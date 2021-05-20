Amazon’un veri gücü ve e-ticaret başarısı

Serkan Koç-Eticaretmerkezim.com CEO

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu BrandZ tarafından her yıl hazırlanan “Dünyanın En İyi Markaları” raporuna göre, Amazon 416 milyar dolarlık marka değeriyle zirvede yer alıyor. Amazon 450’den fazla özel markası ve 250 bine varan kendi satıcısı olduğu ürünü müşterileriyle buluştururken, Amazon Accelator ve Amazon Launchpad programları aracılığıyla özel markaları için iş ortaklıkları arayışını sürdürüyor. Bazı analistler Amazon özel markalarının 2022’ye kadar 15 ile 20 milyar dolarlık satış seviyelerine çıkabileceğini öngörüyor. Düşünün, hangi ürünün, hangi dönem, ne kadar satıldığını biliyorsunuz. Bir üründe arama hacminin ne kadar olduğunu, ani artışlardaki ilk sinyali siz alıyorsunuz. Tüketicinin fiyata mı, markaya mı önem verdiğini, çabuk gelmesinin mi, yoksa geç gelse de ucuz olmasının mı önemli olduğunu, tam olarak kaç TL'den satılırsa kaç TL ciro yapılabileceğini çok iyi biliyorsunuz. Bu veriler analiz edildiğinde pazarda çok büyük bir avantaj sağlayabilirsiniz.

“Asıl güç, kendi alıp kendisinin satıcısı olduğu ürünlerde ortaya çıkıyor”

Toplam listelenen ürünlerde Amazon markalı ürünlerin adetsel oranı yüzde 1'i geçmezken, gelir boyutuna bakıldığında ağırlıklı ev tekstili ürünlerin gelir oranı, toplam o kategorideki gelir içinde yüzde 9’a ulaşıyor. Müthiş bir verimlilik var. Yine ev mutfak gereçleri kategorisinde yüzde 1 olarak listelenen ürün adedine karşılık yüzde 4 oranında gelir oluşuyor. Tüketici elektroniğinde Amazon Echo, Kindle ve diğer güçlü markalarıyla listelenen ürün sayısında oran yüzde 1 iken gelir payı yüzde 3 olarak göze çarpıyor. Ama asıl güç, kendi alıp kendisinin satıcısı olduğu ürünlerde ortaya çıkıyor. Kitapların yüzde 34'ünü listeleyip aynı kategoride yüzde 74 gelir payına sahip. Daha çarpıcı rakamlar ise ev mutfak ürünlerinde listelenen ürünlerde ortaya çıkıyor. Bu kategoride Amazon sadece yüzde 1 ürün satıyorken gelir payı yüzde 33. Tüketici elektroniği, en yüksek gelire sahip kategoridir. Bu kategoride yüzde 4'lük listelenen ürün payına karşılık yüzde 43'lük gelir payına sahip. Yine tüketim ürünlerinde yüzde 3'lük listeleme payı karşısında yüzde 41'lik gelir payı var. Özetle, Amazon, dükkân sahibi olma avantajını çok güzel bir şekilde kendi lehine çevirmiş durumda. Türkiye’de de pazar yerleri hızla bu alana odaklanacaklardır.

Örneğin Trendyol Milla özel markasıyla yüksek kârlılıklar sağlıyor. Yine birçok ürünü alıp satıyor. Hepsiburada, ağırlıklı alıp sattığı ürünlerle bu alandaki veri gücünü ve depo-lojistik avantajını kullanan pazar yerleri arasında yer alıyor. GittiGidiyor ve N11 de ürünü alıp satmak yerine satıcıların depo ve lojistik avantajını kullanarak benzer veri avantajını kullanıyorlar. Tabi bu verinin analizinden elde edilen güç; pazar yerlerindeki diğer satıcıların pay kaybetmesine, kar marjlarının düşmesine ve rekabet güçlerinin azalmasına neden oluyor. Bu sebeple özellikle, büyük üretici ve güçlü markaların kendi web sitelerine de yatırım yapmaları çok önemli hale geliyor.

Amazon’un son 3 yılda bu alanda büyümesini ve satış paylarını göz önüne aldığımızda; Türkiye’deki pazar yerlerinin Amazon Türkiye ile rekabet edebilmeleri için özel markalı ürünlerini ve kendi alıp kendisi satıcısı olduğu ürünleri hızla artırması gerek.