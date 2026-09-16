Altında fiyat artışı satış fırsatı oldu
Şubat ayından bu yana düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, Ağustos ayında Fed’in faiz artırımı beklentilerinin gerilemesi ve doların değer kaybetmesiyle yeniden yükselişe geçti. Bu yükseliş kalıcı olmasa da Ağustos ayına ilişkin veriler, yurt içi yatırımcıların fiyat artışını altın yatırımlarını azaltmak için kullandıklarını gösteriyor. Bu durum, altının yurt içi yatırımcılar nezdinde eski cazibesini kaybettiğini düşündürüyor.
Altın stoku Ağustos’ta geriledi
Türkiye’de önemli miktarda altın stoku bulunuyor ve bunun büyük kısmı yastık altında tutuluyor. Stokun büyüklüğüne ilişkin resmî bir veri yayımlanmasa da dış ticaret ve yurt içi üretim verileri kullanılarak tahminde bulunulabiliyor. Bu amaçla, TÜİK’in aylık bazda yayımladığı dolar cinsinden işlenmiş ve işlenmemiş altın ithalatı ve ihracatı verileri ile aylık ortalama altın fiyatlarını kullanarak ton cinsinden net altın ithalatını hesaplıyoruz. Ardından bu miktara aylık yurt içi altın üretimini ekliyoruz.
Ağustos verileriyle yaptığımız hesaplamalara göre, yurt içindeki toplam altın stoku önceki aya kıyasla 8 ton azalarak 4,305 tona (609 milyar dolar) geriledi. Bu, Kasım 2021’deki 18 tonluk düşüşten bu yana kaydedilen en yüksek aylık gerileme oldu. Yıllık bazda ise altın stokundaki artış 95 tonla 2022 ortasından bu yana en düşük seviyesine indi. Fiyatlardaki dalgalı seyrin etkisiyle altın yatırımlarına yönelik ilginin son dönemde zayıfladığı görülürken, Ağustos ayındaki fiyat artışının yurt içi yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak değerlendirildiği anlaşılıyor.
Gelir etkisi tersine döndü
Altın fiyatlarındaki güçlü yükseliş sonucunda ons altın fiyatı Şubat ayında 5,300 dolara ulaştı. Yaptığımız hesaplamalara göre, 2025 başından itibaren altın stokundan sağlanan değerleme kazancı Şubat sonunda 348 milyar dolarla zirveye çıktı. Ons altın fiyatının Temmuz sonunda 4,050 dolara gerilemesiyle stokta 155 milyar dolarlık değer kaybı oluşurken, 2025 başından bu yana biriken kazanç 193 milyar dolara indi.
Ons altın fiyatının Ağustos ayında 4,600 doların üzerine çıkması yaklaşık 80 milyar dolarlık değerleme kazancı sağladı. Ancak fiyatın son durumda 4,300 dolar civarına gerilemesiyle bu kazancın yaklaşık yarısı geri verildi. Buna rağmen son iki ayda yaklaşık 40 milyar dolarlık değerleme artışı gerçekleşti. Son 12 aylık değerleme kazancı ise 67 milyar dolarla 2024 ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.
GSYH verilerine göre hanehalkı tüketim harcamaları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0.1, ikinci çeyreğinde ise %1.3 geriledi. Bu düşüşte, geçen yıl iç talebi destekleyen altın değerleme kazançlarının tersine dönmesinin de etkili olduğunu düşünüyoruz. Reel ve mevsim etkilerinden arındırılmış kredi kartı harcamalarının Temmuz-Ağustos ortalamasının önceki çeyreğe göre yatay kalması, zayıf görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Altın fiyatlarında yeniden kalıcı bir yükseliş başlamadığı sürece, son dönemdeki fiyat artışından kaynaklanan gelir etkisi, iç talep görünümünü değiştirecek kadar güçlü olmayacak gibi gözüküyor.
Cari dengeye olumlu etki
Altın talebindeki zayıflamanın makroekonomik göstergeler üzerindeki bir diğer etkisi de dış ticaret ve ödemeler dengesinde görülmektedir. Güçlü yurt içi altın talebinin fiyat artışlarıyla birleşmesi sonucunda, geçen yıl net altın ithalatı 20.0 milyar dolara ulaşarak 30.1 milyar dolarlık cari açığın büyük bölümünü oluşturmuştu.
Ağustos ayında tam tersi şekilde 0.8 milyar dolar net altın ihracatı gerçekleştirilirken, altın ticaretinin cari dengeye katkısı 2021’den bu yana ilk kez pozitif oldu. Son altı aylık dönemde net altın ithalatı ise aylık ortalama 0.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu eğilimin sürmesi halinde, bu yıl net altın ithalatının 10.0 milyar dolar ile geçen yılki seviyenin yarısına ve 2021’den bu yana en düşük yıllık düzeyine gerilemesini bekliyoruz. Bu gelişme, enerji fiyatlarındaki artışın cari açık üzerindeki olumsuz etkisini kısmen dengelemektedir.
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