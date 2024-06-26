Anadolu Kaplanı’nın gözü Mısır çöllerinde
Eroğlu, Yeşim Tekstil, İskefe Holding gibi Türkiye’nin önemli tekstil üreticilerinin yatırımda gözdesi olan Mısır’a, Anadolu’dan da şirketler katılıyor. Mısır Sanayi Bakanı Ahmed Samir, Kahramanmaraş merkezli Şirikçioğlu Grubu ile görüşme yaptıklarını 700 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu.
Arap Baharı, Katar Ablukası ve Suriye’deki iç savaşların yanı sıra Kahire’de değişen yönetim Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri koparma noktasına getirmişti. Yıllar sonra normalleşen siyasi ilişkiler ile birlikte iki ülke arasında ticaret kaldığı yerden devam etti. Hatta Mısır’a yönelik geçmişe oranla yatırımlarda ciddi bir artış var. Koç Holding’in kurduğu Beko fabrikasıyla birlikte, birçok şirket deyim yerindeyse Mısır’a yatırım fırsatı için gitti, görüşmelere başladı, tesisler için temeli attı. İstanbul merkezli şirketlerin öncülük ettiği yatırım furyasına Anadolu şirketleri de katılmaya başladı.
Özellikle tekstil bu alanda en fazla Türk yatırımcının tercih ettiği alan oldu. Sektörde birçok üreticinin teşvik, enerji maliyeti ve işçilik ücretleri konusunda işaret ettiği Mısır’a Anadolu’nun en büyük tekstil şirketlerinden biri daha katılıyor. Kahramanmaraş merkezli Şirikçioğlu Holding, Mısır’ın dünyaya açılan kapısı Port Said’de büyük bir yatırım yapacak. Yatırımı duyuran ise Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir oldu. Samir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şirikcioğlu’nun Port Said’de 700 milyon dolarlık yatırımla kot pantolon üretim fabrikası kuracağını açıkladı.
Mısırlı Bakan, Şirikçioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi ile yaptığı görüşmede kurulması planlanan tesisin 100 bin metrekarelik alana yayılacağını, ilk etapta 5 bin kişiye iş imkanı vereceğini belirtti. Temelleri 1996 yılına dayanan, enerjiden mobilyaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Şirikcioğlu’nun en önemli iş kolu tekstil. Gruba ait Şirikçioğlu Mensucat; tekstil sektöründe Kahramanmaraş’ta 1996, Kayseri’de 2013 tarihinden bu yana üretim yapıyor.
Eroğlu nisanda imzaları attı
Özellikle denim alanında önemli üretimleri bulunan şirketin bu yıl ihracat hedefi 150 milyon dolar. Grubun çalışan sayısı ise 3 bine yakın. Mısırlı Bakan Samir’in görüştüğü tek şirket de Kahramanmaraşlı Şirikçioğlu yöneticileri değildi.
Samir, Mısır›da şubesini kuran ve şu anda kendisine üretim projesi inşa etmek üzere 10 bin metrekarelik arsa arayan hazır giyim üretim şirketi Edateks’in temsilcileriyle de bir araya geldi. Türk yatırımcıların yeni gözdesi Mısır’da yeni yatırım açıklayan şirketlerden olan İstanbul merkezli Eroğlu Grubu, nisan ayında imzaları attı. Colins ve Loft markalarının sahibi Eroğlu Holding, Mısır’da iki üretim tesisi kuruyor. Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Otoritesi (SCZone), Qantara Batı Sanayi Bölgesi’ndeki bir kot pantolon fabrikası projesi olan Türk “Eroğlu DNM” için bir sözleşme imzaladı.
Sözleşme, Süveyş Kanalı Ekonomisi Başkanı Velid Cemal Ed-Din ve Eroğlu Grup Başkanı Nurten Eroğlu tarafından çok sayıda yetkili ve şirket temsilcisinin huzurunda imzalandı. 62 bin metrekare alanı kaplayan projenin yatırım maliyeti 40 milyon dolar. Aynı zamanda yaklaşık 2 bin 750 kişiye istihdam sağlayacak. 7,2 milyon adet kot pantolon üretmeyi hedefleyen şirket, üretimin yüzde 70’ini yurt dışına ihraç etmeyi, yüzde 30’unu ise iç pazara ayırmayı planlıyor. 2011 yılında Mısır’da 85 bini kapalı 150 bin metrekarelik alanda kurulan Eroğlu’na ait DNM fabrikası bilindiği üzere yılda 30 milyon metre üretim yapıyor.
Jade Textile, 35 milyon dolar için onay aldı
2008’den bu yana Mısır’da üretim yapan Yeşim Tekstil’in ülkede komple entegre bir tesisi var. Son olarak 3 senede 80 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Yeşim Tekstil’e ait Jade Textile, iplik tesisini de ekleyerek kumaştan hazır giyime kadar entegre üretim yapar hale gelecek. Bugüne kadar yaptığı yatırımlarla yaklaşık 10 bin kişiye Mısır’da istihdam sağlayan Yeşim Tekstil, yeni yatırımlarla birlikte 5 yıl içinde bu sayıyı 20 bin kişiye, ülkeden yaptığı ihracatı da yıllık 500 milyon dolara ulaştırmayı planlıyor.
Dericiler de Mısır’ı keşfetti
Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir, geçen yıl Kahire’yi ziyaret eden İskefe Holding’in yönetim heyetiyle görüşme yapmıştı. Bakan Samir, Türk firması İskefe Holding’in Mısır’ın deri ve yenilebilir jelatin pazarlarına 46 milyon dolar yatırım yapacağını söylemişti. Türk şirketi İskefe’nin yapacağı yatırım iki bölümden oluşacak. Bu bölümlerden olan 40 milyon dolarlık yatırım jelatin üretimine yönelik. 6 milyon dolarlık kısım ise deri üretimine yönelik olacak. İskefe Holding bu tesisi, Kahire’deki Robiki Leather City’deki üç üretim birimi kurarak hayata geçirecek.