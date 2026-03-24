Amerikan kamuoyu İran Savaşı’nı istemiyor
ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın Körfez’deki Arap ülkelerine yaptığıw misillemelerle gitgide bölgeye yayılan Ortadoğu’daki savaş, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla beraber dünya ekonomisini de alt üst etti. Petrol fiyatlarındaki artış sadece dünyadaki petrol satın alan ülkeleri değil, aynı zamanda bu savaşı başlatan ABD’yi de olumsuz etkiliyor. ABD’de yapılan anketlere göre artan benzin fiyatları ve ekonomik endişelerin körüklenmesinin de etkisiyle halkın savaşa olan desteği gitgide düşüyor. Çok sayıda Amerikalı, ABD’nin İran’la savaşa “İsrail yüzünden” girdiğini düşünüyor ve ABD’nin bu savaşta bir çıkarı olmadığını savunuyor. ABD ekonomisinin resesyona gireceği yönündeki görüşler yeniden yükseliş eğiliminde. Son olarak Amerikan CBS kanalının yaptığı bir ankete göre Amerikan kamuyou, İran Savaşı’nın ABD için “gerekli” bir savaş olduğuna ikna olmuş değil. Tam tersine, çoğu kişi bunu “zorunluluktan” değil, “tercihten” kaynaklanan bir savaş olarak nitelendiriyor. Ayrıca çoğu kişi “savaşın ABD açısından iyi gitmediğini” düşünüyor.
“Sürpriz oldu” açıklaması sürpriz oldu!
Tüm bunların üstüne bir de ABD Başkanı Trump’ın, savaşla ilgili “İran’ın Körfez’e saldırmasını beklemiyorduk, bize sürpriz oldu” tarzı açıklamaları, başkanın bu savaşa uzun vadeli bir strateji düşünmeden girdiğine inanan Amerikalıları daha da büyük endişeye sürüklüyor. Anketlere göre, Amerikalıların çoğu savaşın ne kadar süreceğinden emin değil. Çoğu kişi bunun aylarca, hatta yıllarca süreceğini düşünüyor. Ne ABD’yi daha güvenli hale getirme, ne de ekonomiyi güçlendirme konusunda bu savaşta bir fayda görmüyorlar.
Öyle ki Donald Trump’ın “Make America Great Again” (Amerika’yı Yeniden Büyük Yapın) sloganı etrafında birleşen MAGA hareketine bağlı olmayan Trump, seçmenlerinin yüzde 50’si, başkanın bir planı olmadığına inanıyor. Ancak yüzde 31’i, yine de Trump’ın attığı adımların sorunu çözeceğine güvendiklerini belirtiyor. ABD Başkanı Trump’ın ülkedeki genel onay oranı, aylardır yüzde 40 oranında seyrediyor. 3 Kasım’da gerçekleşecek ara seçimler öncesinde Trump’ın bir “zafere” ihtiyacı var. Ancak işler şu ana kadar hiç de düşündüğü gibi gitmedi. İran’ın Venezuela olmadığını, ABD ve İsrail’e sonuna kadar direneceğini anlaması için maalesef bu savaşa girmesi gerekiyormuş. Şimdi savaşın mümkün olduğunca çabuk sona ermesini istiyor. Her an ortaya çıkıp “İran’da istediğimizi elde ettik, savaşı bitiriyoruz” diyebilir. Hürmüz Boğazı’nın açılması için NATO müttefiklerinden yardım istiyor, fırlayan petrol fiyatlarını dengeleyebilmek ve savaşın enerji piyasaları üzerindeki olumsuz etkisini kontrol altına almak için savaş halinde olduğu İran petrolüne uyguladığı bazı yaptırımları bile kaldırıyor!
Donald Trump, geçen sene haziran ayında İran ile İsrail arasında çıkan 12 gün savaşlarında İran ile İsrail için bir muhabirin sorusuna “Ne halt ettiklerini kendileri de bilmiyorlar” demişti. (Aslında bu cümleyi buraya yazamayacağım çok daha argo bir üslupta söylemişti.) Şimdi pekâlâ bir başkası da İsrail Başbakanı Netanyahu ve Trump yönetimi için “Ne halt ettiklerini kendileri de bilmiyorlar” diyebilir.
