Anadolu tekstil kültürünü dünyaya taşıyan modacı

Modacı Dilek Hanif, Anadolu’nun el işlerine ve yöresel kumaşlarına yer veren koleksiyon çalışmalarını dünya modasına takdim ediyor… Yaratıcı, vizyoner ve cesur girişimciliği nedeniyle onu kutluyorum.

Dilek Hanif 1962 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi’nin ardından Mimar Sinan Üniversitesi’nde kara kalem desen çalışmaları, kumaş boyama gibi dersler alarak kendisini geliştirdi. 1983 yılında 21 yaşında Mehmet Hanif ile evlendi. Osmanbey’de bir hanın en üst katında 100 metrekarelik atölyesini açtı. 1990 yılında iki makineci ve bir modelistle hazır giyim atölyesi sahibi oldu. Dilek Hanif Line isimli markasını yarattı.

Atölyesinde modern çalışan kadını hedefleyen 100 parçadan oluşan koleksiyonunu hazırladı. Sanatçılara özel çalışmalar yapmaya başladı. Hülya Avşar için hazırladığı kıyafeti beğenen TV sanat yönetmeninin teklifiyle Avşar’ın sahne ve TV’deki kıyafetlerini 8 yıl süreyle hazırladı.

1997’de Osmanbey’deki atölyesini kapatarak Teşvikiye’de kişiye özel Haute Couture kıyafetler üreten atölyesini ve show-room’unu açtı. 1998’de hazır giyim sektöründen çekildi. Couture çalışmalarına yoğunlaştı. 2003 yılında ilkbahar-yaz koleksiyonunda yer verdiği iğne oya figürleri ona, ”Yılın en başarılı moda tasarımcısı” ödülünü getirdi.

2004 yılı Ocak ayında Paris Haute Couture moda haftasında koleksiyonunu sunan ilk Türk tasarımcı oldu.

2005 yılında eşinden boşandı. 2006 yılında Budapeşte’de Ali Somer ile evlendi. 2006 yılında Stockholm’de 15 İsveçli mankenin sunduğu Osmanlı Harem kıyafetlerinden esinlenen işlemeli cepkenler ve Osmanlı motifli kıyafetleri beğeni ile karşılandı. Koleksiyonları, heyecan ve merakla beklenen ünlü bir modacı oldu.

Dilek Hanif son yıllarda Anadolu kültürünün tekstil ve el işlerini yerinde gezip görerek kendi koleksiyonunda kullanıyor, NTV’deki programında sunuyor. Koleksiyonunda yöresel el işlerinin yanı sıra, özel dokulu bürümcük gibi kumaşlar, keçeler yeniden modernize edilerek kullanılıyor. Bunları dünya modasına da taşıyor…

Yaratıcı, vizyoner, cesur Dilek Hanif’i bu araştırıcılığa dayanan kişiliği nedeniyle kutlarım…

GÜNÜN NOTU:

Şili’de seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 55.87’sini alan eski öğrenci lideri 35 yaşındaki solcu Gabriel Boric, sağcı rakibi Jose Antonio Kast’a 12 puan fark atarak tarihe geçti.