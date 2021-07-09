Anadolu, Pakistan’da 7’nci fabrikasını kuruyor

Türkiye’nin önde gelen gruplarından Anadolu Holding’in iştiraklerinden Coca-Cola İçecek (CCİ), Türkiye dışında Kazakistan, Azerbaycan, Ürdün, Türkmenistan’ın da aralarında bulunduğu 9 ülkede 26 fabrikaya sahip. 380 milyonluk nüfusa hitap eden bu coğrafyada en önemli ülke ise Türkiye. 10 fabrika ve 2 bin 500’ü aşan istihdamla Türkiye’nin ardından ise Pakistan geliyor. Nüfusu 200 milyonu aşan Pakistan’a 2008 yılında giren CCİ, 12 yılda 6 fabrika açtı. Bu tesislerde ise 3 binden fazla çalışan istihdam ediliyor. CCI Pakistan çatısı altında çalışan bu şirket, geçtiğimiz günlerde yeni bir tesis için düğmeye bastı. Coca-Cola İçecek, 7’nci fabrikayı önümüzdeki yıla kadar devreye almayı planlıyor. Pakistan’ın kuzeybatısında yer alan ve Afganistan sınırını oluşturan 20 milyon nüfusa sahip Khyber Pakhtunkhwa Eyaleti’nde kurulacak tesisin temel atma törenine eyalet Başbakanı Mahmood Khan, eyalet yöneticiler, Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, CCİ Pakistan Genel Müdürü Ahmet Kürşad Ertin gibi isimler katıldı.

700 KİŞİYE DAHA İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Haripur kentindeki Hattar Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki kurulacak tesis, 29 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek. Tesis, 50 milyon dolarlık yatırımla kurulacak ev 700 kişiye de iş imkanı sunacak. Yani yeni tesisle, CCİ’nin Pakistan’daki fabrika sayısı 7’ye, istihdam sayısı da 4 bine yaklaşacak. Şirketin yaptığı Ekonomik Etki Araştırması’na göre ülkede yapılan Coca-Cola İçecek Pakistan değer zincirinin yarattığı gelir, Pakistan ekonomisinin yüzde 1.95’ine tekabül ediyor. Bu yatırımın devreye girmesiyle oranın yüzde 2’yi aşması bekleniyor. Ülkenin en büyük yatırımcılarından biri olan Anadolu Grubu ve iştiraki CCİ’nin artan varlığı, Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasındaki bağı daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

SOSYAL PROJELERE DE YANSIYOR

CCİ Pakistan Genel Müdürü Ahmet Kürşad Ertin, “Paydaşlarımız ve Pakistan için değer yaratmaya kararlıyız. Bu sıfırdan yatırımla, ulusal ayak izimizi genişletmek için sadece üretim kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yüzlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağız. Ayrıca, burada sosyal iyileştirme projelerimizi de keşfedecek ve genişleteceğiz” dedi.