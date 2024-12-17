Anadolu’yu dünyaya açıyoruz 'Made in Türkiye' gururumuz
Fuar, ticaret ve eğlenceyi tek organizasyonda birleştirerek Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunduklarını söyleyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eraslan, Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarladıklarını ve geldikleri noktada “şampiyonlar ligine yükseldiklerini” söyledi.
Türkiye’de fuar, ticaret ve eğlenceyi buluşturan tek organizasyonu yapıyor Dosso Dossi Holding. 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü bu konsept dünyaca ünlü isimlerin de Türkiye’ye gelmesini, Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor aslında.
İnşaattan gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Dosso Dossi Holding’in Türkiye tanıtımı aslında paha biçilemez düzeyde. Adriana Lima’dan Kendall Jenner’a, Izabel Goulart’dan Isabeli Fontana’ya, Paris Hilton’dan Kızıl Ajan lakaplı Anna Chapman’a kadar dünyanın peşinden koştuğu bu isimler Dosso Dossi Fashion Show’un Türkiye’de düzenlediği etkinliklere katıldı, podyumda yürüdü.
Peki bu etkinliklerin nasıl bir katkısı var? Milyonlarca doların üzerinde, milyarlarca insana ulaşır şekilde. Dosso Dossi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Bu isimlerin sosyal medyada paylaşımları milyonlarca takipçisine ulaştı. Türkiye, İstanbul, Antalya ile paylaşıldı. Meksika’dan Endonezya’ya kadar birçok gazete, TV kanalı, internet sitesi haberlerini yaptı” diye başlıyor anlatmaya.
Anadolu’yu dünyaya açtı
Dosso Dossi’nin yarattığı tanıtım ağı o kadar güçlü ki, Reuters başta olmak üzere birçok uluslararası ajans, bu isimleri katıldığı etkinliklerle sıcak haber olarak paylaştı. Eraslan’ın verdiği bilgilere göre bu sadece Türkiye’nin birkaç şehri ile sınırlı kalmadı. “Doğubayazıt’ta, Cizre’de, Diyarbakır’da, Nemrut Dağı’nda, Kapadokya’da düzenlen bu etkinlikler, bölge turizmini de katlayarak etkilemiş durumda. Erarslan, “Doğubayazıt’ta düzenlediğimiz konsere bölge kentlerinden 100 binden fazla insan geldi. Defileler milyonlarca insana ulaştı. Etkinliğimizi ardından sadece İshakpaşa Sarayı’na gelen turist sayısı bir yılda 2 kat arttı. Benzer durumda diğer yerler de var. Biz turizmin gönüllü elçisiyiz” dedi.
Dev markalar bu tanıtıma katılmalı
Türkiye’de dünyaya yayılmış, şubeler kurmuş, milyar liralık cirolara ulaşan Türk giyim ve tekstil devleri geliyor aklıma. Bunu sorunca da “Ne yazık ki o dev markalar bu tanıtımı yapmıyor, biraz omuz atılması gerekiyor. Türkiye potansiyelini tam anlamıyla kullanabilir” diye özetliyor.
Konu Dosso Dossi Fashion Show’un Antalya’daki NEST Convention Center’da 10-15 Aralık tarihleri arasında düzenlediği etkinliğe geliyor. Fuarda, 130 markanın ürünleri 40 ülkeden gelen alıcılarla buluştu.
Kadın, erkek, çocuk, ev tekstil ve ayakkabı sektörlerinden oluşan 2025 ilkbahar-yaz sezon ürünlerini Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve orta doğu ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkeye pazarlayan etkinlik, katma değeri yüksek ürünlerle dikkat çekti. Yaklaşık 25 yıldır düzenledikleri organizasyonla Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarladıklarını ve geldikleri noktada “şampiyonlar ligine yükseldiklerini” belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Made In Türkiye etiketini gururla taşıyoruz” dedi.
“İhracat değerimiz ortalamanın 3 katı”
Her bir organizasyonda markaların katma değeri yüksek ürünlerini yaklaşık 4 bin alıcı ile buluşturduklarını belirten Hikmet Eraslan, “Türkiye Hazır Giyim Tekstil İhracat sıralamasında 14. sırada yer almaktayız. Kilogram başı ihracat değeri Türkiye ortalaması 27.5 dolarken, bizim bu rakamımız 75 doları buluyor. Yani katma değerli ürünlerimizle şampiyonlar ligindeyiz.
Bu başarıyı yakalamak ve sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Rusya başta olmak üzere çevre coğrafyada ve Orta Doğu ülkelerinde katma değeri yüksek hazır giyim ürünlerimizle kalitemizi ispat ettik. Gördüğümüz ilgi ve takdir bizleri cesaretlendirdi. Şimdi yeni pazarlara açılarak büyümemizi devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl radarımıza aldığımız Afrika pazarında var olabilmek için bir yıldır aralıksız çalışıyoruz” dedi.