Anadolu’nun Nabzı “düşük” atıyor…

TÜRKONFED ile ortak yaptığımız “Anadolu’nun Nabzı” çalışması, yeni yatırım ve işçi çıkarmadan yana alarm zillerinin çaldığını ortaya koyuyor.

DÜNYA’nın TÜRKONFED ile 46 il ve 304 iş insanıyla gerçekleştirdiği “Anadolu’nun Nabzı” anketinin sonuçları gazetemizde yayımlandı. Novasam Araştırma’nın gerçekleştirdiği çalışma, ekonomimizin yapısında yer alan olumsuzlukları çok açık ortaya koyuyor.

Girişim dünyasına göre, Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu enflasyon (%82.9). Onu yüksek faiz, finansmana ulaşamama, girdi maliyetlerinde artış, TL’nin aşırı değer kaybı, üretim-sanayi- vergi politikaları ve işsizlik izliyor.

Piyasada yaşanan en büyük sorun hammadde fiyatlarındaki artış. Borç tahsilatı, vadelerin uzaması, nakit sıkışıklığı, döviz kurundaki oynaklık, tedarik sürelerinin uzaması ve ödenmeyen çekler diğer sorunlar. Risk faktörlerinin arttığını belirtmelerine karşın, yatırım yapabileceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 46,7. Yatırım yapmayacaklarını belirtenler %53,3. Bu iki oranın çok yakın çıkması, bir iyimserliğin var olduğunu gösteriyor. Ancak yatırım yapacaklar kümesi, siber güvenlikten, dijitalleşmeye, moda/marka ‘ya uzanan geniş bir ağ oluştururken ve ağırlıklı bölümü “topraktan yatırım” düşünmüyor.

Yatırım yapma düşüncesinde olmayan girişimcilerin yarısı, yatırım ortamının iyileşmediği görüşünde. Bunu %30 oranında kredi ve vade koşullarının uygun olmadığı yargısı izliyor. Sadece küçük bir küme “yatırıma ihtiyaçları olmadığı” düşüncesinde ( %12). Bir kısım girişimcimiz ise hukuk sisteminin adil işlememesi nedeniyle yatırım yapmayacak.

Nabız ölçen bu barometrenin bir de ihracat ayağı var: AB’deki krizin ihracata olumsuz yansıyacağını düşünenler az (%37). Hatta olumlu sonuç vereceğini düşünen küme hiç de az değil (%35). Etkinin sınırlı kalacağı düşünenler ise %27. Yani girişimcilerin %62’si AB‘deki kriz olgusunu bir “handikap” olarak görmüyor, bu da çok anlamlı.

Barometrenin bir de sosyal boyutu, istihdam yönü var: İç pazardaki durgunluk nedeniyle girişim dünyasının %68‘i “işçi çıkarabileceğini” açıklıyor. Bu yüksek oran siyaset için bir “alarm” özelliği taşıyor.

Bu anket sonuçlarından Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin ders çıkarmasını umuyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Bülent Eczacıbaşı’nın “Aklınızda bulunsun” ve “İşim gücüm budur benim” isimli, YKY’den çıkan iki yeni kitabında iş insanının yeni sorumlulukları inceleniyor, öneriyorum…