Altından vatandaşa 345 milyar dolar, Merkez’e 56,5 milyar dolar’lık katkı

Altın fiyat­larında yükseliş durmuyor. Geçen yıl yüzde 65’lik ar­tışıyla tüm dünya­da dikkatleri üze­rine çeken altının ons fiyatı yıl başın­dan bu yana yüzde 15,3 değer kazan­dı. Hem altında hem de gü­müşte yaşanan rallinin nerede duracağı herkes tarafından me­rakla takip ediliyor. Geleneksek bir yatırım aracı olması nede­niyle, altın fiyatları Türkiye’de en çok takip edilen verilerden biri. Bunun nedeni altın en faz­la yatırım yapılan enstrüman­lar listesinde üst sıralarda yer alması. Geçmiş dönemlerde ya­şanan ekonomik krizler ve ya­tırım araçlarının gösterdiği performans bu tablonun oluş­masında etkili. Öyle ki geçmiş tecrübeler altında kemikleş­miş bir yatırımcı kitlesi oluş­turmuş durumda. Bu altınların büyük bölümü ise bankacılık sektörü dışında tutuluyor. Dö­nem dönem bu altınların siste­me dahil edilmesi için çalışma­lar yapılsa da istenilen başarı bir türlü yakalanamıyor.

Altın tutanların yüzü gülüyor

Yastık altında tutulan altın­ların miktarı ile ilgili olarak uzun yıllardır çeşitli çalışma­lar yapıldı. Merkez Bankası’nın tahminlerinden yapılan hesap­lamaya göre yastık altında va­tandaşların 4 bin ton civarın­da altını bulunuyor. Bu miktar geçmişte Dünya Altın Konseyi ve İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) açıkladıkları tahminle­re yakın. Dünya Altın Konseyi, Türkiye’de yastık altında 3 bin 500 ton, İAR ise 5 bin ton civa­rı altının olduğunu tahmin et­mişti. Dolayısıyla Merkez Ban­kası’nın tahmini aslında bu iki kurumun tahminlerinin orta­laması kadar. Yastık altındaki altınların dışında bankacılık sisteminde altın hesaplarında da tutulan tasarruflar var. Al­tın hesaplarındaki yaklaşık 500 tona denk gelen birikim hesaba katıldığında vatandaşların top­lam 4 bin 500 tonluk bir altına sahip olduğu anlaşılıyor. Altın fiyatlarında son 1 yılda yaşanan artışın tasarruflara katkısı he­saplandığında çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıkıyor. 2024 yılı sonunda 377,1 milyar dolarlık bir değeri ifade eden 4 bin 500 ton altının bugünkü değeri ise tam 722 milyar dolar. Yani va­tandaşların altın birikimleri­nin değeri son 1 yılda 345 mil­yar dolar artmış durumda.

Döviz rezervlerinin önemi

Altın fiyatlarındaki artışın vatandaş gibi Merkez Bankası rezervlerine de katkısı olduk­ça dikkat çekici. Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var, Mer­kez Bankası’nın döviz rezervi her dönem en çok takip edilen göstergelerin başında geliyor. Uluslararası rezervler, Mer­kez Bankası tarafından Türki­ye Cumhuriyeti Hükümetinin döviz cinsinden olan borçları­na karşılık iç ve dış borç servisi­ni gerçekleştirmek, dışsal şokla­ra karşı gerekli döviz likiditesini bulundurmak, para ve kur poli­tikası uygulamalarını destekle­mek ve piyasalara güven vermek gibi amaçlarla tutuluyor. Türki­ye gibi açık veren cari işlemler dengesinin yanında ekonomik birimlerin her dönem dövize olan ilgisi rezervleri önemli hale getiriyor. Yüksek enflasyon or­tamında uygulanan düşük faiz politikası dövize olan talebi artı­rınca rezervler tarihi dibine in­mişti. Ardından değişen ekono­mi yönetimi seri faiz artışları ile eriyen rezervleri yerine koyma mücadelesine girmişti.

Altının payında hızlı artış

Son açıklanan verilere göre, 16 Ocak itibarıyla Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 207 milyar dolar seviyesinde. Bu tutarın 76,4 milyar doları döviz rezervlerinden, 121 milyar doları ise altın olarak tutulan rezervlerden oluşuyor. Yani altının toplam rezervler içerisindeki payı yüzde 58’e ulaştı. Merkez Bankası’nın altın rezervlerinin ton bazında karşılığı 2024 yılı sonunda 767 ton civarındaydı. Son 1 yılda Merkez Bankası, altın rezervlerine yaklaşık 50 tonluk bir ekleme yaptı ve 16 Ocak itibarıyla 817 tonluk rezerve ulaştı. Fiyatlarda yaşanan hızlı artışın rezervlere olan katkısı ise kabaca 56,5 milyar dolar. Kısaca altın fiyatlarında son 1 yılda yaşanan artışın hem vatandaşların hem de Merkez Bankası’nın tuttuğu altınların değerini toplam 401,5 milyar dolar yükseltti.