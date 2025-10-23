AltınS1 ve rasyonel yatırımcı varsayımı
Geçen haftaki yazımda naçizane, konu altın da olsa kurallarınızdan uzaklaşmayın, yatırımın temel prensiplerine uyun uyarısında bulunmuştum. Daha yazının mürekkebi kurumadan geçen cumadan beri altında sert hareketler görmeye başladık.
Ons altın en yüksek 4.382 doları gördükten sonra 4.005 dolara kadar geriledi, benim bu yazıyı yazdığım an itibariyle de 4.105 dolarda. Bu da zirvesinden %8.60 gerilediğini ve anlık fiyatının da zirvesinin %6.32 altında olduğunu bize gösterir. Bu kadar hızlı yükselmiş bir enstrüman için büyük kayıplar sayılmaz. Ama düzeltmenin bittiğini söylemek için de erken. Fakat ben size bugün altın öngörülerinden değil altına bağlı başka bir enstrümandan ve yatırımcıların her zaman rasyonel karar vermediklerinden bahsetmek istiyorum. Enstrümanımızın adı darphane altın sertifikası(Altıns1).
Yüzde 26 daha pahalı
AltınS1, 0.01 gram altını temsil ediyor. En büyük özelliği borsada alınıp satılıyor olması. Bu büyük bir avantaj. Çünkü çok kolaylıkla alıp satabiliyorsunuz ve alım satım arasındaki makas likidite fazla olduğu için normal gram altına göre daha dar.
Ve 1.000 adet sertifikası olanlar fiziki olarak 10 gram altını da talep edebiliyorlar. Dolayısıyla bu enstrümanın fiyatıyla altın fiyatlarının birbirine yakın seyretmesini bekliyoruz. Çoğu zaman az önce saydığım avantajlarından dolayı AltınS1’in fiyatı gram altından biraz daha yüksek olabiliyor. Bu marj da normal zamanlarda yaklaşık %10 civarında oluyor. Aşağıdaki grafikteki gri olan eğri bu farkı bize gösteriyor. Mayıs’ın başından beri küçük sapmalar olsa da marjın %10 etrafında salındığını görüyorsunuz.
Fakat ne olduysa Eylül başından sonra olmuş. Marj konusunu güncel fiyatlar üzerinden rakamlarla örnekleyelim. Ben bu yazıyı yazarken gram altın 5.581 TL’ydi ve AltınS1 sertifikası 70.26 TL seviyesindeydi. Aradaki fark yaklaşık %26. Yani birkaç avantajı olsa da aynı ürünü birileri %26 daha pahalıya almaya razılar. Razı olmasalardı zaten alışveriş olmazdı ve fiyat oluşmazdı. Bunun pek de rasyonel bir davranış olduğu iddia edilemez. Peki, neden böyle bir ayrışma oluştu ve neden insanlar bu kadar yüksek marja rağmen AltınS1 sertifikası alıyorlar.
Marjın oluşmasının nedeni, Eylül başından beri altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş. Yükseliş devam ederken talep de yüksek olduğundan Altıns1’in fiyatı gram altın fiyatından daha hızlı yükseldi. İnsanlar da bu trene binmek istediler. Onlar binmek istedikçe fiyat daha da yükseldi ve marj açıldı. Tabii ki marj sonsuza kadar açılmayacaktı. Fiyatlar düşmeye başladığında da AltınS1’deki düşüş gram altından daha hızlı olacaktı. Nitekim öyle de oluyor. Şu an itibariyle gram altın günlük %0.92 aşağıdayken, Altıns1 sertifikasında bu rakam %4.90. Bu enstrümanda taban diğer hisselerde olduğu gibi %10 değil, %5. Yani oraya çok yaklaşmışız.
Dünü(Salı) de tabanda kapatmıştık. Çok düşük fiyatlardan alanlar için bu düşüşler büyük problem değil. Ama trene yakın zamanda binenlerin bir hayli canları yanmıştır. Aslında bu kadar basit bir enstrümanın hareketinden bile çıkarılacak önemli dersler var. Bence en önemli ders, insanların yatırım kararlarını verirken rasyonel davrandıklarına ilişkin varsayımın doğru olmadığının bir kez daha ortaya çıkmasıdır.
