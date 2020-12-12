Ambalajın tarihi Napoleon’la başladı

Küresel ambalaj sanayisi yaklaşık 1 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip. Bunda gıdanın önemli bir payı var. Tarihin ilk döneminden bu yana avlanmakla paralel saklama ve korumaya ihtiyaç duyma hissi bu pazarın miadı anlamına geliyor. Korumak için toprağın altını deneyen, buzu keşfeden, odundan-metalden yapılan dolaplarla devam eden bu süreç buzdolabının icadıyla şimdilik sona erdi. Savaşlar ise kutuda saklama ve korumanın serüvenini başlattı. İlk vakumda saklama, Napoleon Bonaparte’ın isteğiyle Fransız Ordusu için düşünüldü. Nicolas Appert adlı bir bilim insanı, yiyecekleri taze tutmak adına vakumlanmış şişeleri tasarladı. İlk madeni kutulama tesisi 1813 yılında John Hall tarafından ABD’de açıldı. Seri üretim ise Amerikan İç Savaşı sırasında 1860’lı yılların ilk yarısında hayata geçti. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında askerlerin hayatı, silah kadar, sağlıklı gıdaya da bağlıydı ve ambalaj işte bu dönemde büyük önem kazandı. Bir savaş nedeniyle ortaya çıkan ambalaj kullanımı, tarihin en büyük harplerinde ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Ahşap 5 bin, cam 3 bin 500 yıllık

Ahşap ambalaj 5 bin yıllık, cam ambalaj ise 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip. Cam ambalaj, M.Ö. 1.500 yıllarında Mısır'da kullanılmaya başlandı. İlk olarak kap şeklinde karşımıza çıkan cama kireçtaşı, soda kum, silikat karıştırılıp eritilerek sıcak olarak şekil veriliyor ve cam ambalajlar elde ediliyordu. Sanayi Devrimi ile birlikte metalik ağırlık kazanması ambalaj sektörüne de yansıdı. 1823 yılında İngiliz Peter Durand, sac levhadan yapılma ilk metal ambalaj olan ‘canister’in patentini aldı. Çift dikişli üç parçalı teneke kutu, ilk kez 1900 yılında kullanıldı.