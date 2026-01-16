Amerika Ortadoğu’da ne yapmak istiyor? Siyasetin arkasındaki ekonomik gerçeklik
Piyasalar bugün Ortadoğu’yu haritalar üzerinden değil, fiyat ekranlarından izliyor. Petrolün varili bir günde yukarı gidiyor, navlun maliyetleri ve sigorta primleri artıyor.
Ardından zincirleme bir etki başlıyor: enflasyon beklentileri bozuluyor, faiz indirim umutları öteleniyor, risk iştahı zayıflıyor. Bu tablo ister istemez şu soruyu gündeme getiriyor: Amerika Ortadoğu’da gerçekten ne yapmak istiyor? Cevap, sanıldığı kadar askeri ya da ideolojik değil diye düşünüyorum. Daha çok ekonomik düzeni ayakta tutma çabası.
ABD artık Ortadoğu’dan eskisi kadar petrol almıyor. Ancak bu durum, bölgenin stratejik önemini azaltmadı. Çünkü küresel ekonomi için belirleyici olan şey arz miktarından çok fiyat oynaklığı. Petrol fiyatları, küresel enflasyonu tetikliyor, Merkez bankalarının manevra alanını daraltıyor, gelişen ülkelerin finansman maliyetini artırıyor. ABD’nin Ortadoğu hassasiyeti bu yüzden “enerji güvenliği”nden çok, enflasyon yönetimi ile ilgili. Washington’un istemediği şey, kontrolsüz bir fiyatlama rejimi.
Petrodolar: Sessiz ama belirleyici faktör
Ortadoğu–ABD ilişkilerinde en az konuşulan ama en kritik başlıklardan biri hâlâ petrodolar sistemi. Petrol ticaretinin dolar üzerinden dönmesi, ABD’ye benzersiz bir avantaj sağlıyor: sürekli dolar talebi ve görece düşük borçlanma maliyeti.
Bu sistemin aşınması, Washington açısından yalnızca ekonomik değil, jeopolitik bir kayıp anlamına gelir. Bu nedenle Körfez ile ilişkiler yalnızca güvenlik şemsiyesi değil; aynı zamanda para düzeni meselesidir.
Körfez sermayesi: Paranın adresi neden önemli?
Ortadoğu sadece enerji değil, aynı zamanda devasa bir sermaye havuzu. Körfez varlık fonlarının yönü, ABD açısından stratejik bir gösterge.
Asıl soru şu: Bu para hangi finans sisteminde kalacak?
ABD tahvilleri, Wall Street ve dolar merkezli varlıklar; Washington’un görmek istediği adresler. Bu nedenle ABD’nin bölgeyle ilişkisi, görünenden çok daha fazla sermaye akımları üzerinden şekilleniyor.
Çin ve Rusya: Rekabet artık anlaşmalar üzerinden
Ortadoğu’da rekabet artık tanklar ve uçak gemileriyle değil; uzun vadeli enerji kontratları, altyapı finansmanı ve ticaret hatları üzerinden yürüyor. Çin ve Rusya’nın bölgedeki varlığı, ABD açısından askeri değil, finansal ve parasal bir meydan okuma.
Washington’un asıl korkusu, Ortadoğu’nun Batı merkezli finansal sistemden kopması.
ABD ne istiyor?
ABD Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmek istemiyor. Bunun maliyeti yüksek, getirisi belirsiz. Ama tamamen geri çekilmeyi de göze alamıyor. Çünkü bedelini hem ABD hem de küresel ekonomi ödüyor.
Asıl mesele şu: Enerji fiyatları yeniden enflasyonu tetikler mi? Ticaret rotalarındaki kırılganlık kalıcı olur mu? Körfez sermayesi yön değiştirir mi? Doların petrolle kurduğu bağ zayıflar mı? Bugün Ortadoğu, Washington için bir dış politika dosyasından çok, küresel ekonomik düzenin stres testi. Ve bu test bozulduğunda, sonuçları yalnızca bölgede değil, tüm dünyada hissedilecek.
|Borsa
|12.456,69
|0,70 %
|Dolar
|43,1882
|0,01 %
|Euro
|50,2661
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|0,03 %
|Altın (GR)
|6.407,47
|0,20 %
|Altın (ONS)
|4.615,13
|0,21 %
|Brent
|63,3900
|0,43 %