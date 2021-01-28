Anadolu’daki el sanatları ustalarına ihracat yolunu açtı

Tel kırma, kazaziye, lületaşı, ahşap oyma, Manisa bezi ve daha nice el sanatı hızlı tüketimin rekabet şartlarında yıllardır hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birçok sektör için yıkım olan pandemi süreci, bu özel ustalık gerektiren işlerde yen bir fırsat kapısı araladı. Kimilerine göre “anlam arayışı arttı” diye açıklanan bu durum, Galatasaray Lisesi mezunu girişimci Dilek Kutlu’nun kurduğu Anatolian Art Craft platformunda bir ihracat ekosistemi yarattı.

Anatolian Art Craft, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş ve ustaları da azalmış olan el sanatları örneklerini pandemi döneminde dünyanın dört bir yanından gelen siparişlerle ayakta tutuyor. Ticaret Bakanlığı’nın “örnek proje” olarak e-girişimcilere neredeyse ders gibi okuttuğu bu e-ticaret platformunda yüzlerce el sanatları ustası eserlerine online galeri açma ve müşteri bulma fırsatı yakaladı. Fikrin sahibi olan Dilek Kutlu, “İsteyen ustalarımız da galeri ile uğraşmaktansa pazarlamayı bize bıraktı. Onların eserlerini biz satışa sunuyoruz. Her iki gruba da eğitimler verdik. Siparişlere göre üretim, trendler hakkında bilgiler sağladık. Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı imkanlarla el sanatlarıyla ilgili global pazar araştırmaları yaptık” dedi.

Japonya’ya kostüm ihracatıyla başladı

Galatasaray Lisesi mezunu olmanın özellikle kadınlara cesaret ve özgüven aşıladığını anlatan Dilek Kutlu’nun hikayesi lise yıllarından bu yana girişimci kimliğinin öne çıktığını belirtti. Kutlu, “Babam da ticaretle uğraşıyordu. Benim içimde hep girişimcilik olduğundan profesyonel dünyada bir kariyer göremedim. 1999’da internet üzerinden çalışmalara başladım. Japonya’dan dans kostümü siparişi aldım. Oryantal dansçıların kostümlerinden istediler. Çevremdeki ev kadınlarına ‘yapabilir miyiz’ dedim. Kriz dönemiydi, hızlıca 100 ev kadını organize oldu. Her şey o kostümle başladı” diye anlattı hikayenin girişini. Bu siparişin ardından el emeği birçok dans kostümü farklı ülkelere satılmaya başlanmış. Amerika’dan Kanada’ya birçok ülkeden folklorik dans kostümü siparişleri geldiğini söyleyen Kutlu, şöyle devam etti: “16 ülkeye satış yapmaya başladık. Rio karnavalı için bile kostüm dikti kadınlarımız. Sonra bunu Anadolu’ya özel tel kırma gibi sanatlara da açalım dedik. Müşterilerimize sorduğumuzda müthiş bir ilgi gördü. 2003 yılında [http://www.turkishgrandbazaar. com'u]www.turkishgrandbazaar.com’u kurduk. Ev hanımları kendi aralarında liderler belirledi. Siparişe göre hammadde dağıtımını onlar yaptı. Olay Anadolu’ya yayılınca bitmeye yüz tutan el sanatları ustalarının peşine düştük. Bu arada başarımız Ticaret Bakanlığı’nın ilgisini çekti. Projeyi hem el sanatları ustalarını desteklemek hem de yeni ustalar yetişmesini sağlamak amacıyla bir sosyal sorumluluk misyonuna çektik.”

567 ustanın 350’si kadın

Dilek Kutlu’nun bahsettiği Anadolu el sanatlarını yaşatma misyonu, var olan e-ticaret sitesinin de dönüşmesini sağlamış. İşi daha profesyonel hale getirmek ve gerçek ustalara ulaşmak için bir “Seçici Komite” kurduklarını anlatan Kutlu, 13 öncelikli el sanatı belirlediklerini söyledi. Komitede akademisyenler, İTO üyesi iş insanları, denetim uzmanı, folklor derneği yöneticisi, turizmci gibi farklı disiplinlerden profesyoneli bir araya getirdiklerini belirten Dilek Kutlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ağırlıklı olarak kadın ustalarla çalıştık. Odaklandığımız el sanatının tarihini araştırdık, orijinal özelliklerini belirledik, yurtdışına doğru anlatmak istedik. Bu sanatların yeni nesillere aktarılması için mevcut ustaların desteklenmesi gerekiyordu. Pandemiye rağmen yazın 567 ustayı yerinde ziyaret ettik. Bunların 350’si kadın. Çok iyi çalışan kadın kooperatifleri var Anadolu’da. Onlarla irtibat kurduk. Anatolian Art Craft böyle oluştu.”

Hedef ilk yılda 1 milyon dolar ciro

Anatolian Art Craft, Anadolu el sanatlarının alıcı bulduğu bir galeri. Buraya başvuran ustalar, seçici komitenin değerlendirmesinden geçtikten sonra kendi galerilerini açabiliyor. Bunun için önce bir eğitimden geçiyorlar. Bunun yanında Dilek Kutlu’nun yola çıkarken yanında olan ev hanımları projesi de devam ediyor. Kutlu, “Ev hanımlarının sayısı arttı. Dantel gömlek yakaları, işlemeli gelinlikler, iğne oyalı ürünler alıcı buluyor. Bunların yanında dekorasyon ürünleri de satıyoruz” diyerek yol arkadaşlarını yalnız bırakmadığına vurgu yaptı.

Şu anda www.anatolianartcraft. com sitesinde 600 ürün var. Dilek Kutlu, hazırda 3 bin ürün olduğunu söylerken, 2021’de 2 bin ustaya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Asıl hedefin ise birkaç yıl içinde 4 bin usta ve 10 bin ürüne erişmek olduğunu vurguladı. Sitede çalışma yöntemi, ciro üzerinden pay şeklinde düzenlenmiş. “Ustalarımız bize altı ay geçerli fiyat listesi veriyorlar. Sipariş geldiğinde yüzde 25’ini, müşteri ‘tamamdır’ dediğinde ise paranın tamamını ödüyoruz. Yurtiçindeki kargo maliyetini biz karşılıyoruz. Satılan her el sanatları ürününü, yanında tarihçe ve hikayesinin olduğu notla gönderiyoruz” diyen Kutlu, şu anda sekiz kişilik bir ekiple çalıştıklarını, bu yıl 20 kişiye ulaşmayı planladıklarını anlattı.

Milyon dolarlık gelinlik de var

El sanatları projesinin en çok kadın ustalarla zenginleşmesini istediğini söyleyen Dilek Kutlu, sitede özel fiyatlarla satılan üretimi çok uzun süren ürünlerin bulunduğu bir bölümden bahsetti. Bu bölümde 10 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişen fiyatlarda 10 ürün var. 1 milyon dolar olan ürün, tamamen el işçiliği içeren, Swarowsky taşlarla bezenmiş bir gelinlik. Şu anda gelinliğin birkaç alıcısı olduğunu söyleyen Kutlu, “Bu özel ürünü müze koleksiyonuna katmak isteyen müşterimiz var. Bir müşterimiz de kızının düğünde giymesi için talep olduğunu belirtti. İkisi de yurtdışından. Gelinliğin satış hakkı bende. Bir ev terzisi tarafından dikildi” diye konuştu.