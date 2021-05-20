Anadolu kaplanlarının ABD’deki gözü olacak

Amerika, Türk ihracatçısının hayallerini süsleyen bir pazar. Genellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerin “bizi aşar” diyerek açılmaya cesaret edemedikleri bu büyük piyasada şimdi, Anadolu’daki üreticilerin de gözü var. Özellikle ikinci, üçüncü nesil Anadolu patronları şirketlerini dünyaya açma hedefinin en önemli çıtası olarak Amerika’ya odaklanmış durumdalar. Bunun için odalar ve birlikler bazında ortak strateji hazırlıkları var. Bunlardan biri, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin, şu anda yürüttüğü mobilya ihracatına yönelik proje. Çalışmanın hedefi, 50 milyar dolarlık ABD mobilya pazarına ilk etapta 100 milyon dolarlık ihracat yapmak.

20 şirket ile başlanacak

TİM'e bağlı bulunan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin çalışmasının arkasında ise ODS Consulting Group adında, iki kardeşin kurduğu bir danışmanlık firması bulunuyor. Bugün 120 kişilik ekibi olan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Onur Seçkin, “Fuarlarla yurtdışında müşteri bulmaya alışkın olan Anadolu ihracatçısına pandemide yeni pazarlarda bire bir müşteri eşleştirmeleri yapıyoruz” diyor.

ODS, TİM'e bağlı bulunan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerine yönelik stratejik plan, ihracat olgunluk endeksi, Amerika pazarında marka stratejisi hazırlamak üzere sözleşme imzaladı. Onur Seçkin, projeyle öncelikle bin 700 üyeli birliğin ilk etapta 20 üyesini Amerika pazarına hazırlayacaklarını belirtiyor. Amerika’da bir şirketi ve dört çalışanı bulunan ODS, iki depo kiralayacak. Ayrıca Türk mobilyası için de ciddi bir PR çalışması yürütülmesi planlanıyor. Onur Seçkin, “Amerika’da Türk mobilyası bilinmiyor. Burası bir PR dünyası. Mobilya reprezantlar aracılığıyla satılıyor. Adamların ölçü birimleri bile farklı. Bu nedenle ilk etapta 20 şirketin tüm katalogları, sertifikaları bu pazara göre yenilenmeli. 100 milyon dolarlık ihracat artışı hedeflediğimiz bu çalışmada ayrıca potansiyel alıcıları da belirliyoruz” diye anlatıyor projeyi.

ATO’nun 30 şirketiyle pilot proje

Anadolu’daki bir başka ihracata yönelik ortak çalışmayı ise Ankara Ticaret Odası (ATO) ile yürütüyor ODS. ATO ile üye kurumların ihracat oranını ve miktarını artırmaları amacıyla strateji belirlenmesi için danışmanlık sözleşmesi imzaladıklarını belirten Onur Seçkin, ilk etapta 30 pilot firma seçileceğini anlatıyor. Burada amaç profesyonel, tam kapsamlı bir yol haritası çıkarmak. Hedefte ise sadece Amerika yok.

Seçkin’in verdiği bilgilere göre Gaziantep Ticaret Odası da yine üyelerinin ihracatını geliştirmek üzere ODS ile 5 yıllık stratejik planı hazırlanması yönünde çalışma yürütüyor. Seçkin, “Burada amaç, Gaziantep sanayi bölgesinin her sektörde kalkınması için kurum analizi ve strateji çalışmasını tamamlamak” diyor.

Fuarlar zaten etkisini kaybetmişti

Anadolu’daki ihracatçının tüm stratejisini fuarlar üzerine kurduğuna dikkat çeken Onur Seçkin, pandeminin bu anlamda yeni strateji ihtiyacı doğurduğunu vurguluyor. Seçkin, “Fuarlar zaten etkisini 3-4 yıldır kaybetmişti. Daha bire bir çalışmalara ihtiyaç var. Her pazarın dinamiği farklı. Amerika kalite, Rusya fiyat odaklı. Birçok ülkede Türk malı Çin malıyla aynı sanılıyor. Bu algıyı kırmak gerekiyor” diyor. Anadolu’daki ikinci 500 büyük sanayi kuruluşlarının genellikle yeni jenerasyon patronlarıyla irtibatta olduklarını söyleyen Seçkin, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Müşterilerimizin yarıdan fazlası Anadolu’dan. Sektörel olarak makine, gıda, mobilya ve tekstil ağırlıklı şirketler. Aynı sektörden iki müşteri almıyoruz. Potansiyel müşterileri bulup, uygun eşleştirmeler yapıyoruz. 120’den fazla şirket bizimle bu işi yapıyor.”

Yedi ülkede şirketi var, hedef 20 ülke

ODS Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Onur Seçkin, ODTÜ İktisat Bölümü’nde okurken Anadolu’daki şirketlere fon ve teşvik projeleri hazırlayarak iş hayatına atılmış. Bu alandaki başarısı ona geniş bir çevre kazandırınca, ODS Consulting’in hizmet alanını da genişletmiş. Şu sıralarda büyük danışmanlık şirketlerinden yaptığı transferlerle dikkat çeken ODS’nin yedi ülkede operasyonu var. Amerika, Almanya, Kanada, İtalya, Rusya, Avusturya’da şirket açtıklarını belirten Seçkin’in hedefi sayıyı 20’ye çıkarmak. İngiltere, Fransa, Güney Afrika, Dubai, İsviçre, Cezayir, Özbekistan, Katar listenin üst sıralarında yer alıyor. Şirketlere 23 alanda hizmet verdiklerini belirten Onur Seçkin, çalıştıkları fi rmaların ortalama ortalama yıllık cirosunun 50 milyon TL olduğuna dikkat çekerek, “Danışmanlık şirketleri genellikle büyük fi rmalarla çalışıyor. Orta ve küçük ölçekli işletmeler ise boş kalmış. Müşteri portföyümüzde yer alan fi rmalara bakıldığında en yüksek ciroya sahip 30 şirketimizin ciroları 100 milyon TL bandının üzerinde. Hedefi miz bu alanda global marka olmak” diyor.