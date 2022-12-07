Dünya Gazetesi için Anadolu çok mühimdir. Yerel basına çok kıymet vermişizdir. Bu bizim yazılı olmayan ama altı kırmızı ile çizili ilkelerimizden biridir. 42 yıl boyunca bu doğrultuda ilerledik. Bu öğretiyi yaşadık ve yaşattık. Biz böyle öğrendik ve Dünya hep böyle kalacak. Anadolu’nun sesini daha iyi duyurmak için koşacak. Yurt haberleri sayfalarımıza başladık. Eski dostlara kavuşmanın heyecanı içindeyim. Onlarla yeniden el sıkışmak çok heyecan verici. Yıllarca beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımız, iş adamları bizi hemen bağırlarına bastılar. Bazen ayrılıklar yeni ufuklar da açabiliyor.

İstanbul Türkiye’nin kalbi, finansın merkezi, yıllardır gözümüzün önünde kurulan Finans Merkezi binaları artık sahibini bekliyor. Evet, trafik çok da müsait değil, yaşam koşulları ağır hatta çok ağır bir yerleşim bölgesi İstanbul. Ama hem sızlanıp hem yaşıyoruz. Burayı seviyoruz. Akşamları köprüden geçerken sadece parlak ışıklarının gözüktüğü, gecenin tüm kabahatleri örttüğü görüntü için kimse enfes demeden duramaz. İçinden deniz/boğaz geçen kaç şehir vardır dünyada?

Ama yüzümüz Anadolu’ya dönük, arkamız İstanbul’a dayalı kocaman bir markayız biz. Bakmayın şu anda biraz eksik olduğumuza… Sizler varken biz her gün gelişeceğiz. Gelişerek Türkiye’ye temiz medya, temiz toplum bilincini göstereceğiz. Yol arkadaşlığınız çok önemli, çok değerli Dünya şu aralar bir yaşam mücadelesi veriyor. Gücünü göstererek sahnede tekrar yerini sağlamlaştıracak.

Bizlerin çalışma azmi belki de adımızın Dünya oluşundan geliyor. Kökü Arapçadan gelen dişil bir isim Dünya:

Kadınının gücü, kadınlığın gücü.