Anadolu Kaplanı’nın gözü Mısır çöllerinde

Eroğlu, Yeşim Tekstil, İskefe Holding gibi Türkiye’nin önemli tekstil üreticilerinin yatırımda gözdesi olan Mısır’a, Anadolu’dan da şirketler katılıyor. Mısır Sanayi Bakanı Ahmed Samir, Kahramanmaraş merkezli Şirikçioğlu Grubu ile görüşme yaptıklarını 700 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu.

Arap Baharı, Katar Ab­lukası ve Suriye’deki iç savaşların yanı sı­ra Kahire’de değişen yönetim Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri koparma noktasına getirmişti. Yıllar sonra nor­malleşen siyasi ilişkiler ile birlikte iki ülke arasında tica­ret kaldığı yerden devam etti. Hatta Mısır’a yönelik geçmi­şe oranla yatırımlarda ciddi bir artış var. Koç Holding’in kurduğu Beko fabrikasıyla birlikte, birçok şirket deyim yerindeyse Mısır’a yatırım fırsatı için gitti, görüşmele­re başladı, tesisler için temeli attı. İstanbul merkezli şirket­lerin öncülük ettiği yatırım furyasına Anadolu şirketle­ri de katılmaya başladı.

Özel­likle tekstil bu alanda en fazla Türk yatırımcının tercih etti­ği alan oldu. Sektörde birçok üreticinin teşvik, enerji ma­liyeti ve işçilik ücretleri ko­nusunda işaret ettiği Mısır’a Anadolu’nun en büyük tekstil şirketlerinden biri daha katı­lıyor. Kahramanmaraş mer­kezli Şirikçioğlu Holding, Mı­sır’ın dünyaya açılan kapısı Port Said’de büyük bir yatırım yapacak. Yatırımı duyuran ise Mısır Ticaret ve Sanayi Ba­kanı Ahmed Samir oldu. Sa­mir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şirikcioğlu’nun Port Said’de 700 milyon do­larlık yatırımla kot panto­lon üretim fabrikası kuraca­ğını açıkladı.

Mısırlı Bakan, Şirikçioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi ile yap­tığı görüşmede kurulma­sı planlanan tesisin 100 bin metrekarelik alana yayıla­cağını, ilk etapta 5 bin kişiye iş imkanı vereceğini belirt­ti. Temelleri 1996 yılına da­yanan, enerjiden mobilyaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Şirikcioğlu’nun en önemli iş kolu tekstil. Gru­ba ait Şirikçioğlu Mensucat; tekstil sektöründe Kahra­manmaraş’ta 1996, Kayse­ri’de 2013 tarihinden bu yana üretim yapıyor.

Eroğlu nisanda imzaları attı

Özellikle denim alanında önemli üretimleri bulunan şirketin bu yıl ihracat hedefi 150 milyon dolar. Grubun çalışan sayısı ise 3 bine yakın. Mısırlı Bakan Samir’in görüştüğü tek şirket de Kah­ramanmaraşlı Şirikçioğlu yöneticileri değildi.

Samir, Mısır›da şubesini kuran ve şu anda kendisine üretim projesi inşa etmek üzere 10 bin metrekarelik arsa arayan hazır giyim üretim şirketi Edateks’in temsilcileriyle de bir araya geldi. Türk yatırım­cıların yeni gözdesi Mısır’da yeni yatırım açıklayan şirket­lerden olan İstanbul merkez­li Eroğlu Grubu, nisan ayında imzaları attı. Colins ve Loft markalarının sahibi Eroğ­lu Holding, Mısır’da iki üre­tim tesisi kuruyor. Süveyş Ka­nalı Ekonomik Bölgesi Genel Otoritesi (SCZone), Qantara Batı Sanayi Bölgesi’ndeki bir kot pantolon fabrikası projesi olan Türk “Eroğlu DNM” için bir sözleşme imzaladı.

Sözleş­me, Süveyş Kanalı Ekonomisi Başkanı Velid Cemal Ed-Din ve Eroğlu Grup Başkanı Nur­ten Eroğlu tarafından çok sa­yıda yetkili ve şirket temsilci­sinin huzurunda imzalandı. 62 bin metrekare alanı kapla­yan projenin yatırım maliyeti 40 milyon dolar. Aynı zaman­da yaklaşık 2 bin 750 kişiye is­tihdam sağlayacak. 7,2 milyon adet kot pantolon üretmeyi hedefleyen şirket, üretimin yüzde 70’ini yurt dışına ih­raç etmeyi, yüzde 30’unu ise iç pazara ayırmayı planlıyor. 2011 yılında Mısır’da 85 bini kapalı 150 bin metrekarelik alanda kurulan Eroğlu’na ait DNM fabrikası bilindiği üze­re yılda 30 milyon metre üre­tim yapıyor.

Jade Textile, 35 milyon dolar için onay aldı

2008’den bu yana Mısır’da üretim yapan Yeşim Tekstil’in ülkede komple entegre bir te­sisi var. Son olarak 3 senede 80 milyon dolarlık yatırım yapa­cağını açıklayan Yeşim Teks­til’e ait Jade Textile, iplik te­sisini de ekleyerek kumaştan hazır giyime kadar entegre üretim yapar hale gelecek. Bu­güne kadar yaptığı yatırımlar­la yaklaşık 10 bin kişiye Mı­sır’da istihdam sağlayan Ye­şim Tekstil, yeni yatırımlarla birlikte 5 yıl içinde bu sayıyı 20 bin kişiye, ülkeden yaptığı ih­racatı da yıllık 500 milyon do­lara ulaştırmayı planlıyor.

Dericiler de Mısır’ı keşfetti

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir, geçen yıl Kahire’yi ziyaret eden İskefe Holding’in yönetim heyetiyle görüşme yapmıştı. Bakan Samir, Türk firması İskefe Holding’in Mısır’ın deri ve yenilebilir jelatin pazarlarına 46 milyon dolar yatırım yapacağını söylemişti. Türk şirketi İskefe’nin yapacağı yatırım iki bölümden oluşacak. Bu bölümlerden olan 40 milyon dolarlık yatırım jelatin üretimine yönelik. 6 milyon dolarlık kısım ise deri üretimine yönelik olacak. İskefe Holding bu tesisi, Kahire’deki Robiki Leather City’deki üç üretim birimi kurarak hayata geçirecek.