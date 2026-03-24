Amerikan kamuoyu İran Savaşı’nı istemiyor

ABD ve İsra­il’in İran’a saldırmasıy­la başlayan ve İran’ın Kör­fez’deki Arap ülkelerine yap­tığıw misille­melerle gitgide bölgeye yayılan Ortadoğu’daki savaş, İran’ın Hürmüz Boğa­zı’nı kapatmasıyla beraber dünya ekonomisini de alt üst etti. Petrol fiyatlarındaki ar­tış sadece dünyadaki petrol satın alan ülkeleri değil, aynı zamanda bu savaşı başlatan ABD’yi de olumsuz etkili­yor. ABD’de yapılan anketle­re göre artan benzin fiyatla­rı ve ekonomik endişelerin körüklenmesinin de etkisiy­le halkın savaşa olan desteği gitgide düşüyor. Çok sayıda Amerikalı, ABD’nin İran’la savaşa “İsrail yüzünden” gir­diğini düşünüyor ve ABD’nin bu savaşta bir çıkarı olmadı­ğını savunuyor. ABD ekono­misinin resesyona gireceği yönündeki görüşler yeniden yükseliş eğiliminde. Son ola­rak Amerikan CBS kanalının yaptığı bir ankete göre Ame­rikan kamuyou, İran Sava­şı’nın ABD için “gerekli” bir savaş olduğuna ikna olmuş değil. Tam tersine, çoğu ki­şi bunu “zorunluluktan” de­ğil, “tercihten” kaynaklanan bir savaş olarak nitelendiri­yor. Ayrıca çoğu kişi “sava­şın ABD açısından iyi gitme­diğini” düşünüyor.

“Sürpriz oldu” açıklaması sürpriz oldu!

Tüm bunların üstüne bir de ABD Başkanı Trump’ın, savaşla ilgili “İran’ın Kör­fez’e saldırmasını beklemi­yorduk, bize sürpriz oldu” tarzı açıklamaları, başka­nın bu savaşa uzun vade­li bir strateji düşünmeden girdiğine inanan Ameri­kalıları daha da büyük en­dişeye sürüklüyor. Anket­lere göre, Amerikalıların çoğu savaşın ne kadar sü­receğinden emin değil. Ço­ğu kişi bunun aylarca, hatta yıllarca süreceğini düşünü­yor. Ne ABD’yi daha güven­li hale getirme, ne de eko­nomiyi güçlendirme konu­sunda bu savaşta bir fayda görmüyorlar.

Öyle ki Donald Trump’ın “Make America Great Aga­in” (Amerika’yı Yeniden Büyük Yapın) sloganı etra­fında birleşen MAGA ha­reketine bağlı olmayan Trump, seçmenlerinin yüz­de 50’si, başkanın bir pla­nı olmadığına inanıyor. Ancak yüzde 31’i, yine de Trump’ın attığı adımların sorunu çözeceğine güven­diklerini belirtiyor. ABD Başkanı Trump’ın ülkedeki genel onay oranı, aylardır yüzde 40 oranında seyre­diyor. 3 Kasım’da gerçekle­şecek ara seçimler öncesin­de Trump’ın bir “zafere” ihtiyacı var. Ancak işler şu ana kadar hiç de düşündü­ğü gibi gitmedi. İran’ın Ve­nezuela olmadığını, ABD ve İsrail’e sonuna kadar di­reneceğini anlaması için maalesef bu savaşa girme­si gerekiyormuş. Şimdi sa­vaşın mümkün olduğun­ca çabuk sona ermesini is­tiyor. Her an ortaya çıkıp “İran’da istediğimizi elde ettik, savaşı bitiriyoruz” di­yebilir. Hürmüz Boğazı’nın açılması için NATO mütte­fiklerinden yardım istiyor, fırlayan petrol fiyatlarını dengeleyebilmek ve savaşın enerji piyasaları üzerinde­ki olumsuz etkisini kontrol altına almak için savaş ha­linde olduğu İran petrolüne uyguladığı bazı yaptırımları bile kaldırıyor!

Donald Trump, geçen se­ne haziran ayında İran ile İsrail arasında çıkan 12 gün savaşlarında İran ile İsrail için bir muhabirin sorusuna “Ne halt ettiklerini kendile­ri de bilmiyorlar” demişti. (Aslında bu cümleyi bura­ya yazamayacağım çok daha argo bir üslupta söylemişti.) Şimdi pekâlâ bir başkası da İsrail Başbakanı Netanyahu ve Trump yönetimi için “Ne halt ettiklerini kendileri de bilmiyorlar” diyebilir.