Altında fiyat artışı satış fırsatı oldu

Şubat ayından bu ya­na düşüş eğilimin­de olan altın fiyatları, Ağustos ayında Fed’in faiz artırımı beklenti­lerinin gerilemesi ve doların değer kaybet­mesiyle yeniden yük­selişe geçti. Bu yük­seliş kalıcı olmasa da Ağustos ayına ilişkin veriler, yurt içi yatı­rımcıların fiyat artışını altın yatı­rımlarını azaltmak için kullandık­larını gösteriyor. Bu durum, altının yurt içi yatırımcılar nezdinde eski cazibesini kaybettiğini düşündü­rüyor.

Altın stoku Ağustos’ta geriledi

Türkiye’de önemli miktarda al­tın stoku bulunuyor ve bunun bü­yük kısmı yastık altında tutulu­yor. Stokun büyüklüğüne ilişkin resmî bir veri yayımlanmasa da dış ticaret ve yurt içi üretim veri­leri kullanılarak tahminde bulu­nulabiliyor. Bu amaçla, TÜİK’in aylık bazda yayımladığı dolar cin­sinden işlenmiş ve işlenmemiş altın ithalatı ve ihracatı verileri ile aylık ortalama altın fiyatlarını kullanarak ton cinsinden net altın ithalatını hesaplıyoruz. Ardından bu miktara aylık yurt içi altın üre­timini ekliyoruz.

Ağustos verileriyle yaptığımız hesaplamalara göre, yurt içinde­ki toplam altın stoku önceki aya kıyasla 8 ton azalarak 4,305 tona (609 milyar dolar) geriledi. Bu, Ka­sım 2021’deki 18 tonluk düşüşten bu yana kaydedilen en yüksek aylık gerileme oldu. Yıllık bazda ise altın stokundaki artış 95 tonla 2022 or­tasından bu yana en düşük seviye­sine indi. Fiyatlardaki dalgalı sey­rin etkisiyle altın yatırımlarına yönelik ilginin son dönemde zayıf­ladığı görülürken, Ağustos ayında­ki fiyat artışının yurt içi yatırımcı­lar tarafından satış fırsatı olarak değerlendirildiği anlaşılıyor.

Gelir etkisi tersine döndü

Altın fiyatlarındaki güçlü yükse­liş sonucunda ons altın fiyatı Şu­bat ayında 5,300 dolara ulaştı. Yap­tığımız hesaplamalara göre, 2025 başından itibaren altın stokundan sağlanan değerleme kazancı Şubat sonunda 348 milyar dolarla zirve­ye çıktı. Ons altın fiyatının Tem­muz sonunda 4,050 dolara gerile­mesiyle stokta 155 milyar dolarlık değer kaybı oluşurken, 2025 ba­şından bu yana biriken kazanç 193 milyar dolara indi.

Ons altın fiyatının Ağustos ayında 4,600 doların üzerine çık­ması yaklaşık 80 milyar dolarlık değerleme kazancı sağladı. Ancak fiyatın son durumda 4,300 dolar civarına gerilemesiyle bu kazan­cın yaklaşık yarısı geri verildi. Buna rağmen son iki ayda yakla­şık 40 milyar dolarlık değerleme artışı gerçekleşti. Son 12 aylık de­ğerleme kazancı ise 67 milyar do­larla 2024 ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

GSYH verilerine göre hane­halkı tüketim harcamaları bu yı­lın ilk çeyreğinde bir önceki çey­reğe göre %0.1, ikinci çeyreğinde ise %1.3 geriledi. Bu düşüşte, ge­çen yıl iç talebi destekleyen altın değerleme kazançlarının tersine dönmesinin de etkili olduğunu düşünüyoruz. Reel ve mevsim et­kilerinden arındırılmış kredi kar­tı harcamalarının Temmuz-Ağus­tos ortalamasının önceki çeyreğe göre yatay kalması, zayıf görünü­mün sürdüğüne işaret ediyor. Al­tın fiyatlarında yeniden kalıcı bir yükseliş başlamadığı sürece, son dönemdeki fiyat artışından kay­naklanan gelir etkisi, iç talep gö­rünümünü değiştirecek kadar güçlü olmayacak gibi gözüküyor.

Cari dengeye olumlu etki

Altın talebindeki zayıflama­nın makroekonomik göstergeler üzerindeki bir diğer etkisi de dış ticaret ve ödemeler dengesinde görülmektedir. Güçlü yurt içi al­tın talebinin fiyat artışlarıyla bir­leşmesi sonucunda, geçen yıl net altın ithalatı 20.0 milyar dolara ulaşarak 30.1 milyar dolarlık cari açığın büyük bölümünü oluştur­muştu.

Ağustos ayında tam tersi şekilde 0.8 milyar dolar net altın ihracatı gerçekleştirilirken, al­tın ticaretinin cari dengeye kat­kısı 2021’den bu yana ilk kez po­zitif oldu. Son altı aylık dönemde net altın ithalatı ise aylık ortala­ma 0.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu eğilimin sürmesi halinde, bu yıl net altın ithalatı­nın 10.0 milyar dolar ile geçen yıl­ki seviyenin yarısına ve 2021’den bu yana en düşük yıllık düzeyine gerilemesini bekliyoruz. Bu ge­lişme, enerji fiyatlarındaki artı­şın cari açık üzerindeki olumsuz etkisini kısmen dengelemektedir.