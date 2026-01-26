Altından vatandaşa 345 milyar dolar, Merkez’e 56,5 milyar dolar’lık katkı
Altın fiyatlarında yükseliş durmuyor. Geçen yıl yüzde 65’lik artışıyla tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken altının ons fiyatı yıl başından bu yana yüzde 15,3 değer kazandı. Hem altında hem de gümüşte yaşanan rallinin nerede duracağı herkes tarafından merakla takip ediliyor. Geleneksek bir yatırım aracı olması nedeniyle, altın fiyatları Türkiye’de en çok takip edilen verilerden biri. Bunun nedeni altın en fazla yatırım yapılan enstrümanlar listesinde üst sıralarda yer alması. Geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizler ve yatırım araçlarının gösterdiği performans bu tablonun oluşmasında etkili. Öyle ki geçmiş tecrübeler altında kemikleşmiş bir yatırımcı kitlesi oluşturmuş durumda. Bu altınların büyük bölümü ise bankacılık sektörü dışında tutuluyor. Dönem dönem bu altınların sisteme dahil edilmesi için çalışmalar yapılsa da istenilen başarı bir türlü yakalanamıyor.
Altın tutanların yüzü gülüyor
Yastık altında tutulan altınların miktarı ile ilgili olarak uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yapıldı. Merkez Bankası’nın tahminlerinden yapılan hesaplamaya göre yastık altında vatandaşların 4 bin ton civarında altını bulunuyor. Bu miktar geçmişte Dünya Altın Konseyi ve İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) açıkladıkları tahminlere yakın. Dünya Altın Konseyi, Türkiye’de yastık altında 3 bin 500 ton, İAR ise 5 bin ton civarı altının olduğunu tahmin etmişti. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın tahmini aslında bu iki kurumun tahminlerinin ortalaması kadar. Yastık altındaki altınların dışında bankacılık sisteminde altın hesaplarında da tutulan tasarruflar var. Altın hesaplarındaki yaklaşık 500 tona denk gelen birikim hesaba katıldığında vatandaşların toplam 4 bin 500 tonluk bir altına sahip olduğu anlaşılıyor. Altın fiyatlarında son 1 yılda yaşanan artışın tasarruflara katkısı hesaplandığında çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıkıyor. 2024 yılı sonunda 377,1 milyar dolarlık bir değeri ifade eden 4 bin 500 ton altının bugünkü değeri ise tam 722 milyar dolar. Yani vatandaşların altın birikimlerinin değeri son 1 yılda 345 milyar dolar artmış durumda.
Döviz rezervlerinin önemi
Altın fiyatlarındaki artışın vatandaş gibi Merkez Bankası rezervlerine de katkısı oldukça dikkat çekici. Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var, Merkez Bankası’nın döviz rezervi her dönem en çok takip edilen göstergelerin başında geliyor. Uluslararası rezervler, Merkez Bankası tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin döviz cinsinden olan borçlarına karşılık iç ve dış borç servisini gerçekleştirmek, dışsal şoklara karşı gerekli döviz likiditesini bulundurmak, para ve kur politikası uygulamalarını desteklemek ve piyasalara güven vermek gibi amaçlarla tutuluyor. Türkiye gibi açık veren cari işlemler dengesinin yanında ekonomik birimlerin her dönem dövize olan ilgisi rezervleri önemli hale getiriyor. Yüksek enflasyon ortamında uygulanan düşük faiz politikası dövize olan talebi artırınca rezervler tarihi dibine inmişti. Ardından değişen ekonomi yönetimi seri faiz artışları ile eriyen rezervleri yerine koyma mücadelesine girmişti.
Altının payında hızlı artış
Son açıklanan verilere göre, 16 Ocak itibarıyla Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 207 milyar dolar seviyesinde. Bu tutarın 76,4 milyar doları döviz rezervlerinden, 121 milyar doları ise altın olarak tutulan rezervlerden oluşuyor. Yani altının toplam rezervler içerisindeki payı yüzde 58’e ulaştı. Merkez Bankası’nın altın rezervlerinin ton bazında karşılığı 2024 yılı sonunda 767 ton civarındaydı. Son 1 yılda Merkez Bankası, altın rezervlerine yaklaşık 50 tonluk bir ekleme yaptı ve 16 Ocak itibarıyla 817 tonluk rezerve ulaştı. Fiyatlarda yaşanan hızlı artışın rezervlere olan katkısı ise kabaca 56,5 milyar dolar. Kısaca altın fiyatlarında son 1 yılda yaşanan artışın hem vatandaşların hem de Merkez Bankası’nın tuttuğu altınların değerini toplam 401,5 milyar dolar yükseltti.
