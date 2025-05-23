Amerika Netanyahu’yu gözden mi çıkardı?
Uzun yıllardır kabul edilmiş bir inanıştır ki “Amerika’yı İsrail yönetir.” Bu inanış her ne kadar ispatlanamasa da İsrail’in bugüne kadarki tüm insanlık dışı uygulamalarına karşı Amerika’nın ilahi bir koruyucu olduğu hissedilir.
Bu ilahi koruyuculuk İsrail’in ikinci dünya savaşı ve sonrasındaki kuruluş sürecinden çok daha önceki bir dönemi işaret eder. Siyonizm’in çıkış amacı ile direk ilişkili olan bu dönem on dokuzuncu yüz yılın sonlarına doğru Amerika’nın da güç unsuru olarak tarih sahnesine girişi ile her nedense tesadüfi olarak denk gelir.
Tarihî İsrail toprakları olarak tanımlanan Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin asırlar sonra yeniden kurulmasını destekleyen, savunan ve Yahudi milliyetçiliğini temel alan ideolojik fikir hareketi olan Siyonizm de kendisine bu nedenle meşruiyet bulmakta fazla zorlanmamıştır.
Uzun yıllar boyunca İsrail’in savaş ve maddi güç ile elde ettiği Filistin topraklarını kontrollü çatışmalarla denetim altına aldığını unutmayalım. İsrail’in barışçıl bir bölge devletine dönüşmesinin önündeki en büyük engelin yine kendi içindeki aşırıların ve rant düzeninin sonucu olduğunu ise artık söylememize gerek bile yok.
Netanyahu’ya can simidi
Son yıllarda iki devletli bir çözüm ile ilgili çok büyük bir yol alınamasa da Filistin Devleti ile askerî açıdan rutin bir sürecin yaşandığını söyleyebilirdik.
2023 yılına geldiğimizde İsrail kamuoyunda kredisini tüketen, başta oğlu olmak üzere ailece bir çok yolsuzluk suçlaması ve ekibinin yozlaşması gibi problemlerle boğuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iktidarı kaybetmek üzereydi.
Tam da bu sırada Hamas sahneye çıktı. Yaser Arafat’a göre Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), El-Fetih’i bölgede dengelemek için Mossad ve CIA ortaklığında geliştirilen bir projeydi. Temel amacı da dünyada kabul görmüş olan özgürlükçü Filistin hareketini islami bir kimliğe büründürmekti. Bu nedenle Hamas ve El-Fetih arasındaki rekabet hiç bitmemişti.
7 Ekim 2023’te Filistin ve Lübnan Hizbullah’ını bile şaşırtan Hamas’ın, İran etkisinde olduğu bilinen silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail geneline geniş çaplı bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Her ne hikmetse Mossad’ı ve diğer istihbarat birimlerini atlatmışlardı. Ve dünyaya korku salan katliam görüntüleri yeniden uluslararası kamuoyuna yayılıyordu.
Netanyahu’ya can simidi eski dostlarından gelmişti. Artık Netanyahu ordunun başkomutanı olarak sahnedeydi. Kim onu durdurabilirdi ki? Uluslararası ceza mahkemesi mi? Avrupa Birliği mi? Amerika’da Biden yönetimi 7 Ekim saldırısı sonrası İsrail’in kadın çocuk demeden giriştiği Gazze operasyonundaki soykırımı zaten göremezdi, zira seçim geliyordu.
Dinsizin hakkından imansız…
Kontrolsüz bir savaş ve katliam makinesi görüntüsü veren İsrail üzerindeki uluslararası baskı her geçen gün daha da büyüyor. İspanya’nın sert tepkisinden sonra İngiltere, Fransa ve Kanada da İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını “ağır şekilde” genişletmeye devam etmesi durumunda “somut adımlar” atacakları uyarısında bulundu. Ardından İngiltere 20 Mayıs’ta İsrail ile yeni ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını duyurdu. Aynı gün Avrupa Birliği, İsrail ile Ortaklık Anlaşması’nın gözden geçirileceğini açıkladı.
Bu tür adımların Netanyahu’yu durduramayacağı açık. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden sonra Beyaz Saray’da bir İsrail Başbakanının tarihte ilk kez rezil rüsva edilmesinin ardından tehlike çanları ise iktidardaki İsrail yönetimi için çalmaya başlamıştı.
Trump’ın Netanyahu’dan beklediğini alamadığı ve Orta Doğu’da onsuz “adımlar” atmayı planladığı artık görülüyor. ABD arabulucuğunda uzun süredir gündemde olan İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesiyle ilgili olduğu ihtimallerden sadece birisi.
Hatta ABD ve İsrail arasındaki bu kriz artık İsrail’de de açıktan dillendirilmeye başlanmış. Jerusalem Post gazetesi ABD’li yetkililerle Gazze’de rehin tutulan İsraillilerin aileleri arasında bir görüşme yapıldığını açıklamış. Üst düzey ABD’li bir yetkilinin, İsrail’in ateşkes ve rehine anlaşmasının yenilenmesi müzakerelerindeki tutumunu eleştirmiş.
ABD’nin, İsrail olmadan da Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varmak konusunda artık bir engeli yok. Netanyahu’nun hakkından Trump’ın geleceğini umalım.