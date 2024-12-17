Anadolu’yu dünyaya açıyoruz 'Made in Türkiye' gururumuz

Fuar, ticaret ve eğlenceyi tek organizasyonda birleştirerek Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunduklarını söyleyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eraslan, Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarladıklarını ve geldikleri noktada “şampiyonlar ligine yükseldiklerini” söyledi.

Türkiye’de fuar, ticaret ve eğlenceyi buluştu­ran tek organizasyonu yapıyor Dosso Dossi Holding. 20 yılı aşkın süredir sürdür­düğü bu konsept dünyaca ünlü isimlerin de Türkiye’ye gelme­sini, Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor aslında.

İnşaattan gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Dosso Dossi Holding’in Türkiye ta­nıtımı aslında paha biçilemez düzeyde. Adriana Lima’dan Kendall Jenner’a, Izabel Gou­lart’dan Isabeli Fontana’ya, Paris Hilton’dan Kızıl Ajan la­kaplı Anna Chapman’a kadar dünyanın peşinden koştuğu bu isimler Dosso Dossi Fashion Show’un Türkiye’de düzenle­diği etkinliklere katıldı, pod­yumda yürüdü.

Peki bu etkin­liklerin nasıl bir katkısı var? Milyonlarca doların üzerinde, milyarlarca insana ulaşır şe­kilde. Dosso Dossi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hik­met Eraslan, “Bu isimlerin sosyal medyada paylaşımları milyonlarca takipçisine ulaştı. Türkiye, İstanbul, Antalya ile paylaşıldı. Meksika’dan Endo­nezya’ya kadar birçok gazete, TV kanalı, internet sitesi ha­berlerini yaptı” diye başlıyor anlatmaya.

Anadolu’yu dünyaya açtı

Dosso Dossi’nin yarattığı ta­nıtım ağı o kadar güçlü ki, Reu­ters başta olmak üzere birçok uluslararası ajans, bu isimleri katıldığı etkinliklerle sıcak ha­ber olarak paylaştı. Eraslan’ın verdiği bilgilere göre bu sadece Türkiye’nin birkaç şehri ile sı­nırlı kalmadı. “Doğubayazıt’ta, Cizre’de, Diyarbakır’da, Nem­rut Dağı’nda, Kapadokya’da düzenlen bu etkinlikler, bölge turizmini de katlayarak etki­lemiş durumda. Erarslan, “Do­ğubayazıt’ta düzenlediğimiz konsere bölge kentlerinden 100 binden fazla insan geldi. Defileler milyonlarca insana ulaştı. Etkinliğimizi ardından sadece İshakpaşa Sarayı’na ge­len turist sayısı bir yılda 2 kat arttı. Benzer durumda diğer yerler de var. Biz turizmin gö­nüllü elçisiyiz” dedi.

Dev markalar bu tanıtıma katılmalı

Türkiye’de dünyaya yayıl­mış, şubeler kurmuş, milyar li­ralık cirolara ulaşan Türk gi­yim ve tekstil devleri geliyor aklıma. Bunu sorunca da “Ne yazık ki o dev markalar bu tanı­tımı yapmıyor, biraz omuz atıl­ması gerekiyor. Türkiye potan­siyelini tam anlamıyla kulla­nabilir” diye özetliyor.

Konu Dosso Dossi Fashion Show’un Antalya’daki NEST Convention Center’da 10-15 Aralık tarihleri arasında dü­zenlediği etkinliğe geliyor. Fu­arda, 130 markanın ürünle­ri 40 ülkeden gelen alıcılarla buluştu.

Kadın, erkek, çocuk, ev tekstil ve ayakkabı sektör­lerinden oluşan 2025 ilkba­har-yaz sezon ürünlerini Rus­ya, Ukrayna, Azerbaycan, Öz­bekistan, Kazakistan ve orta doğu ülkeleri başta olmak üze­re 40 ülkeye pazarlayan etkin­lik, katma değeri yüksek ürün­lerle dikkat çekti. Yaklaşık 25 yıldır düzenledikleri organi­zasyonla Türk tekstil ürünleri­ni dünyaya pazarladıklarını ve geldikleri noktada “şampiyon­lar ligine yükseldiklerini” be­lirten Dosso Dossi Holding Yö­netim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Made In Türkiye eti­ketini gururla taşıyoruz” dedi.

“İhracat değerimiz ortalamanın 3 katı”

Her bir organizasyonda markaların katma değeri yük­sek ürünlerini yaklaşık 4 bin alıcı ile buluşturduklarını be­lirten Hikmet Eraslan, “Tür­kiye Hazır Giyim Tekstil İh­racat sıralamasında 14. sırada yer almaktayız. Kilogram başı ihracat değeri Türkiye ortala­ması 27.5 dolarken, bizim bu rakamımız 75 doları buluyor. Yani katma değerli ürünleri­mizle şampiyonlar ligindeyiz.

Bu başarıyı yakalamak ve sür­dürülebilir kılmak için var gü­cümüzle çalışıyoruz. Rusya başta olmak üzere çevre coğ­rafyada ve Orta Doğu ülke­lerinde katma değeri yüksek hazır giyim ürünlerimizle ka­litemizi ispat ettik. Gördüğü­müz ilgi ve takdir bizleri ce­saretlendirdi. Şimdi yeni pa­zarlara açılarak büyümemizi devam ettiriyoruz. Geçtiği­miz yıl radarımıza aldığımız Afrika pazarında var olabil­mek için bir yıldır aralıksız çalışıyoruz” dedi.