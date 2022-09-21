Anadolu’nun göbeğinde su sporları yarışması

Milletvekilleriyle ilgili çok şeyler anlatılır… Meclisteki bir oturumda, konuşmacı milletvekilini dinlerken uykuya dalan bir Kayserili milletvekilinin hikâyesi de bunlardan biri… Hikâye şöyle… Vekil birden uyanır ve “Kayseri’ye deniz isteriz!” diye bağırır. Veya rivayet edildiği üzere; Meclis’te bir Kayseri milletvekilinin hafif yollu şekerleme yaptığı bir sırada, Trabzon milletvekili konuşmasını yapıyormuş. Demokrat Parti’den (DP) seçilmiş vekil, uyanmış ki Trabzonlu vekil kürsüden Trabzon’a bir şeylerin yapılmasını istiyor. Bizimki, Trabzon’a bir şey yapılacaksa Kayseri’ye de yapılmalı diye düşünmüş. Söz alıp, “Sayın vekilin Trabzon’a yapılacaklar hususundaki açıklamalarını takdirle karşılıyoruz; lakin bu konuda Kayseri’nin de ihmal edilmemesini istiyoruz. Kayseri’ye deniz istiyoruz” demiş. Mecliste bir gülüşmedir başlamış. Vekil şaşırmış, “ne oluyor” diye bakınırken, meclis başkanının sesi duyulmuş: “Sayın vekil, Kayseri’ye denizi getirdiğiniz gün söz veriyoruz, bir de liman yapılacak.” Herkes gülmüş, “yahu Kayseri'ye deniz nasıl gelir? Denizle ilgisi alakası yok” demiş. Ama sayın vekil ufku olan bir insanmış.

DP Milletvekili Ali Rıza Kılıçkale'nin bundan yaklaşık 50 yıl önce mecliste yapılan görüşmelerde Kayseri'ye deniz getirme sözü, yıllar sonra Kayseri'ye Kızılırmak üzerine kurulu Yamula Baraj Gölü ile gerçekleşti. Şimdi diyeceksiniz ki var mı böyle bir deniz? Evet var. 70 kilometre uzunluğundaki Yamula Baraj Gölü, tekne turlarıyla, yelken yarışlarıyla, kafes balıkçılığıyla ve eşsiz manzarasıyla “Kayseri'ye deniz gelmiş” dedirtiyor. Enerji üretimiyle ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra Kayseri'nin sosyal hayatına da yenilikler getiren Yamula Baraj Gölü, Kuşçu Adası'nın ve etrafının ağaçlandırılmasıyla birlikte ayrı bir cazibe merkezi haline gelecek.

Yamula Barajı ile Kayseri'ye adeta deniz geldi. Gelmekle de kalmadı, bu iç denizde, Anadolu’nun göbeğindeki bozkırda hafta sonu su üstünde gerçekleştirilen su jeti ve flyboard yarışmaları yapıldı. Yamula barajındaki Türkiye şampiyonası, görsel gösterilere imza attı. En son Bodrum’da yapılan şampiyonaya; bu kez Anadolu’nun göbeğindeki Kayseri’de Kocasinan Belediyesi'nin önderliğinde; Kayseri Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü (ANMOT) ev sahipliği yaptı.

Kayseri'de ilk defa yapılan Türkiye Su Jeti ve Flyboard şampiyonasında görsel şölen sunan stock pro, kadınlar kupası, open, drag, flayboard yarışmalarında genç ve büyük sporcular Yamula’nın mavi sularında adeta nefes kesti. Kayserililer, Anadolu’nun göbeğinde ilk kez su sporlarıyla tanıştı. Kentin protokolü ve binlerce Kayserili, gösterileri ve yarışmaları hayranlıkla izledi.

Yeter mi? Elbette yetmez. Başlatanların, emeği geçenlerin emeklerine çabalarına sağlık. Umarız, Türkiye Motosiklet Federasyonu, su sporları, yüzme, yelken ve kürek federasyonları da Yamula’da Türkiye şampiyonası düzenleyip, kendi dallarında sporcular yetiştirecek etkinlikler içinde olurlar. Bu konu Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na arz olunur. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajı Kuşçu Marina’da su sporlarına öncülük etmekte kararlı olduklarını bir kayıkhane yapımına start vererek başlattı. Yakın bir zamanda Yamula denizimizde yatların, kanoların, yelkenlerin yarıştığını görebileceğiz. Kayserili çocuklar, gençler, ekstren spor dallarında, ulusal ve uluslararası yarışmalarda boy gösterirse şaşırmayalım.

Kayseri coğrafyası öylesine zengin ki, düşünün Erciyes dağında kayak, Yamula’da yüzme sporları, yelken, yat, kano ve su jetlerine olanak sağlıyor. Bunlar güzel gelişmeler, yapanların, gerçekleştirenlerin, planlayanların kafa yoranların emeklerine sağlık. Ancak, Kayserilinin turizme şaşı olan bakışını bir an önce değiştirmesi, turizmdeki yılların ihmali ve gecikmesindeki rötarı süratle kapatması, bu konudaki yatırımları bir an önce gerçekleştirmesi gerekli…