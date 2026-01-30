Amerika’dan kaçış başladı
ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarından illallah diyen ve aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu bazı Amerikalılar yavaş yavaş ABD’yi terk edip başka ülkelerde yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın iç ve dış politikada izlediği kural tanımaz tutum, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) polislerinin sokak ortasındaki yargısız infazları, artan siyasi ve sosyal kutuplaşma gibi sebeplerle “Bu ülkede artık yaşanmaz” diyen çok sayıda ABD vatandaşı yurtdışına taşınmaya başladı.
CS Global Partners'ın ABD Federal Register'ın istatistiklerini analiz eden raporuna göre, 2025'in ilk çeyreğinde tahmini 1285 ABD vatandaşı yurt dışına göç etti. Bu rakam, ilk bakışta az gibi görünse de, normal şartlarda herkesin “yeni bir hayat” için ABD’ye göç etmeye çalıştığı bir dünyada tersine bir akımın başlangıcına işaret ediyor. Ayrıca 2024'ün son çeyreğine kıyasla yüzde 102'lik bir artış söz konusu.
Amerikalıların yerleşmek için en fazla tercih ettiği ülkelerin arasında İngiltere, BAE (Dubai), Yeni Zelanda, Yunanistan, İsviçre, Portekiz, İtalya ve Monako gibi ülkeler bulunuyor.
ABD’yi terk edip başka ülkelerde hayat kuran bu kişilerin arasında özellikle Hollywood’dan ünlü isimler de göze çarpıyor.
Sırada Angelina Jolie var
Son olarak Angelina Jolie’nin New York’taki dairesini satması ve Los Angeles'taki malikanesinden ayrılmaya hazırlandığına dair haberler, oyuncunun Amerika'daki hayatından tamamen uzaklaşmaya hazırlandığına dair spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Angelina Jolie, geçen yıl Ağustos ayında People dergisine yaptığı açıklamada, yurtdışında aralarında Kamboçya, Fransa ve Afrika’nın bazı yerlerinin de bulunduğu bölgelere taşınma düşüncesini gözden geçirdiğini söylemişti.
Angelina Jolie ABD’den ayrılmayı düşünen ünlülerin ne ilki ne de sonuncusu. Geçen yıl, özellikle de Donald Trump’ın 2024 Kasım ayındaki seçimlerde başkan seçilmesinin ardından aralarında Richard Gere, Eva Longoria ve Ellen DeGeneres’in de bulunduğu çok sayıda ünlü ülkeyi terk etmeye başladı.
George Clooney ve eşi Amal Clooney gibi bazıları ise ülkeyle bağlarını tamamen kopararak başka ülkelere vatandaşlık başvurusunda bulundu.. Clooney ailesi, 2025 yılında “çocuklarına daha normal bir yetiştirme ortamı sağlamak amacıyla” ABD'den binlerce kilometre uzakta, Fransa'nın Brignoles kentinde yeni bir hayata başlama kararı aldı.
64 yaşındaki George Clooney, Ekim ayında Esquire dergisine verdiği röportajda, kendisi ve eşinin Brignoles’teki malikanelerine kalıcı olarak taşındıklarını açıkladı. Taşınma sebebi olarak çocukları öne süren Clooney, “Fransa'da bir çiftlikte yaşıyoruz. Ama Çocuklarım artık iPad'leriyle uğraşmıyorlar, yetişkinlerle birlikte akşam yemeği yiyorlar ve bulaşıklarını kendileri yıkıyorlar” demişti.
Aylar sonra, George ve 47 yaşındaki Amal'ın iki çocuklarıyla birlikte Avrupa ülkesinde vatandaşlık başvurusunda bulunarak bir adım daha ileri gittikleri ortaya çıktı.
Bu hamle daha sonra Başkan Trump tarafından eleştirildi ve Trump, dünya çapında milyonlarca hayranı olan George Clooney’e “vasat” dedi.
Siyasi sebepler ağır basıyor
Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social’da, “Tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden ikisi olan George ve Amal Clooney, ne yazık ki, göçmenlik konusundaki kesinlikle korkunç uygulamaları nedeniyle büyük bir suç sorunu yaşayan Fransa'nın vatandaşı oldular, tıpkı uykucu (eski başkan) Joe Biden döneminde olduğu gibi,” diye yazdı.
ABD’yi terk edenlerin yeniden bir hayat kurmak için en çok tercih ettikleri yerlerden birisi de İngiltere.
1994’te hayatını kaybeden efsane şarkıcı Kurt Cobain’in 60 yaşındaki eşi Courtney Love da geçen yıl ABD’yi terk edip Londra’ya taşınmaya karar verdiğini duyurdu. Taşınma nedeni olarak Trump yönetimini gösteren ve Başkan Trump'ın ABD için yaptığı planları ”korkutucu" olarak nitelendiren Love, İngiliz vatandaşlığına başvurmayı planladığını da açıkladı.
“Avatar” filminin yaratıcısı 71 yaşındaki Oscar ödüllü Yönetmen James Cameron da geçen yıl Şubat ayında Yeni Zelanda'da kendine yeni bir ev yaptırdığını ve bu ülkede vatandaşlık almasının ”yakın" olduğunu söylemişti.
ABD dışında bir yuva kurma kararını açıklayan Kanada doğumlu yönetmen, taşınmasının ana nedeni olarak Trump'ın yeniden seçilmesini gösterdi ve Trump’ın yönetimini “sürekli bir araba kazası izlemek gibi” olarak nitelendirdi.
“Game of Thrones”un (Taht Oyunları) başrol oyuncularından İngiltere doğumlu aktris Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile evlendikten sonra ABD’ye taşınmıştı. Ancak 19 ilkokul öğrencisi ve iki öğretmenin öldürüldüğü 2022 Uvalde silahlı saldırısından sonra Turner, ayrılma zamanının geldiğine karar verdi.
Turner, yaklaşık bir yıl önce yayınlanan Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda, Amerika'da yaşarken vatan hasreti çektiğini ve aynı zamanda ülkenin politikasıyla da mücadele ettiğini söylemiş, sonra da tekrar Batı Londra'ya taşınmıştı.
