilir. Ancak enflasyonda bir yükseliş beklentisi varsa ki dünyada bu gözleniyor, orta-uzun vadede fiyatlar birlikte hareket ederler. Örneğin altın fiyatı, mütemadiyen bakır ve petrol fiyatlarından ayrışmaz. Piyasa dengesini bir noktada bulur.

Altının iç piyasadaki fiyatını belirleyen etmenler; altının ons fiyatı ve USD/TL paritesidir. Yukarıda vurguladığım gibi ons fiyatı arayı kapatmaya çalışıyor. Öte yandan, dolar kurunun rekor tazelemesiyle altının gram fiyatı dün 525 TL’ye yükseldi. Kasım 2020’de fiyatın 540 TL’yi gördüğünü hatırlatayım. Türk Lirası zorlanıyor. Dolar dünyada üç ayın düşüğündeyken, yüzde 19 faiz de, TL mevduatlara stopaj avantajı da işe yaramıyor. Ekonomi politikasında hata payımızın kalmadığını söyleyebilirim. Geçen yılki muazzam kredi büyümesinin büyüme üzerindeki etkisi ortadadır. Bu sene faiz politikasını kullanmayı düşünmeyelim. Türkiye’de ilk dört aylık enflasyon yüzde 5,45’dir. Piyasanın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 14-15 civarındadır. TL bundan sonra sadece enflasyon kadar değer yitirse, dolar kurunun ulaşabileceği seviye bellidir.

Ons fiyatı yükselişini sürdürürse, altının içerideki fiyatı için başka seviyeler gündeme gelebilir. Ons fiyatındaki artışın, hedge fonların (serbest fonların) fazla bir katkısı olmadan gerçekleştiğini belirteyim. Ayrıca, altın madencilerinin hisse senetleri altın fiyatının hareketine eşlik etmiyor. Serbest fonlar denkleme alım tarafında girerlerse, madencilik şirketleri makûs talihlerini kırarlarsa, altın yatırımcısının gizli mutluluğu pekişir.