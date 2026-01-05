Altında dalga boyu artar, petrolde hareket sınırlı olur
Piyasalar yeni yıla da hareketli bir başlangıç yaptı. Yılın ilk günlerinde dünya genelinde pozitif bir hava hakimken hafta sonu ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyon bir anda tedirginlik yarattı. ABD’den gelen ilk açıklamalar sonrasında piyasada dikkatler petrol ve her jeopolitik olayda ‘güvenli liman’ olarak görülen altına çevrildi.
Piyasaların ilk tepkisini bugün açılışta göreceğiz ama ilk gelen yorumlar, petrolde hareketin daha sınırlı altın başta olmak üzere değerli metallerde ise dalga boyunun daha geniş olacağı yönünde. Piyasalar açısından Rusya ve Çin’den gelecek açıklamalarda önemli.
ABD, aylar süren yoğun ekonomik ve askeri baskının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlerken, Maduro yakalanarak ülke dışına çıkarıldı. Amerika kıtasında artan tansiyon bir taraftan Venezuela’nın siyasi geleceğine diğer yandan ülkenin petrol endüstrisine yönelik belirsizlikleri artırdı.
Operasyon sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela’ya düzenlenen saldırıların ardından dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine “çok güçlü bir şekilde” dahil olacaklarını açıklaması, Venezuela’nın petrol kaynaklarını yeniden dünyanın odak noktası haline getirdi. Trump saldırı sonrası düzendiği basın toplantısında, ABD’nin büyük petrol şirketlerini ülkede devreye sokacaklarını, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklarını ve bunun ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti.
OPEC’in kurucu üyesi olan Venezuela, 303 milyar varil ile dünyadaki en büyük kanıtlanmış petrol rezervine ülke konumunda. Söz konusu rakam küresel petrol rezervinin yüzde 17’sine denk.
Venezuela her ne kadar dünyanın en büyük rezervine sahip olsa da küresel petrol üretiminin sadece yüzde 0.8’ini gerçekleştiriyor. Ülkenin bozuk altyapısı ve uluslararası yaptırımlar ülkenin potansiyelinin altında üretim yapmasına neden oluyor. Son 10 yıllık rakamlara bakıldığında Venezuela’nın petrol piyasasındaki payının hızla gerilediği görülüyor.
2023 yılında günlük 742 bin varil olan Venezuela’nın petrol üretimi 2013’teki seviyelerine kıyasla yüzde 70 gerilemiş durumda. 1970 yılında ülkenin günlük petrol üretimi 3.5 milyon varil seviyesindeydi. Geçmişte ABD, Venezuela petrolünün en büyük alıcısı konumundayken, yaptırımların devreye girmesinin ardından Çin ülkenin en büyük petrol müşterisi haline geldi.
Piyasaya etkisi sınırlı kalabilir
Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından özellikle petrol fiyatlarının önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Türkiye gibi petrol ithal eden ülkeler için enerji fiyatlarının seyri makroekonomik dengeler için de kritik öneme sahip.
Analistler, Venezuela’nın küresel petrol arzındaki payının sınırlı olması nedeniyle saldırıların petrol fiyatları üzerindeki etkisinin kısa vadede sınırlı kalabileceğini, buna karşın ülkedeki siyasi gelişmelerin piyasalar açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Bazı analistler, olası bir rejim değişikliğinin başarılı olması halinde uzun vadede yaptırımların kaldırılması ve yabancı yatırımların geri dönmesiyle Venezuela’nın petrol üretimi ve ihracatının artabileceğini belirtirken, bazıları da zorla gerçekleştirilen rejim değişikliklerinin petrol arzını hızlı şekilde istikrara kavuşturmayacağına işaret ediyor.
Trump, Venezuela’nın petrol endüstrisini yeniden inşaa etmek için milyarlarca dolar harcayacaklarını söylemesinin ardından ABD’li petrol şirketlerinden henüz bir açıklama gelmedi. Ülkede faaliyet gösteren tek ABD’li şirket olan Chevron, yalnızca “ilgili yasa ve düzenlemelere” uyacaklarını taahhüt etti. ABD’nin en büyük petrol şirketi ExxonMobil, yorum talebine yanıt vermedi. Bir diğer büyük oyuncu ConocoPhillips ise gelişmeleri izlediğini belirterek, “Gelecekteki iş faaliyetleri veya yatırımlar hakkında spekülasyon yapmak erken olur” dedi.
Altın ve gümüşte yükseliş yaşanabilir
MST Financial’da enerji araştırmaları başkanı Saul Kavonic, yeni bir Venezuela hükümetinin yaptırımların kaldırılmasına ve yabancı yatırımcıların geri dönmesine yol açması durumunda ihracatın orta vadede 3 milyon varile yaklaşabileceğini tahmin etti. Ya Wealth Direktörü Anuj Gupta, altın, baz metaller, ham petrol ve diğer enerji emtialarında yukarı yönlü bir açılış beklediğini belirterek, “ABD’nin Venezuela’ya saldırısının bölgede jeopolitik gerilimi tetiklemesi ve belirsizliği artırması bekleniyor. Bu nedenle, altın, gümüş, bakır, ham petrol, benzin vb. için yukarı yönlü bir açılış bekliyorum” dedi.
ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısından sonra altın ve gümüş fiyatlarda yükseliş beklediğini söyleyen Basav Capital’in kurucu ortağı
Sandeep Pandey, “ABD-Venezuela krizi, dünyanın en büyük gümüş ihracatçıları olan Peru ve Çad’ın gümüş ihracatı için kullandığı deniz yolunu tehlikeye attı. Bunun da benzer şekilde altın fiyatlarının pazartesi günü yükselmesine yol açması bekleniyor” yorumunu yaptı.
‘Petrol fiyatlarında fırlama olmaz’
A/S Global Risk Management’ın baş analisti ve araştırma başkanı Arne Lohmann Rasmussen, ABD saldırısının ölçeği beklenmedik olsa da, piyasaların zaten petrol ihracatını aksatacak bir Venezuela çatışmasını fiyatlandırdığını söyledi.
Venezuela’nın günde 1 milyon varilden az petrol ürettiğine dikkat çeken Rasmussen, “Bu rakam küresel petrol üretiminin yüzde 1’inden az. Ülke üretiminin yaklaşık yarısını ihraç ediyor. Ülkeye yapılan operasyon ayrıca küresel petrol piyasasının arz fazlası ve talebin nispeten zayıf olduğu bir dönemde yaşandı. Yaşananlar fiyatlamaları olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek büyük bir jeopolitik olay. Ancak piyasada hala çok fazla petrol var ve bu yüzden petrol fiyatları fırlamayacak” dedi.
Rasmussen, Brent petrol fiyatlarının vadeli işlemlerin açılmasıyla birlikte sadece 1 ila 2 dolar, hatta daha az artacağını tahmin etti. Petrol fiyatları geçen yıl yüzde 20 civarı geriledi. Kısa vadede Venezuela’da yaşanan gelişmelerin ne yönde evrileceği kestirilemese de ülkenin küresel petrol üretimini artırma olasılığının fiyatlara aşağı yönlü baskı yarabileceğini düşünen uzmanların sayısı oldukça fazla.
Günlük 2 milyon varil için 110 milyar dolar gerekiyor
Venezuela, yaklaşık 50 yıl önce petrol endüstrisini millileştirme yoluna gitti ve daha sonra 2007’de özel düzenlemeler altında işletilen operasyonların kontrolünü ele geçirdi. Chevron kalmayı kabul ederken, ExxonMobil ve ConocoPhillips dahil olmak üzere diğerleri yeni şartları kabul etmeyi reddetti.
Rystad Energy adlı sektör danışmanlık şirketinin jeopolitik analiz başkanı Jorge León, “Tahminimce, Başkan Trump bunu kamuoyuna açıkladıysa, muhtemelen ABD şirketleriyle önceden bir anlaşma yapılmıştır” dedi. Jeopolitik stratejist ve danışman Tina Fordham ise, “Onların da görüşmelere dahil olduklarını varsayıyoruz” dedi. 2030’ların başlarında günde 2 milyon varillik petrol üretimine ulaşmak için tahmini 110 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.
