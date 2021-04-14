Anadolu’nun dokuma kültürünü inovasyonla buluşturan yarışma

Güneydoğu Anadolu Tekstil İhracatçıları Birliği, dokumanın anavatanı sayılan bölgede bir ilke imza atıyor. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen DOKU Kumaş Tasarım Yarışması ile binlerce yıllık kumaş kültürüne farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor. Yarışmanın kimyasını daha iyi anlatmak için tekstilin kilit kentlerinden Gaziantep’te bir toplantı düzenlendi. Kumaş fabrikalarının da ziyaret edildiği toplantının ev sahipliğini Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı A. Fikret Kileci üstlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yarışma Koçu Moda Tasarımcısı Dilek Hanif ve AJK Tekstil CEO’su Jülide Konukoğlu’nun da organizasyonda Anadolu’nun kumaş kültürünün yeterince anlaşılamadığı ve bu değerlerin inovatif ve çevreci bakış açısıyla dünya çapında duyurulabileceği ifade edildi.

‘Dönüp kendi ülkemin kumaşlarına bakmamışım’

Yarışmanın koçluğunu üstlenen ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’in tasarımda kumaş algısına yönelik açıklamaları dikkat çekti. Hanif, bir özeleştiri niteliğindeki açıklamasında, “Paris’teki ilk moda defilemden bu yana geçen yıllarda hep Fransız ve İtalyan kumaşlarının peşinden koştum. Daha iyi sonuç verdiklerini düşündüm. Ta ki Jülide Konukoğlu beni Kutnu kumaşı ile tanıştırıncaya kadar, dönüp de kendi ülkemde neler olduğuna bakmadığımı fark ettim” ifadelerini kullandı.

Tasarlarken malzemeleri bir araya getirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Hanif, DOKU Kumaş Tasarımı yarışmasıyla tam olarak Anadolu’daki doğal, geleneksel kültürün yeni yorumlarını hedeflediklerinin de altını çizdi. Hanif, “İster Gaziantep’in Kutnu kumaşı, isterse Çorum’un Kargı bezi veya Rize işi olsun fark etmez, biz Türkiye’nin her yerinden yorumlara açığız. Önem verdiğimiz konulardan biri de doğallık. Doğayla dost tasarımların gelmesini ve kumaş endüstrisinde sürdürübilir, çevreci anlayışın genişlemesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Fatma Şahin: Kumaş kendi dönüşümünü yaşadı

Gaziantep’te Kutnu kumaşının geçirdiği dönüşümü bu alandaki inovasyona örnek olarak anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, özellikle genç yeteneklerin dünyasına böyle örneklerle girmek gerektiğinin altını çizdi. Şahin, “Biz Kutnu kumaşındaki inovasyonla gençlere geleceği nasıl dokuduğumuzu gösterdik. Rekabeti yönetmek için yenilenmek gerekiyor ama bunu yaparken değerlerimizi dünyaya anlatacağız” dedi. Şahin, Kutnu kumaşından sonra sırada Antep işi adı verilen bölgeye has sanatı geliştirmek olduğunu vurgulayarak, “Bunların her biri bizim için altın, petrol değerinde. Artık ülkelere altının, petrolün var mı diye sormuyorlar; ne kadar beşeri sermayen, ne kadar kültürel değerin var diye soruyorlar. Bu yarışma bu iki değeri ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı.

Fikret Kileci: Bu yarışmanın kaybedeni olmayacak

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı A. Fikret Kileci, DOKU Kumaş Tasarımı yarışmasıyla tasarımcılarla üreticileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. “Sanatı ticarileştirebiliyorsak, üretime dahil edebiliyorsak katma değer yaratabiliriz” diyen Kileci, son 10’a kalan tasarımları bölgedeki fabrikalarda üreteceklerini söyledi. Kileci, şu bilgileri verdi: “Bu tasarımcıları üreticilerle bir araya getireceğiz. Bu yarışmanın kaybedeni olmayacak. Bu yarışmaya katılımcı sınırlaması getirilmedi. Öğrenciler de katılabilir, çalışanlar da.” Gaziantep’in pandemide üretim ve işgücü sermayesiyle öne çıktığını belirten Kileci, “Bu dönemde bölge olarak 12, şehir olarak da 10 milyar dolarlık ihracata imza attık. En büyük müşterimiz ABD, ürünlerimize vergi koyuyor. Bize kur etkisinden çok emtia fiyatlarındaki artış olumsuz yansıyor” dedi.