Anadolu’nun sesine kulak vermek lazım

25 yıl önce Türkiye’nin önemli iş insanlarından Ayhan Şahenk ile Emirgan’daki evinde sohbet ediyoruz. O zaman Kanal D televizyonunun ekonomi müdürüyüm. Patronun daveti ile yanına gittim. Bana Türkiye’nin en önemli sorunu ne diye sordu? Aklıma ilk geleni söyledim.

“İşsizlik” efendim dedim. “Evet, tam üstüne bastın. Ekonomik krizlerin sebebi işsizlik”

“Toplumsal barışın önündeki en büyük engel, huzursuzluğun sebebi işsizlik” dedi.

Türkiye 25 yıl önde de bugün de aynı konudan dertli. Sorunumuz değişmiyor. Çok üretiyoruz ama az kazanıyoruz. Ürettiklerimizin kilogram fiyatını artıramadığımız için, ihracat geliri istenilen seviyeye çıkamıyor. Bugün yaşanan yüksek enflasyon ve sebepleri konusunda çok şey yazıldı. Ama yanıt yine Anadolu’dan geliyor. Tarımsal üretimin azlığı ve ithalat maalesef gıda enflasyonunu artırıyor. Anadolu’da kurulan tarımsal kooperatiflerin şöyle bir önerisi var. Fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösterilen büyük market zincirleri ve onlara kesilen milyon liralık cezaların soruna çözüm olmadığını düşünen iş insanları, bu marketlerin alım yaparken bulundukları yörelerin kooperatiflerinden belli oranlarda alım yapmalarının zorunlu hale getirilmesinin üretimi artıracağına inanıyor. Üç harfli marketler sattıkları ürünlerin örneğin yüzde 25’ini olduğu yerlerden yapsa, bölgesel kalkınmanın belki de fitili ateşlenecek. Gıdayı ithal etmek yerine yerli üretimi de böylece teşvik edebiliriz. Bu marketlerde satılan et, süt, su, yiyecek gibi onlarca kalem ürün yerelden temin edilebilir. Diğer markaların yanında onlar da raflarda yerini alır. Alın size yerli ve milli üretimin desteklenmesi. Bu da gıda enflasyonuna az da olsa çare olabilir. Aynı şekilde iş insanları Çin ile Avustralya arasında yaşanan hammadde tedarikinden ve Rusya, ABD ve Avrupa arasındaki enerji sıkıntısından da endişeli. Çin’in üretimini ve dış ticaretini bir iki az yavaşlatması dünyayı endişeye sokuyor. Yani 2022 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de yüksek kapasite oranlarını görmeye hazır olun. İşçilik maliyeti de şu anda düşük olan ülkemiz, ciddi bir üretim üssü olacak. Tabii ki Çin’deki üretim kapasitesini yakalamak mümkün değil. Ama kendi ölçeğimizde ciddi bir üretim yapılacak. Bu da ülkeye ciddi bir döviz girişi demek.

Sanayi de bu dönemde ithal edilen ürünlerin yeri üretiminin desteklenmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması bir devlet politikası haline gelir. Tarımsal üretim de aynı şekilde desteklenirse enflasyon birkaç yıl sonra sorun olmaktan çıkar. Çıkış yolu yine ve yeniden üretimden geçiyor.