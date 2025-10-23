AltınS1 ve rasyonel yatırımcı varsayımı

Geçen haftaki yazımda naçizane, konu altın da olsa kurallarınızdan uzak­laşmayın, yatırımın temel prensiplerine uyun uyarısın­da bulunmuştum. Daha yazı­nın mürekkebi kurumadan geçen cumadan beri altın­da sert hareketler görmeye başladık.

Ons altın en yüksek 4.382 doları gördükten son­ra 4.005 dolara kadar gerile­di, benim bu yazıyı yazdığım an itibariyle de 4.105 dolar­da. Bu da zirvesinden %8.60 gerilediğini ve anlık fiyatı­nın da zirvesinin %6.32 al­tında olduğunu bize gösterir. Bu kadar hızlı yükselmiş bir enstrüman için büyük kayıp­lar sayılmaz. Ama düzeltme­nin bittiğini söylemek için de erken. Fakat ben size bu­gün altın öngörülerinden de­ğil altına bağlı başka bir ens­trümandan ve yatırımcıla­rın her zaman rasyonel karar vermediklerinden bahset­mek istiyorum. Enstrümanı­mızın adı darphane altın ser­tifikası(Altıns1).

Yüzde 26 daha pahalı

AltınS1, 0.01 gram altını temsil ediyor. En büyük özel­liği borsada alınıp satılıyor olması. Bu büyük bir avan­taj. Çünkü çok kolaylıkla alıp satabiliyorsunuz ve alım sa­tım arasındaki makas likidi­te fazla olduğu için normal gram altına göre daha dar.

Ve 1.000 adet sertifikası olan­lar fiziki olarak 10 gram al­tını da talep edebiliyorlar. Dolayısıyla bu enstrümanın fiyatıyla altın fiyatlarının birbirine yakın seyretmesi­ni bekliyoruz. Çoğu zaman az önce saydığım avantajla­rından dolayı AltınS1’in fi­yatı gram altından biraz da­ha yüksek olabiliyor. Bu marj da normal zamanlarda yak­laşık %10 civarında oluyor. Aşağıdaki grafikteki gri olan eğri bu farkı bize gösteriyor. Mayıs’ın başından beri kü­çük sapmalar olsa da marjın %10 etrafında salındığını gö­rüyorsunuz.

Fakat ne olduysa Eylül başından sonra olmuş. Marj konusunu güncel fiyat­lar üzerinden rakamlarla ör­nekleyelim. Ben bu yazıyı ya­zarken gram altın 5.581 TL’y­di ve AltınS1 sertifikası 70.26 TL seviyesindeydi. Aradaki fark yaklaşık %26. Yani bir­kaç avantajı olsa da aynı ürü­nü birileri %26 daha pahalıya almaya razılar. Razı olmasa­lardı zaten alışveriş olmaz­dı ve fiyat oluşmazdı. Bunun pek de rasyonel bir davranış olduğu iddia edilemez. Pe­ki, neden böyle bir ayrışma oluştu ve neden insanlar bu kadar yüksek marja rağmen AltınS1 sertifikası alıyorlar.

Marjın oluşmasının nedeni, Eylül başından beri altın fi­yatlarındaki tarihi yükseliş. Yükseliş devam ederken ta­lep de yüksek olduğundan Al­tıns1’in fiyatı gram altın fi­yatından daha hızlı yükseldi. İnsanlar da bu trene binmek istediler. Onlar binmek iste­dikçe fiyat daha da yükseldi ve marj açıldı. Tabii ki marj sonsuza kadar açılmayacak­tı. Fiyatlar düşmeye başladı­ğında da AltınS1’deki düşüş gram altından daha hızlı ola­caktı. Nitekim öyle de oluyor. Şu an itibariyle gram altın günlük %0.92 aşağıdayken, Altıns1 sertifikasında bu ra­kam %4.90. Bu enstrümanda taban diğer hisselerde olduğu gibi %10 değil, %5. Yani oraya çok yaklaşmışız.

Dünü(Salı) de tabanda kapatmıştık. Çok düşük fiyatlardan alanlar için bu düşüşler büyük prob­lem değil. Ama trene yakın zamanda binenlerin bir hayli canları yanmıştır. Aslında bu kadar basit bir enstrümanın hareketinden bile çıkarılacak önemli dersler var. Bence en önemli ders, insanların yatı­rım kararlarını verirken ras­yonel davrandıklarına ilişkin varsayımın doğru olmadığı­nın bir kez daha ortaya çık­masıdır.