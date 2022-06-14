Anadolu Efes’ten tarımsal ekonomiye 800 milyon TL katkı

Anadolu Efes kendini sadece bir bira şirketi olarak değil aynı zamanda bir tarım şirketi olarak tanımlıyor. Şirket, 1982 yılında kurduğu “Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı” bünyesinde, ürünlerinde kullandığı tarımsal hammaddelerin tedarikinin devamlılığının sağlanması hedefiyle çalışıyor. Şirketin kendi ziraat mühendislerinin geliştirdiği tescilli 17 arpa tohumu ve 7 şerbetçiotu çeşidi bulunuyor.

2022 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere toplam 330 bin dekarlık, yani yaklaşık 45 bin futbol sahası büyüklüğünde bir üretim alanından arpa tedarik eden Anadolu Efes, 2022 yılı için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 40 bin, İç Anadolu’da 70 bin ton olmak üzere 110 bin ton arpa alımı gerçekleştirecek.

Şirket, Türkiye’nin 12 farklı ilinden arpa alımı yapıyor ve Türkiye’de doğrudan ya da dolaylı olarak, yaklaşık 2 bin çiftçiye, aileleri ile birlikte 9 bin kişiye geçim kaynağı sunuyor. Bilim insanları ve akademisyenler, iklim krizinin tarım ve gıda güvenliği üzerindeki etkileriyle mücadelede agroekolojik çözümlere işaret ediyor.

Anadolu Efes de bu kapsamda, Anadolu topraklarının kadim tarım pratiklerini, iklim değişikliği karşısında daha dirençli hale getirecek projeler üzerinde çalışıyor. Şirketin tarım alanında yaptığı çalışmaları Adıyaman’da yapılan hasat etkinliğinde dinledik.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO Can Çaka, “Arpa bizim üretimimizin en hayati ham maddesi, aynı zamanda dünyada kültüre alınmış en eski tahıllardan biri ve belki de en önemlisi. En önemli paydaşlarımızdan biri olan çiftçilerimizle kurulduğumuz günden bu yana omuz omuza çalışarak, hammaddelerimizin kalitesini güvence altına alıyoruz. Gelecek nesillere cömert topraklarımızı aktarabilmek için de sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda çiftçilerimizin yetkinliklerini geliştiriyor, onlara gerekli araçları sunuyoruz” diyor.

Son yıllarda kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve tohumların uluslararası standartlarda kimliklendirilmesine daha da ağırlık verdiklerini söyleyen Çakan, bu kapsamda Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi ile iş birliğinde yeni bilimsel çalışmalara başladıklarını ekliyor. Çaka, “2022 yılında Türkiye’nin tarımsal ekonomisine katkımızın yaklaşık 800 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” bilgisini veriyor.

Çiftçi teşvik paketi

2018 yılından bu yana Akıllı Tarım uygulamaları üzerinde çalışmalar yapan Anadolu Efes, ayrıca çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamaları ile ilgili yetkinliklerinin geliştirilmesini de sağlıyor. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, “Pandemi sonrasında içinden geçtiğimiz zorlu dönemde çiftçilerimizi desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için çiftçilerimize toplam 10 milyon TL’ye varan bir ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ sunduk. Sertifikalı tohum dağıtımını bu sezon yüzde 50 artırdık. Böylelikle çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübre gibi tarımsal girdiler için finansal destek sağlıyor” yorumunu yapıyor.

Sürdürülebilir ve Akıllı Tarım Uygulamaları

Anadolu Efes, 2018 yılından bu yana çiftçilerin teknolojiyle buluşturuyor ve onları sürdürülebilir tarım uygulamaları ile tanıştırıyor. ‘Toprak ve Hava Sensörleri’, ‘Uydudan Tarla Sağlığı Takibi’ ve ‘Dijital Toprak Tahlil Cihazı’ gibi akıllı tarım uygulamaları vasıtasıyla çiftçilerin arazilerinde toprak nem, toprak ısısı, nispi nem ve ısı değerler anlık olarak toplanıyor ve düzenli olarak ölçülüp kayıt altına alınıyor. Çiftçiler bu teknolojiler sayesinde, bitki gelişim modelleri, hastalık uyarıları, sulanan tarlalar için sulama tavsiyeleri, sulanmayan tarlalar için kuraklık takibi gibi bilgilere ulaşabiliyor. Çiftçiler bu sayede, gereksiz sulama yapmıyor, gereksiz veya aşırı gübre kullanmıyor. Aynı şekilde gereksiz ilaçlamaların da önüne geçiliyor.