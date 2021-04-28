Anadolu’da üretim merkezleri kuruluyor

Türkiye’nin beş bölgesinde kadınların liderlik ettiği küçük çiftlikler, Temiz Hasat adıyla 2017’den bu yana faaliyet gösteren yeni nesil bir kooperatifle kentteki pazara ulaşıyor. Kendilerini, “27 sivil toplum gönüllüsünün kurduğu topluluk destekli tarım modeliyiz” diye anlatan Dilara Kehale, modele pandemide gösterilen ilgiden oldukça memnun. Temiz Hasat’ın kurucu ekibinde yer alan Kehale, aslında bir eğitimci. Yeni nesil kooperatifte ise Anadolu’da kadın ağırlıklı çiftçi ailelerin temiz üretimden, pazarlama ve markaya kadar uzanan yolculuklarında eğitim sorumluluğunu üstlenmiş durumda.

Temiz Hasat fikrinin, “Üretimi desteklemek tüketimi organize etmekle başlar” düşüncesinden doğduğunu belirtiyor Kehale. Online buluşmamızda pandemi döneminde, Temiz Hasat’ın savunduğu değerleri toplumun daha da farkında olarak yaşadığına dikkat çekiyor. Diyor ki, “Biz en başında çiftçilerimizin üretimlerini planlayabilecekleri tarım modeli tasarladık. Önceliğimiz, kadın merkezli küçük çiftçi ailelerin kendi topraklarında ürettikleri temiz ve sağlıklı ürünleri, şehirde yaşayıp sofrasına güvenilir gıda koymak isteyenlerle buluşturmak. Bu felsefe COVID-19’un getirdiği yaşam tarzıyla bire bir örtüştü. Mart 2020’den bu yana üye sayımız da siparişlerimiz de arttı.”

Dayanışma paketleri üretimi belirliyor

Temiz Hasat’ın şu anda 45 kişilik gönüllü kadrosu var. 15 gönüllü aktif olarak planlamada. Tamamen gönüllü çalışma modeli olduğundan, tüm kazancın yeniden çiftçiye ve üretime aktarıldığı bir ekonomik modelle yürüdüklerini ifade ediyor Kehale. Sistemi ise şöyle anlatıyor: “Kooperatifte şu anda 300 üye var. Üyelerle yıl boyunca anketler yapılıyor. Hangi ürünlerden sipariş verebileceklerini bu sayede belirliyoruz. Biz, dayanıklı gıda ürünleri üzerine kurulmuş bir kooperatifiz. Örneğin kişi ‘ben bu yıl 7 kg kuru fasulye tüketirim’ diyor. Biz bu taahhütleri alıyoruz, sisteme kayıtlı küçük çiftçilerimizle bir üretim planı yapıyoruz. Yıllık alımlarımızı iletiyoruz. Bir tür sözleşmeli tarım modeliyle ilerliyoruz. Bu planlamaya göre ‘Dayanışma Paketleri’ hazırlıyoruz. Yıllık siparişi üç aylık periyodlarda tüketiciye ulaştırıyoruz.” Kehale’ye göre pandemi, Temiz Hasat’la hedeflenen modelin ne kadar doğru olduğunu ortaya koymuş. “Herkesin kendi imkanlarıyla var olmaya devam etmek zorunda kaldığı bir dönemde öncelikle Türkiye’de yaşamanın büyük şans olduğunu gördük” diyor deneyimli eğitimci. Onu en çok mutlu eden ise dayanışma konusundaki farkındalığın artması olmuş. Ramazan ayında başkalarına gönderilen dayanışma paketlerinin kapasitenin üzerine çıkması, Temiz Hasat gönüllülerini yeni hedefler belirleme konusunda motive etmiş. Dilara Kehale, “Bakın toplumsal bağışıklık için bir kişinin ya da grubun aşılanması yeterli değil. Hep birlikte iyi olmak gerekiyor. Topluluk destekli tarım da tam olarak bunu anlatıyor. Bir grubun başka bir gruba üretimde destek vermesi ve üretilenden eşit yararlanması önem kazandı. Bu anlayış dayanışma pazarlamasına ilgiyi artırdı” diyor.

Faydam Dokunsun dükkan sayısını 3’e çıkardı

Pandemide beklenilenin üzerinde sipariş gelince, Temiz Hasat ekibi online siparişlerin de yeterli olmayacağına karar vermiş. Dilara Kehale, bu süreçte Şişli’deki Temiz Hasat dükkanına Armutlu ve Ferahevler’ de iki dükkan daha eklediklerini söylüyor. Toplumdan gelen talebi ise “Faydam Dokunsun” sloganıyla adeta bir kampanyaya çevirdiklerini anlatıyor. “Kendime, evime, akrabalarıma, ihtiyacı olanlara ve üreticiye faydam dokunsun diyenler kapımızı çaldı. Online siparişler de arttı, dükkanlara gelip sistemin parçası olmak isteyenler de. Şimdi sırada üreticiye yeni kanallar açmak var” diyen Kehale’nin hedefinde sahiplenilen beş coğrafi bölgede üretim merkezleri kurmak var.

Temiz Hasat, şu anda Kızılırmak Deltası ve ormanaltı köyleri (Samsun Bafra ilçesindeki Sürmeli köyü odağında), Antalya İbradi ilçesine bağlı köyler (rakım 2 bin 500 metreye çıkıyor), Denizli Baklan, Edremit Körfezi (Gömeç odaklı) ve Bilecik köyleri olmak üzere beş yöreye odaklanmış durumda. Dilara Kehale, bu yörelerin tarımsal kalkınmasını hedeflediklerini belirterek, özellikle kadın odaklı çalıştıklarına dikkat çekiyor. Toplamda 45 üretici ailenin dâhil olduğu sistem, şimdiden gençlerin kentten köye dönüşünü başlatmış: “Örneğin susam üreten ailenin kızları geri döndü, tarlalarının yanındaki araziyi de satın aldılar. Ürettikleri tahinin tamamı için sözleştik” diyor Kehale.

ÜNİVERSİTE VE YEREL YÖNETİMLER DE DEVREDE

Dilara Kehale’nin bahsettiği üretim merkezi projesinde ise başlangıç olarak iki yöre belirlenmiş. Biri Bafra. Samsun genelindeki COVID-19 vaka artışları nedeniyle şu anda bölgeyle fi ziksel temas yok ancak Kehale’nin verdiği bilgilere göre proje için AB’den fon alınmış durumda. Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü ve 19 Mayıs Üniversitesi ile de işbirliği yapıldığından çalışmalar sürüyor. Kehale hedeflerini şöyle özetliyor: “Yakın zamanda üye sayımızın 500’e çıkmasını planlıyoruz. Ayrıca beş üretim yöresini de 10’a çıkarmak için çalışıyoruz. Böylece daha fazla kadın üreticiyi desteklemiş olacağız. İstanbul’daki kadınları da işin içine dahil etmek için atölye kuruyoruz. Üreticilere, kooperatiflere eğitimler veriyoruz. Hedef domatesi değil, salçayı üretmek. Katma değerli ürünleri bu çiftçilerin hayatına kazandırmak. Üretim merkezleri bunu sağlayacak.”