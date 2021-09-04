Aman dikkat

Zafer ÖZCİVAN

Ekonomist

zozcivan@hotmail.com

Yaklaşık iki yıldan bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Salgın bitti veya azaldı derken yeni varyantlarıyla tanışıyoruz. Pandemi nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçirdiğimiz bu iki yıl içinde yaşam tarzımızı değiştirmek durumunda kaldık. Olaya ekonomik açıdan bakacak olursak: yasaklar nedeniyle kapalı kalan veya kısıtlı çalışmak zorunda kalan işyerlerinin gelir kaybı, üretim faaliyetlerinin talep sıkıntısı nedeniyle tam kapasite ile çalışamamasından dolayı işsiz kalan vatandaşlarımız, gece gündüz demeden ailelerinden uzak kalmak pahasına cansiperane çalışan sağlık mensuplarının hiç de iç açıcı olmayan durumları, öğrenci çocuklarımızın verilen ara nedeniyle yaşadıkları eğitim kaybı, zorunlu olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan büyüklerimizin karşılaştığı sağlık sorunları, genel olarak toplumda görülen psikolojik sorunlar vd. gibi birtakım sonuçlara katlanmak zorunda kaldık.

Ekonomi yönetimi tarafından muhtaç durumdaki esnaflara destek kredisi sağlamak, kısa çalışma ödeneği yasası ile uygulanan maaş ödemeleri ve birçok destek programları uygulandı.

Ancak yaşadığımız dönemde ekonomik sorunlar sadece korona ile sınırlı kalmadı. Bir yandan Afganistan ve Suriye’den gelen sığınmacıların sorunları, ülkemizde yaşadığımız orman yangınları ve sel baskınları nedeniyle uğradığımız kayıplar, terörle mücadele için bütçeden aktarılan kaynaklar genel bütçemizi de doğal olarak olumsuz yönde etkilemiştir.

Bizler vatandaş olarak görevlerimiz yerine getiriyor muyuz? Bu konuyu irdelemek gerekir. İlk olarak ekonomi yönetimini veya hükümeti oldukça sert bir şekilde bazılarımız topa tutuyor. Bunlara hakkımız olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bizler sadece hastalığa yakalanmamak için tavsiye edilen önlemleri almaya çalışıyoruz ama yöneticiler yukarıda saydığım faktörlerle tüm mesailerini harcamak zorunda kalıyorlar. Kaldı ki bu kadar yaşanan olumsuzluklarla mücadele etmek, devlet adamlığının yanında olağanüstü bilgi ve beceri ister. Dolayısıyla yapacağımız eleştirileri düşünerek ve bilinçli olarak yapmalıyız. Şu da bir gerçek ki: okumadan bilgi sahibi olunmaz, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz, fikir sahibi olmadan da eleştiri yapılamaz. Öncelikle özeleştiri yapmak durumundayız.

Salgın konusunda geçen yıl tatil dönüşü yaşadığımız üçüncü pik durumunu aklımızdan çıkarmayalım. Ülkemizde mayıs ayında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmadan sonra vaka sayıları günlük beş bin civarına düşmesiyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren tüm yasaklar kalktı ve normal hayatımıza dönmeye başlamıştık. Ancak vatandaş olarak önerilen tavsiyelere uymamamız nedeniyle bugün geldiğimiz noktada vaka sayıları 250 bin sınırına dayandı ve yeni varyantlar görülmesi ve hızla yayılması sebebiyle hastalık tekrar gündemimizin ortasında yerini aldı. Vakaların bu denli armasının nedenini irdelersek; kesinlikle kendimizde sebep aramak zorundayız. Başımızdakiler daha ne yapacak? Vatandaş olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak zorundayız. Bana bir şey olmaz mantığı kesinlikle çok tehlikeli ve geçersizdir.

Aşı konusunda da artık tedarik sıkıntısı yaşanamamamıza rağmen sırası gelip de aşı olmayan yaklaşık 23 milyon vatandaşımız olduğunu yazılı ve görsel basından izliyoruz. Tüm dünyada bilim insanları aşı konusunda her platformda tavsiyelerde bulunuyorlar ve hastalıktan kurtulmamızın tek yolunu aşı olduğunu ısrarla vurgulamaktalar. Tüm bunlara rağmen aşıyı neden ve nasıl reddederler anlamak mümkün değil. Yukarıda bahsetmeye çalıştığım gibi bilim insanları bu konuda yaptıkları araştırmalar ve bilimsel çalışmalardan sonra aşı tavsiyesinde bulunuyorlar. Aşı olmayan vatandaşlar ise sanki bilim insanlarından daha çok bilgili veya donanımlılar. Kabul etmek mümkün değil.

Bugün İstanbul Kadıköy yakasında bulunan meşhur Bağdat Caddesi’nde yürüyüş yaptım ve izledikleri konusunda hayal kırıklığına uğradım. Öncelikle vatandaşların yüzde ellisinde maske yok veya olanlarda da ya kolunda takılı ya da boğazında aksesuar olarak gözüküyor. Kafeterya, pastane ve restoran gibi yiyecek içecek yerlerinde ise sosyal mesafe neredeyse hiç yok. Masaların arasında 50 cm. mesafe bile çok zor uygulanmış.

Biz bu kadar duyarsız olursak sonucuna da katlanmak zorundayız. Yukarıda saymaya çalıştığım olaylarla birlikte devletin uğradığı zarar hiç de azımsanacak rakamlar değildir. Bunları tekrar yaşamamak için kurallara uymak durumundayız.

Dönem kaybı yaşayan öğrencilerimizin tekrar okullarına ara verme gibi bir tasarrufları yok ve olamaz. Aşı olmayan vatandaşlara da birtakım yaptırımlar geleceği de kesin gözüküyor ve gelmelidir de. Çünkü sadece kendilerini değil, toplumu da tehlikeye atıyorlar. Bir takım sosyal hizmetlerden yoksun kalacaklardır.

Devletin bu kadar gider kalemlerinin artması sonucunda ve üretimin de azalmasıyla ülkede enflasyon ortamı da yükselme eğilimine girmiştir. Tüm bunlara engel olmak için kurallara uymayı sürdürmeliyiz.