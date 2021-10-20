“Altın yatırımı ve altın yatırımcısı üzerine...”

Gün geçmiyor ki, "Hocam Altın alayım mı?" ya da "Altın ile devam edeyim mi?" diye soran olmasın. Aslına bakılırsa hem yurtdışındaki fiyat hareketlerini hem de Dolar/TL’yi yakından takip etmeden bu yatırıma girmek doğru değil.

Türkiye ekonomisinin Cumhuriyetten bu yana tarihinde sürekli devalüasyonlara rastlandığı için gram altın yatırımcısı istikrarlı şekilde para kazanmış gözüküyor. Neredeyse sabırla bekleyen herkes banka faizi ile kıyaslanamayacak büyük kazançlar elde etmişler.

Sadece 5 yıl geriye gidelim: 2016'da 125 TL olan gram altın bugün 530 TL olmuş. Yani 4 kattan fazla kazanç elde edilmiş. Aynı zaman diliminde Dolar/TL'deki kazanç ise 3 katından biraz fazla. BIST endeksi ise 2 katı kadar artış göstermiş. Özetle sade vatandaşın güven içinde dokunduğu enstrümanlar içinde Altın yine en parlak olanı gibi duruyor.

Peki, yurt dışında altın yatırımcısı üzülürken bizde Gram Altıncılar nasıl sevinebiliyor? Dilerseniz bu durumu bazı farklı kombinasyonlarla anlatayım:

Önce yurt dışında ons fiyatının yükselmesine göre bir analiz yapalım:

1. Ons fiyatı yükselirken Dolar/TL yükselirse: Gram altın fiyatı yükseliş rekoru kırıyor

2. Ons fiyatı yükselirken Dolar/TL değişmiyorsa: Gram altın fiyatı yükseliyor

3. Ons fiyatının yükselişine göre Dolar/TL daha yavaş düşüyorsa: Gram altın fiyatı göreceli olarak az yükseliyor.

4. Ons fiyatının yükselmesine göre Dolar/TL’nin düşüşü aynı oranda ise: Gram altın fiyatı değişmiyor

5. Ons fiyatının yükselmesine göre Dolar/TL daha hızlı düşüyorsa: Gram altın fiyatı geriliyor

Şimdi de yurt dışında ons fiyatı sabitken oluşan durumlara bir göz atalım:

1. Ons Fiyatı Sabit Giderken Dolar/TL Yükselirse: Gram Altın Fiyatı Yükseliyor

2. Ons Fiyatı Sabit Giderken Dolar/TL Düşüyorsa: Gram Altın Fiyatı Geriliyor

3. Ons Fiyatı Sabit Giderken Dolar/TL Sabit İse: Gram Altın Fiyatı Değişmiyor

Son olarak da Yurt Dışında Ons Fiyatı düşerken Türkiye'de neler olabilir ona bir bakalım:

1. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL daha hızlı yükselirse: Gram altın fiyatı yükseliyor

2. Ons fiyatının düşüşü ile Dolar/TL’nin yükselişi aynı hızda ise: Gram altın fiyatı değişmiyor

3. Ons fiyatının düşüşüne göre Dolar/TL daha yavaş yükselirse: Gram altın fiyatı geriliyor

4. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL sabit ise: Gram altın fiyatı geriliyor

5. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL de düşüyorsa: Gram altın fiyatı çok hızlı geriliyor

"Sabreden kazanıyor..."

Yukarıda görüldüğü gibi 13 değişik kombinasyonda Dolar/TL'nin durumuna göre Gram Altın Yatırımcıları 5 defa kazanıyor, 3 defa olduğu yerde sayıyor, 5 defa da para kaybediyor. Halbuki yurt dışında sadece 3 değişik durum var: Kazanç, Kayıp ve Sabit Seyir. Tüm bunlar bize Gram Altın yatırımcılarının tek garantisinin Dolar/TL yükselişi olduğunu gösteriyor.

Bu arada: Kripto paralardaki fiyat hareketleri Altın'ı gölgede bırakır nitelikte ama burada mevzuat ile yaklaşımlar netleşmeden amatörlerin tasarruflarını tamamen yatırmaları tehlikeli olabilir. Ayşe teyzelerin taktiğini uygulamak en doğrusu. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır.