Amerikan kaprisleri

Eski dünya düzeni yavaş yavaş sona eriyor. Kimse gelecekteki düzenin nasıl bir düzen olacağından emin olamadığından, uluslararası ilişkiler daha çok dosya bazında ilişkilere doğru kayıyor.

Geçtiğimiz hafta Başkan Biden’in ABD’nin 11 Eylül’e kadar Afganistan’daki askeri gücünü çekeceğini ilan etmesini en fazla hayretle karşılayan ve muhtemelen bundan bir ölçüde rahatsızlık duyan başlıca ülkeler arasında Türkiye yer alıyor. Afgan barış sürecini teşvik etmek amacıyla İstanbul’da bir konferans düzenleyerek taraflara davetiye gönderdikten ve bunu ilan ettikten sonra ABD’nin Afganistan’dan çekileceğini duyurması, Türk tarafında adeta karnına bir yumruk atılmışlık duygusu uyandırdı. Bu durumda konferansın tekrardan ertelendiğinin açıklanması pek şaşırtıcı değil. Ancak ABD’nin attığı adım biraz kafa karıştırıyor. Aylarca bir barış süreci rayına oturmadan Afganları yalnız bırakmayacağını vaat eden ABD, birdenbire Taliban’a Afganistan’ı tahliye takvimini sundu. Amerikan dış politikasındaki bu çelişkileri nasıl yorumlayabiliriz?

Amerikan davranışlarını yorumlamak için nasıl bir çerçeve oluşturalım?

Sanıyorum duruma şöyle yaklaşabiliriz: ABD II. Dünya Savaşı sonrası üstlendiği dünya sistemine önderlik etme rolünü sürdürüp sürdüremeyeceğini değerlendirmeye çalışıyor. Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra bu rolünü sürdürmesi siyaseten daha zor olduğu gibi iktisaden de pahalı. Konuya siyasi açıdan bakıldığında, Amerika’nın müttefik ve dostlarını, hatta rakiplerini kendi yapmak istediklerini desteklemelerini kabul ettirmeyi beklemesi gerçekçi değil. İktisadi cephede ise karşısına yüksek maliyet sorunu çıkıyor. Bu iki zorluk birlikte değerlendirildiğinde, ABD’nin Soğuk Savaş döneminde dünyada oynadığı rolü sürdüremeyeceği anlaşılıyor. Sonuç olarak, şu sıralarda ABD’nin uluslararası alanda ne yapması gerektiği, ne tür bir rol hedefleyebileceği ya da rolünü yeniden nasıl tanımlayabileceğine ilişkin bir süreç devam ediyor. Bu konuda Trump ve Biden konuyu farklı üsluplarla ele alıyorlarsa da, her ikisi de ülke dışındaki taahhütlerini azaltma konusunda birleşiyorlar. Ancak ABD dış politikasında tekerrür eden bir vakıa var: Çoğu zaman ABD kararlarını ortaklarına danışarak ve onların rızasını alarak almıyor. Böyle olunca da, ABD’nin kendi başına aldığı ve uygulamaya çalıştığı kararların sıkça değişmesi gerekebiliyor; ABD dış politikası tahmin edilemeyen, adeta yalpalayan bir nitelik kazanıyor.

Biden konuşmasında Afganistan’daki savaşın günümüz dünya düzeniyle ilgisi kalmamış bir mücadele olduğunu ileri sürdü. ABD’nin geçmişin değil, günümüzün sorunlarına odaklanması gerektiğini savundu. Bu iş gerçekten bu kadar kolay mı? ABD terörle mücadeleyi kolayca terk edebilir mi? Bunun ne gibi sonuçları olur? Biden’in aslında ifade etmek istediği husus, geçmiş yönetimlerin ders almadığı bir durumdan kendisinin ders aldığıdır. Afganistan’da muntazam işleyen demokratik bir ulus devletin yaratılamayacağı aldığı derslerin bir örneği. Ancak, o zaman şunu sormak gerekiyor: Tamam, belki o konuda gerçekçi olmayan bekleyişler vardı ama bunlar gerçekleşmeyince hemen havlu atmak mı gerekiyor?

Bu tür yön değiştirmelerin sonuçları oluyor. Sürekli siyaset değiştirip, verdiğiniz sözleri de tutmazsanız gerek müttefiklerinizi gerek yeni edindiğiniz dostları, karşılıklı itimat üzerine kurulu ortak bir geleceği paylaşacağınıza ikna etmeniz çok zor olacaktır.

Son yirmi yıldır terörle mücadele odaklı dış politika, Suriye ve Irak da dahil, birçok ülkede ABD eylemlerine yön vermiştir. Örneğin, Suriye’de YPG’yi desteklemesi ABD’nin neyin terör neyin terör olmadığına ilişkin tanımları üzerine bina edilmiştir. Şimdi bu tanımlar da mı değişiyor?

Suriye’deki Kürtler konusunda ABD gerçekten iki yüzlü bir oyun oynuyor. Uygulamada PKK’nin bir terör örgütü olduğu, YPG ve PKK’nin de aynı bütünleşmiş yapının parçaları olduğu aşikar. Yine de Amerikalılar karşımızda birbirinden farklı iki örgüt olduğunu, YPG ile dost olup PKK’ya da düşman olduklarını ileri sürüyorlar. Bu durumdan benim çıkardığım sonuç, Türkiye’nin artık ABD’ye güvenemeyeceğini öğrenmekte olduğudur. Kürt dostlarımız, daha önceki dönemlerde ABD’nin politikasını değiştirmiş ve kendilerine beklenen desteği vermemiş olmasına rağmen, henüz böyle bir dersi öğrenmişe benzemiyorlar.

Hatırlanması gereken husus, geleceğinizi Amerikan taahhütlerine güvenerek inşa edemeyeceğinizdir. Bu taahhütler her zaman değişebiliyor. Ancak geleceğinizi tasarlarken şu veya bu şekilde Amerika ile baş etmeniz gerekeceğini bilerek hareket etmeniz gerekiyor.

Biden’in iktidara gelmesiyle ABD’nin yeniden dış politikada çok taraflılık yaklaşımına geri dönmesi bekleniyordu. Sizce bu ümitler isabetsiz mi?

Sanıyorum dış politikada kullanılan üslupla dış politikanın ilerlediği ana yönü birbirinden ayırmak gerekiyor. Üslup bakımından Trump ile Biden arasında büyük fark olduğu kesin. Bu çerçeve içinde kalındığında, ABD’nin çok taraflılığa döndüğü dahi söylenebilir. Buna karşılık, ABD dış politikasının ana yönüne baktığımızda, bunun giderek uluslararası taahhütlerini azaltmaya dönük olduğu görülüyor. Aslında bu saptama daha genel bir gelişmenin sadece bir boyutu. Eski dünya düzeni yavaş yavaş sona eriyor. Kimse gelecekteki düzenin nasıl bir düzen olacağından emin olamadığından, uluslararası ilişkiler daha çok dosya bazında ilişkilere doğru kayıyor. İttifak veya başka esaslara göre oluşan istikrarlı ve eylemleri öngörülebilir yapılar oluşuncaya kadar bu belirsizlik ve düzensizlikle yaşamamız gerekecek.

Not: Adnan Khan’ın gerçekleştirdiği bu mülakat tamamlandıktan iki gün sonra, Biden ABD’ye güvenmemek gerektiğini doğrulayan 1915 Ermeni olayları ile ilgili bir duyuruda bulundu. Bu konuda hafaya sohbet ederiz.- İlter Turan