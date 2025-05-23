Amerika Netanyahu’yu gözden mi çıkardı?

Uzun yıllardır kabul edilmiş bir inanıştır ki “Amerika’yı İsrail yönetir.” Bu inanış her ne kadar ispatlanamasa da İsrail’in bugü­ne kadarki tüm insanlık dışı uygulamalarına karşı Amerika’nın ilahi bir koruyucu olduğu hissedilir.

Bu ilahi koruyuculuk İsrail’in ikinci dün­ya savaşı ve sonrasındaki kuruluş sürecin­den çok daha önceki bir dönemi işaret eder. Siyonizm’in çıkış amacı ile direk ilişkili olan bu dönem on dokuzuncu yüz yılın sonlarına doğru Amerika’nın da güç unsuru olarak ta­rih sahnesine girişi ile her nedense tesadüfi olarak denk gelir.

Tarihî İsrail toprakları olarak tanımlanan Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin asırlar sonra yeniden kurulmasını destekle­yen, savunan ve Yahudi milliyetçiliğini temel alan ideolojik fikir hareketi olan Siyonizm de kendisine bu nedenle meşruiyet bulmakta fazla zorlanmamıştır.

Uzun yıllar boyunca İsrail’in savaş ve mad­di güç ile elde ettiği Filistin topraklarını kontrollü çatışmalarla denetim altına aldı­ğını unutmayalım. İsrail’in barışçıl bir bölge devletine dönüşmesinin önündeki en büyük engelin yine kendi içindeki aşırıların ve rant düzeninin sonucu olduğunu ise artık söyle­memize gerek bile yok.

Netanyahu’ya can simidi

Son yıllarda iki devletli bir çözüm ile ilgili çok büyük bir yol alınamasa da Filistin Dev­leti ile askerî açıdan rutin bir sürecin yaşan­dığını söyleyebilirdik.

2023 yılına geldiğimizde İsrail kamuoyun­da kredisini tüketen, başta oğlu olmak üzere ailece bir çok yolsuzluk suçlaması ve ekibi­nin yozlaşması gibi problemlerle boğuşan İs­rail Başbakanı Binyamin Netanyahu iktidarı kaybetmek üzereydi.

Tam da bu sırada Hamas sahneye çıktı. Ya­ser Arafat’a göre Hamas, Filistin Kurtuluş Ör­gütü (FKÖ), El-Fetih’i bölgede dengelemek için Mossad ve CIA ortaklığında geliştirilen bir projeydi. Temel amacı da dünyada kabul görmüş olan özgürlükçü Filistin hareketini islami bir kimliğe büründürmekti. Bu neden­le Hamas ve El-Fetih arasındaki rekabet hiç bitmemişti.

7 Ekim 2023’te Filistin ve Lübnan Hizbul­lah’ını bile şaşırtan Hamas’ın, İran etkisinde olduğu bilinen silahlı kanadı İzzeddin el-Kas­sam Tugayları İsrail geneline geniş çaplı bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Her ne hikmet­se Mossad’ı ve diğer istihbarat birimlerini at­latmışlardı. Ve dünyaya korku salan katliam görüntüleri yeniden uluslararası kamuoyuna yayılıyordu.

Netanyahu’ya can simidi eski dostlarından gelmişti. Artık Netanyahu ordunun başko­mutanı olarak sahnedeydi. Kim onu durdura­bilirdi ki? Uluslararası ceza mahkemesi mi? Avrupa Birliği mi? Amerika’da Biden yöneti­mi 7 Ekim saldırısı sonrası İsrail’in kadın ço­cuk demeden giriştiği Gazze operasyonunda­ki soykırımı zaten göremezdi, zira seçim ge­liyordu.

Dinsizin hakkından imansız…

Kontrolsüz bir savaş ve katliam makinesi görüntüsü veren İsrail üzerindeki uluslarara­sı baskı her geçen gün daha da büyüyor. İspan­ya’nın sert tepkisinden sonra İngiltere, Fran­sa ve Kanada da İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını “ağır şekilde” genişletmeye devam etmesi durumunda “somut adımlar” atacakları uyarısında bulundu. Ardından İn­giltere 20 Mayıs’ta İsrail ile yeni ticaret anlaş­ması müzakerelerini askıya aldığını duyurdu. Aynı gün Avrupa Birliği, İsrail ile Ortaklık An­laşması’nın gözden geçirileceğini açıkladı.

Bu tür adımların Netanyahu’yu dur­duramayacağı açık. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden sonra Beyaz Saray’da bir İsrail Başbakanının tarihte ilk kez rezil rüsva edilmesinin ardından tehli­ke çanları ise iktidardaki İsrail yönetimi için çalmaya başlamıştı.

Trump’ın Netanyahu’dan beklediğini ala­madığı ve Orta Doğu’da onsuz “adımlar” at­mayı planladığı artık görülüyor. ABD arabu­lucuğunda uzun süredir gündemde olan İs­rail-Suudi Arabistan normalleşmesiyle ilgili olduğu ihtimallerden sadece birisi.

Hatta ABD ve İsrail arasındaki bu kriz artık İsrail’de de açıktan dillendirilmeye başlan­mış. Jerusalem Post gazetesi ABD’li yetkili­lerle Gazze’de rehin tutulan İsraillilerin aile­leri arasında bir görüşme yapıldığını açıkla­mış. Üst düzey ABD’li bir yetkilinin, İsrail’in ateşkes ve rehine anlaşmasının yenilenmesi müzakerelerindeki tutumunu eleştirmiş.

ABD’nin, İsrail olmadan da Suudi Arabis­tan ile bölgesel bir anlaşmaya varmak konu­sunda artık bir engeli yok. Netanyahu’nun hakkından Trump’ın geleceğini umalım.