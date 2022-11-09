Altının ons fiyatında 20-30 dolar farkın kaynağında ne var

İSGOLD Altın Rafinerisi’nin katkılarıyla Dünya Web TV’de Özge Yavuz’un moderatörlüğünde gerçekleşen “Altın Sohbetler”in geçen haftaki konuğu Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş’ti.

Emil Güzeliş’e, Şere Oğuz, Hakan Güldağ ve Özge Yavuz’la sorular sorduk, yanıtlarını aldık. Güzeliş, sohbetin sonuna doğru altının dolar bazında ons fiyatında yaşanan farklılık üzerinde durdu:

- Altının uluslararası piyasalardaki dolar bazındaki ons fiyatına ülkelerde genelde 2-3 dolar eklenir. Bizde son dönemlerde eklenen fark 20-30 dolar dolayında seyrediyor.

Bu durumu kilo bazında örnekledi:

- Yani, bir kilo altın külçe halinde ülkemize örneğin 52 bin dolara geliyor. Piyasaya satılırken fiyatı 52 bin 700 dolara çıkıyor. Bu kadar büyük farkın neden oluştuğunu anlayabilmiş değilim.

Ardından ekledi:

- Bu soruna en kısa sürede, bence hemen bir çözüm bulunması gerekiyor.

“Altın Sohbetler”den 2-3 gün sonra Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı, Nadir Metal Rafineri’nin CEO’su Burak Yakın’la buluştum. Buluşmada Burak Yakın’a Lion Diamond’un kurucusu, eşi Öznur Yakın ve Gleam Diamonds CEO’su Aylin Gözen eşlik etti.

Burak Yakın’a konuyu açtım:

- Altının ons fiyatı döviz bazında Türkiye’de 20-30 dolar yüksek uygulanıyormuş. Bunun nedeni nedir? Bu konuda rafinerilere yüklenenler, eleştirenler var.

Burak Yakın, bu konuyu Mücevher İhracatçıları Birliği önceki Başkanı Mustafa Kamar’ın sıklıkla dile getirdiğini belirtti:

- Doğru, altının ons fiyatında şu anda piyasada böyle bir fark yaşanıyor. Çünkü, piyasada yeterince altın yok. Yani, talep karşılanamıyor.

Hükümetin döviz çıkışını kısıtlama çabalarına işaret etti:

- Altın ithalatında bankalar devreden çıkarıldı. Bunun üzerine altın ithalatında yavaşlama gündeme geldi. Talep tam anlamıyla karşılanamayınca da kilo başına 700 dolarlık fark ortaya çıktı.

İthalatı şu anda yetkili aracı kurumlar ile rafinerilerin yapabildiğini kaydetti:

- 4-5 firma birleşip 2-3 ton altın getirebiliyor. Oysa bankaların her biri tek seferde 10 ton getirebilecek nakit gücüne sahip. Bankalar yeniden işin içine girse kilo başına fiyat farkı anında 60 dolara iner.

Konuyu İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık’a da danıştım, anlattı:

- Dubai’de de ons başına 5-6 dolarlık fark söz konusu. Ancak, bizde ons başına fark bir ara 30 doları da aştı. Şu anda 25-30 dolar arasında seyrediyor.

Atayık da piyasada ihtiyacı karşılayacak kadar altın bulunamadığını bildirdi:

- Talep de yüksek olunca ons başına fiyat farkı böyle bir noktaya geldi.

Bankalar altın ithalatında yeniden devreye girerse ons başına döviz bazlı fiyat normale döner mi?

Le Cordon Bleu’da 19 öğrenci ‘Michelin Yıldızlı’ staj yaptı

ÖZYEĞİN Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdür Vekili Mehmet Teoman Alemdar, 1997 yılında organize ettikleri bir konferans vesilesiyle Le Cordon Bleu Başkanı Andre Cointreau ile tanıştı:

- Le Cordon Bleu olarak İstanbul’da bir okul açmayı çok isteriz.

Le Cordon Bleu’nun bu arayışını öğrenen farklı kurumlar, İstanbul’daki okulu birlikte açma teklifi götürdü. Ancak, söz konusu iş birlikleri gerçekleşmedi.

Özyeğin Üniversitesi gastronomi ve mutfak sanatları lisans programı açmaya karar verdiğinde, bunun için güçlü bir uluslararası ortak arayışına girildi. Mehmet Teoman Alemdar, Andre Cointreau’yla irtibata geçti. Temmuz 2012’de işbirliği anlaşması imzalandı.

Alemdar, bu öyküyü Le Cordon Bleu’yla işbirliklerinin 10’uncu yılı için Fransız Sarayı’nda gerçekleşen buluşmada anlatıp ekledi:

- Bu süreçte Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, mezunlarının başarıları ile alanında Türkiye’deki en değerli 4 yıllık üniversite eğitimi programı oldu.

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, mesleki eğitimin yanında sahip oldukları yenilikçi ve girişimci ruhun mezunlarını sektörde önemli bir yere taşıdığını vurguladı:

- Özyeğin Üniversitesi’nin sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da başarılı olacak mezun yetiştirmesini hedefledik. 156 öğrencimizin 19’u Michelin Yıldızlı olmak üzere 140 yurt içi, 34 yurt dışı staj yaptı.

Le Cordon Bleu öğrencilerinin hem yurt dışına gittiğini, hem de yabancı öğrencilerin eğitim için Türkiye’ye geldiğini kaydetti:

- Bu seneki öğrenci sayımız 179. Öğrencilerimiz çok enteresan çalışmalara imza atıyor. Gerçek iş dünyasının içinde gelişime ve fırsatlara açık bir meslek hayatı sunuyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Esra Gençtürk de girişimci bir araştırma üniversitesi olduklarını belirtip ekledi:

- Bilimsel temelli uygulamalı eğitim modelimiz, katma değeri yüksek işbirlikleri ve öğrencilerimizin mesleki olarak gelişmesine imkan tanıyan zorunlu iş deneyimi gibi uygulamaların en somut örneği Le Cordon Bleu ile işbirliğidir.

10’uncu yılı kutlamalarının kalıcı etkiyi gösterdiğinin altını çizdi:

- Öğrencilerimiz, mezunlarımız çok farklı ülkelerde hem üniversitemizin, hem de Le Cordon Bleu’nun adını yaşatıyor.

Le Cordon Bleu International Pazarlama Direktörü Alienor Cointreau, eğitimde 127 yılı aşkın tarihlerinin olduğunu aktardı:

- 20’den fazla ülkede 35’ten fazla okulda Le Cordon Bleu eğitimi var. Le Cordon Bleu ağı, aynı zamanda ulusal mutfakları kutlamak için de bir araçtır. Bu yıl İstanbul’da 10’uncu yıl kutlaması çerçevesinde Türk mutfağına adanmış bir sertifika programı oluşturuldu.