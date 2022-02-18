Altınını, dolarını getirene, düşük faizli konut kredisi fena mı olur?

Türkiye’nin yeni ekonomi modelindeki başarısı büyük ölçüde bankalardaki ve yastık altındaki dolar ve altınların Türk Lirası’na (TL) dönüşmesine bağlı. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi ‘garantiler ve teşvikler’ vererek daha çok döviz ve altının TL’ye dönüşmesi için çaba harcıyor. Sürece büyük katkı sağlayacak önerilerden biri de Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik’ten geldi.

Ahmet Çelik, “İlk defa ev alacaklar için uygulanacak kampanya ile belirli bir tarihte bankalarda döviz mevduatı bulunan gerçek kişiler, gayrimenkul alırsa bedelin yüzde 30’luk kısmını dolardan TL’ye çevirmesi halinde gayrimenkul değerinin kalan kısmı için aylık yüzde 0,99 faizle 120 ay vadeli konut kredisi verilsin. Altın tasarrufu olanlar içinse finansal kuruluşlarda altın hesabı açan müşteriye yüzde 100 LTV (Loan to Value-Kredi/ Değer Oranı) ile konut kredisi kullandırılsın. Bu oran yüzde 80 şu anda. Altın teminatlı kredilerin sermaye yeterliliği hesaplamasında nakit karşılığı krediler gibi değerlendirilmesi, yastık altındaki altının sisteme girişini hızlandırır. Bu kapsamdaki konut kredisi faiz oranında da blokeye alınan altın miktarına göre indirim uygulansın” diyor. Vatandaşın, gayrimenkul yatırımı için her zaman istekli olduğunu, gayrimenkulün orta ve uzun vadede dolar ve altından daha fazla getiri sağladığını söyleyen Ahmet Çelik, konut satın almayı teşvik edecek diğer önerilerini de şöyle sıralıyor: “İlk kez konut sahibi olacak kişilerden devlet, yüzde 2 tapu harcını almasın. Büyükşehirlerde KDV oranı metre kare sınırlaması olmadan yüzde 1’e indirilsin.”

Geçmişte Eski İTO Başkanı merhum İbrahim Çağlar ile inşaat ve gayrimenkul sektörü için bir banka kurulması amacıyla proje geliştirdiklerini de hatırlatan Ahmet Çelik, “Hem sektöre hem gayrimenkul alacak vatandaşa kredi verecek bir banka önermiştik. Emlak Katılım kurulunca sektör olarak çok umutlandık ama maalesef beklediğimiz kadar güçlü bir yapı ortaya çıkmadı” diyor.

Beton sanayi ürünüdür

İnşaat sektörünün ve müteahhitlik mesleğinin uzun süredir, medya, siyaset ve bürokrasi nezdinde saldırı altında olmasını da eleştiren Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Bazıları, betonun da bir sanayi ürünü olduğunu unutuyor. Aslında inşaat da sanayi gibi üretim yapıyor, bina üretiyor. Ayrıca, sanayi de bir çatı altında çalışmak zorunda. Vatandaş olarak hepimiz bir çatı altında çalışmak ve yaşamak zorundayız. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi olarak 85 sektörü incelemiştim, 35’i inşaata çalışıyordu. 200’e yakın yan sektör de inşaatla yürüyordu. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesine bakın listede çok sayıda inşaat malzemesi üreten sanayi şirketimiz var” diyor. Sinpaş’ın da sanayi şirketleri olduğunu hatırlatan Ahmet Çelik, toplam 7 bine yakın doğrudan istihdama sahip bir şirketler grubu olduklarını bunun 2.500’e yakınının sanayi çalışanı olduğunu vurguluyor. Çelik’in verdiği bilgilere göre Sinpaş’ın sanayi şirketi Seranit’te 1.700 kişilik istihdam var ve üretimin yüzde 30’u ihraç ediliyor. Niğde’deki kalsit tesisinde 350 kişi çalışıyor ve bu tesiste de üretimin yüzde 70’i ihracata gidiyor. Aynı konuda Yatağan ve Cidde’de de üretim tesisi var. Sancaktepe’deki mutfak banyo fabrikasında (Vanucci) 215 kişilik istihdam söz konusu. Grubun toplam sanayi ihracatı 35 milyon doları buluyor. Hatay’da ise 28 mw gücünde rüzgâr enerjisi üretim tesisi var.

73 projede 40 bine yakın konut ürettik

Ahmet Çelik, Türkiye inşaat sektörünün amiral gemilerinden Sinpaş’ın kuruluşundan bugüne 73 proje ile yaklaşık 40 bine yakın konut ürettiğini belirtiyor ve şu anda devam eden projelerle ilgili şöyle konuşuyor: “Ankara’da 14 bin konutluk projemizin 8 binlik kısmı tamamlandı inşaat devam ediyor. Yine Ankara’da Bulvar Çankaya’nın inşaatına başladık. İstanbul Finans Şehir projemiz 2.900 konutluk, 1.200’ü tamamlandı, inşaat devam ediyor. Aynı bölgede yeni başladığımız Koru Aura 500 konutluk proje. İstanbul’da Bulvar Sefaköy, Sancaktepe’de 2 proje başlayacak. Kızılbük’ün inşaatı devam ediyor. 2022’de 1.550 konutluk satış hedefimiz var. Ambarlı’da ticaret merkezi projemiz tamamlanmak üzere. Frankfurt’ta da ticari gayrimenkul işine girdik.”

Avni Bey’in ‘Sinpaş efsanesi’ nasıl doğdu?

Ahmet Çelik ile sohbet edip Sinpaş’ın kurucusu Avni Çelik’i konuşmamak olur mu? Kurucunun ve markanın hikâyesini bir çırpıda anlatıyor: “Çorumluyuz (Alaca). Avni Bey, üniversiteyi Ankara’da okuyan bir inşaat mühendisidir. Daha öğrenciyken arazi parselasyon ve hafriyat işlerine girmiş. Aynı dönemlerde yılda 3 kez otobüs ve otel kiralayıp öğrencilere deniz tatil turu satarmış. Bu vesileyle dönemin şirin tatil beldesi Ayvalık ile tanışmış. 1973’te Ayvalık Sarmısaklı’da satılık bir arazi görüyor, ertesi yıl vadeli olarak bu araziyi alıyor. Sahil İnşaat ve Pazarlama A.Ş.’ni (SİNPAŞ) kuruyor ve burada etaplar halinde 570 konut villa inşa edip vadeli olarak (senetle) büyük bölümü de Ankara’ya satıyor. 1970’lerde Ankara’da konut ve ofis projeleri yapıyor. Ayvalık’ta başka arsa sahipleri de Avni Bey’e geliyor ve ‘bizimkine de proje yap’ diyor. Sonra Bodrum’da da benzer yazlık evler yapıyor, işler gelişiyor ve 1985’te İstanbul pazarına giriyor. Ben de 1987’de Sinpaş’a katıldım. İstanbul’da, Kağıthane’de, Sarıyer’de, ilk site projelerini biz yaptık. Çok sayıda sanayi ve ofis inşaatımız oldu. 3 tane gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketimiz halka açık. Avni Bey’in arsa stratejisi çok başarılıdır. Her projenin arsası 5-8 yıl önce alınmıştır.”