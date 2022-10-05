Anadolu’nun en büyük mobilya fuarı bugün açılıyor

Türkiye’nin mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını, seri üretim yapan fabrikaları ile karşılayan Kayseri’nin lokomotifi bu sektör. Son yıllarda artan hammadde fiyatları, pazarlama ve satış hele hele lojistik alanında yaşanan sıkıntılar, artan maliyetler, fiyat rekabeti, sürekli değişen tasarımlara karşın, Türkiye’nin mobilya ihracatının dörtte biri Kayseri’den gerçekleşiyor.

Ülkemizdeki 20 büyük mobilya üreticisinin 11’inin faaliyet gösterdiği Kayseri’nin çiçeği burnunda valisi Gökmen Çicek’in çok dikkat çekici sözüyle, “ülkemizde üretilen her 2 yataktan biri de bu şehirden”… Kayseri, geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanındaki 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılında bu rakamın 900 milyon dolara çıkması bekleniyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si KUMSMAL; 350 mağaza ve 307 bin metrekare kapalı alanı ile Kayseri’nin bu unvanına bir başka anlam kazandırıyor.

Söz verilerden açılmışken, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) “Kayseri Mobilya sektörü” ve “Kayseri İli Mobilya Sektörü Değerlendirme ve Analizi” raporlarından söz etmeden geçmek olmaz. Çok değerli ve emek ürünü bu raporlarda Kayseri mobilyasıyla ilgili özetle şöyle deniliyor: “Kayseri’de bulunan mobilya sanayisi tüm yönleriyle ile analiz edilmiş ve bölgedeki mobilya sektörünün değer zinciri haritası ortaya konulmuştur. Gerçekleştirilen analizlere göre bölgedeki sektörün mevcut durumu açıklanmaya çalışılmış, sektör aktörlerin de katılımı ile yapılan saha ziyaretleri, çalıştaylar ve uzman görüşleri ile gelişme eksenlerine uygun yükseltme planları hazırlamak için analiz ve sentez çalışmaları yapılmıştır. SGK veri tabanından alınan verilere göre Kayseri’de bin 206 sektör firma, 23 bin 511 çalışan ile faaliyetlerini yürütüyor. Sektörün, 2025 yılında 10,9 milyar TL satış hasılatına ulaşacağı bekleniyor. Kayseri ili mobilya sektörü faaliyet kârlılığı yıllara göre değişmekle birlikte yüzde 8 civarı dalgalanıyor. Alt sektörler bazında kârlılık incelendiğinde ise yatak sektörünün en kârlı alt sektör olduğu görülüyor. Kayseri ili mobilya sektörü, Türkiye mobilya sektöründe önde gelen diğer illere göre daha kârlı. Bunu etkileyen birçok sebep bulunuyor. Kayseri ili mobilya sektörü ekosistemi faaliyet gösteren firmalara hammadde tedarikini düzenli olarak sağlıyor. Burada pek çok hammaddeye aynı gün içinde ulaşılabiliyor. İş gücü verimi diğer illere kıyasla yüksek. En fazla mobilya satışı yapan iller sırasıyla Kayseri, İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir’dir. Kayseri mobilya satışlarının yaklaşık yüzde 20’sini tek başına yapıyor.”

Bugün kapılarını ziyaretçilere açacak olan ve tüm aşamalarında doğru alıcı ile doğru katılımcıyı buluşturmaya yönelik planlanan, organize edilen ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı sektör için büyük anlam taşıyor. Kayseri protokolü, Anadolu’nun en büyük fuarı öncesi medyayla bir araya gelerek, kentin en önemli sektörüne destek verdi. Vali Gökmen Çicek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Ömer Gülsoy, yaptıkları açıklamada, mobilya fuarının sadece sektöre değil, Kayseri’nin turizmine, gastronomisine ve sosyal yaşantısına yapacağı katkıyı vurguladılar. OSB Fuar alanında düzenlenen mobilya fuarı ülkemize, Kayserimize, firmalarımıza hayırlı uğurlu, bol kazançlı olsun.