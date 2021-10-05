Anadolu’nun yeni mezun sanatçıları dünyaya açılacak

Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı sergide buluşturan BASE, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Tophan-i Amire’de misafirlerini ağırlayacak. Sergi, üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinden yeni mezun olmuş gençlerin eserlerini sanat severlerle buluşturduğu için sanat camiasında önemseniyor.

Beş yıldır yerli ve yabancı sanat otoritelerinin yer aldığı seçici kurul, Türkiye’nin farklı illerinden onlarca üniversiteden mezun genç sanatçıların eserlerini değerlendiriyor. Bu yıl bin 200 başvuru olmuş. Değerlendirme sonrasında 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçı adayının 114 eseri sergiye davet edilmiş. İçlerinde heykel de var, resim de, dijital sanatlar da…

Kariyerini bırakıp sanat girişimcisi oldu

Yeni mezun sanatçıların eserlerinden dev bir sergi yapma fikrinin arkasında, hayatını Microsoft gibi uluslararası şirketlerde çeşitli görevler alan Ali Kerem Bilge var. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra hızlıca profesyonel hayata atıldığını ve yoğun iş hayatına kendine kaptırdığını söyleyen Bilge, sanat sevdasının sıkı bir koleksiyoner olan babasından geçtiğini söylüyor.

Gittiği seyahatlerde Batı dünyasında mezuniyet sergilerini keşfettiğini ve bir süre sonra onları yakından takip etmeye başladığını anlatan Bilge, “Günün birinde hızlı iş hayatında babama hiç vakit ayıramadığımı fark ettim. Frene bastım. Babamla onun sevdiği şeylerle vakit geçirdik. Birlikte Avrupa ve Amerika’daki görkemli mezuniyet sergilerine gittik. Herkes kendi kuşağını takip etmeli diyordu babam. Ben de neden bu sergilerin Türkiye’de olmadığını düşünüyordum. BASE fikri bu dönemde doğdu” diye özetliyor beş yıl önce başlayan hikayeyi.

2016’da çalışmalara başlayan Ali Kerem Bilge, eşi İdil Bilge, Aslı Boduroğlu, öncelikle Mimar Sinan, Marmara Üniversitesi gibi üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin kapısını çaldı. “Akademisyenlerin hayalimizle ilgili görüşlerini almak istedik. Çok iyi tarihi mekanlarımız var, BASE’i buralarda da yapalım, sanat aracılığıyla buraların da tanıtımına katkı sağlayalım diye düşündük” diyen Ali Kerem Bilge hem akademik taraftan hem de iş dünyasından önemli destek gördüklerini söylüyor. TEB, Kale, Doğuş gibi kuruluşların destekleriyle ilk BASE, İstanbul’da Galata Rum Okulu’nda yapılmış.

Her yıl 3 bin 500 sanatçı mezun oluyor

Ali Kerem Bilge ve ortaklarının yola çıktığı proje uzun bir araştırma, çalışma gerektiriyor aslında. Türkiye’de 76 üniversitede güzel sanatlar fakültesi olduğunu, bunlardan da tahmini olarak her yıl 3 bin 500-4 bin gencin diploma alarak mezun olduğunu söyleyen Bilge, şöyle devam ediyor sözlerine:

“Gençler bu sergiye mutlaka girmek istiyor. Her yıl bin 500’ün üzerinde eser bize başvuruyor. Kültür-sanatın her dalından uzmanın yer aldığı bir seçici kurulumuz var. Konsepte göre kurulda 16 üyeye kadar çıkıldığı oldu. Oylama dijital yapılıyor. Bunun dünyada örneği yok. Kurul, eserleri seçiyor. Anadolu’daki yeni mezunlara fırsat sunuyoruz.”

Yaratıcı sektör istihdamda yer bulmalı

Anadolu’da sanatın kadim bir alan olduğunu belirten Ali Kerem Bilge’ye göre sanat ekonomisi hak ettiği yerde değil. Bu alanda çok yetenekli gençler bulunduğunu söyleyen Bilge, “Desteklendikleri zaman müthiş işler çıkarıyorlar. Özgüvenleri geliyor. Sanatçı yılda sattığı beş eserle geçiniyor. Bu alanda istihdamı güçlendirmek önemli” diyor. Bilge’nin verdiği bilgilere göre yaratıcı sektörler gelişmiş ülkelerde önemli bir istihdam kapısı. AB ülkelerinde istihdamın yüzde 7’sini oluşturan yaratıcı alanların aynı zamanda turizmi de beslediğini anlatan Bilge, “Bizde inşaat sektörünün istihdamdaki yeri yüzde 7’lerde. Sanatın tüm sektörleri beslediğini unutmamak lazım. Bu gençlerin ekonomiye katılmaları gerekiyor. Nazar boncuğunu bile ithal ediyoruz. Oysa bu genç sanatçı kaynağının kullanılması gerek” yorumunu yapıyor.

Sanatçılar dünyaya açılıyor

BASE’e katılan genç sanatçılar, kültür-sanat alanının önemli isimlerine de dokunma şansı yakalıyor. Bazı sanatçılarının buradaki rüzgarı iyi değerlendirerek yurtdışında sergilere katıldığını belirten Ali Kerem Bilge, şimdi hedeflerinin BASE’i yurtdışına taşımak olduğunu vurguluyor. Yani sergi sarece Türkiye ile sınırlı kalmayacak belli başlı sanat lokasyonlarında da yer bulacak. Bile, “Bunun için çalışmaya başladık. İki yıla kadar gerçekleştirmiş olacağız” diyor.