Ana sermayemiz: Entelektüel sermayemiz

Okan KONYALIOĞLU

Askon Demir Çelik San. ve Tic. A.ş. Genel md.

Tüm dünyada ekonomik ve sosyal dalgalanmalara neden olan COVID-19’la birlikte VUCA [Değişkenlik (Volatility), Belirsizlik (Uncertainty), Complexity (Karmaşıklık) ve Muğlaklık (Ambiguity)] hayatımıza kalıcı olarak girdi. Bu yeni durum, en gelişmiş bilgisayarlar, en yeni simülasyon ve modelleme araçları kullanılsa dahi geleceği tahmin etme becerimizi elimizden aldı ve tüm dünyada şirketler için hayatta kalma mücadelesi yeni bir boyut kazandı.

Özellikle teknolojide 10 yıl sonrası için kurgulanan senaryoları bir yıl içinde günlük rutinimize sokan bu hızlı dönüşümden sonra geleceği tahmin etmek gerçekten çok zor. Bu nedenle, proaktif bakış açısı ve stratejik planlama ihtiyacımızla şekillenen uzun vadeli politikalarımızı da, eylem planlarımızı da sürekli güncellemek, kısa ve orta vadeli planlamalarımızı bu çerçevede esnek ve çevik anlayışla yönetmek zorundayız.

Bu hızlı dönüşümde yeterli esnekliği ve çevikliği gösteremediğimizde, ne yapacağımızı bilmez bir duruş sergilediğimizde aslında COVID-19’a değil, bundan sonra hayatımızdan çıkmayacak olan VUCA’ya yenik düşmüş oluyoruz. VUCA’ya teslim olmamak ve krizde ne yapacağını bilir halde hayatta kalabilmenin ana reçetesi kurum kültürü ve insan kaynakları.

Şirketlerimizin asli gücü ve kuvvet çarpanı olan bu iki değeri, işletmelerimizin performansını ve geleceğini şekillendiren ana sermayemiz olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü bütüncül açıdan baktığımda; makine ve teknoloji iyileştirmelerimizden iş akış süreçlerimizin optimizasyonuna, kurumsal iletişimden pazarlamaya, satış operasyonlarından imalatta izlenebilirlik ve verimliliğe, lojistikten sevk sonrası hizmete kadar stratejik ve operatif seviyede yer alan tüm kurgular bu iki değer içerisinde anlam ve vücut buluyor.

“Stratejik sermaye” veya “entelektüel sermaye” de diyebileceğimiz bu iki değer içerisinde insan kaynaklarımızı “stratejik iş ortaklarımız” olarak da adlandırabiliriz. Çünkü, şirketlerimizin her kademede karar verme süreçlerini doğrudan etkileyen “dayanıklı/esnek-resilience” ve “çevik-agility” yapılanmalar ancak doğru İK ile kurulabiliyor.

Alışılmış ve bildik personel yönetimi paradigmasından sıyrılabilen ve işe alımdan sistem dışına çıkana kadar tüm süreci sistem yaklaşımı ile geliştirebilen, miş/mış gibi değil, doğrudan gönüllere, huzura, iş tatminine, performansa dokunabilen “stratejik insan kaynakları yönetimi”ni benimseyen şirketler, yakın zamanda diğerlerinden ayrışacak ve gelecekte de var olmanın ötesinde sürdürülebilir karlı büyümede anlamlı fark ve farkındalık yaratacaklardır.

Böyle baktığımızda; şirketlerin gerçek değerinin, onların kurumsal kültüre uyumlanmış yetenekli insan kaynakları (entelektüel sermaye) ile şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu entelektüel sermaye ana çatıda şirketin kurumsal hafızasını, veri bankasını, öğrenme ve büyüme iştahını, markasını, ana ve alt iş süreçlerini, müşteri ilişkilerini de içinde barındırıyor. İnsan kaynakları tüm bu sistem, alt sistem ve bileşenleri önce yaratıyor, sonra büyümelerine katkı sağlıyor.

Böyle bakınca da; yetenekli, sürekli iyileştirme ve katma değer yaratma iştahı yüksek, kurum kültürüne uyumlu insan kaynakları, şirketlerimizin değerini belirleyen entelektüel sermayenin vazgeçilmezi oluyor.

Şirketlerin bütçe değerleri ile piyasa değerleri arasında her zaman fark olur. Bu farkı yaratan en önemli bileşen şirketlerin “entelektüel sermayesi”dir. Ancak, insan kaynaklarının değeri finansal anlamda maalesef tam olarak ölçülemediğinden, şirketlerin piyasa değeri de %100 doğru hesaplanamamakta, bu durum finansal kredilere ulaşım imkânlarından şirket birleşmelerine ve satışlarına kadar birçok alanda analitik yetersizlik çıkmazı da yaratmaktadır.

Bu kısır duruma rağmen şirket yöneticilerinin bilmeleri gereken en kritik husus yüksek değerli çalışanlarının kimler olduğudur. Bu reçeteyi okuyabilenler, geleceğin kuvvetli şirketleri arasında olacaktır.

Ben bu yolculuğu dev bir gemiye ve gemiyi rotasında tutmaya çalışan mürettebatına benzetiyorum. Durgun denizde herkes kaptan. Ancak, artık deniz durgun değil ve VUCA denizi çok şiddetli dalgalandırıyor. Bu dalgalarda bizi liderlik özelliği olan Kaptan’lar ve entelektüel sermayemiz koruyacak.

Değerli Dostlar; entelektüel sermayeniz bol, pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız da kolayına olsun.