Amazon Ormanları nasıl kurtulur?

Amazon Ormanları, Brezilya ile ABD arasında bir bilek güreşine dönüştü. Dünyanın oksijen kaynağı olan bu ormanların korunması için 20 milyar dolarlık bir fon yaratan ABD bu kaynağı Brezilya’nın istenen koşulları karşılamasına göre verecek.

Bolsonaro döneminde Brezilya bir çok dünya ülkesiyle şeker renk oldu. Ama iş hep burada kaldı, ilişkiler ne ileriye, ne de geriye gitti.

Başkan Biden farklı bir yol izliyor:

-İhtar ediyor, buna bir de kırmızı elma şekeri vaadi ekliyor, değilse, yaptırım uygulayacağını resmen duyuruyor...

Bu kez konu Amazon Yağmur Ormanları....

Bolsonaro burayı yağmalıyor.

“Dünyanın Oksijen Kaynağı” olan bu ormanda kesim her yıl yüzde 10 artıyor. Yağma nedeni açık: Çokuluslu kimi şirketin bu işte büyük çıkarı var.

Biden ilk ihtarnameyi çekti:

-Kesimi durdur yoksa yaptırım uygularım.

Cevap gecikmedi:

-Egemenliğimizi kimseyle tartışmayız...

Ocak’ta ABD Yönetimi bir “Amazon Koruma Planı” hazırladı. Brezilya’ya yapılacak her türden yardım ve bağış “Kesimin Azaltılması” koşuluna bağlandı. Eş-anlı olarak Brezilya STK’ları “sürdürülebilir büyüme’’yi esas alan “Amazon Anlaşması”nı kamuoyuna açıkladı.

ABD yönetimi Şubat’ta Amazon Ormanlarının korunması için 20 milyar dolarlık bir fon yarattı. Fonun kullanım biçimi özel yetkilerle donanmış olan ABD Çevre Sekreteri Kerry’e bırakıldı. Kerry dikkatli bir uslup kullanarak “Hiçbir şeyi dikte etmeyeceğim. Ancak bu fon Brezilya’nın koşulları karşılamasına göre uygulanacak” dedi.

ABD bununla kalmadı, OECD’ye girmeye çok azimli olan Brezilya için “koşullu yeşil ışık” yaktı. 3. ülkeler nezdinde “yaptırım” isteyebileceği sinyalini verdi.

“22 Nisan Dünya Günü” ABD’de kutlanacak. Biden ev sahibi. Hazırlanacak “ortak metin” Amazon ormanlarının geleceği konusuna da ışık tutacak. Sonrasında OECD’de Paris İklim Konferansı’nın sekretarya toplantıları, Brezilya’nın konumu için bir “kan tahlili.” Kasım ayında da BM Zirvesi ‘’İklim ve Çevre‘’ konusunda toplanacak, Dünya Günü ‘’ortak metni‘’ burada derinleştirilecek.

Sonuç sizce ne olur?

GÜNÜN NOTU:

Şili, 11 Nisan Pazar günü yeni anayasasını oylayacak. Daha çok demokrasi, azınlıklara temsil hakkı, sosyal güvencenin arttırılması bu metnin içinde. İstikrar demokrasiyi getiriyor, hepsi bu...