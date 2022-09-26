Anadolu’yu karış karış dolaşıp asırlık tarifleri topluyor

Almanya’nın kuzeybatısındaki Wuppertal kentinde, 1883’te kurulan Vorwerk, bugün altıncı kuşağın görevde olduğu bir grup. Finans dahil pek çok iş kolunda faaliyet gösteren grubun globalde en büyük markalarından biri Thermomix.

20’den fazla mutfak aletinin yaptığı işi becerebildiği iddiasıyla pazarda olan bir ürünleri var. Adı Thermomix® TM6. Adına bakıp ona “Almanların mutfaktaki ajanı” diyebiliriz, zira şirketin Worverk Türkiye Genel Müdürü Barış Turan’ın verdiği bilgilere göre aynı anda bir yandan pilav pişirirken bir yandan da balık buğulamak gibi teknik özelliklerle donatılmış.

2014’te kendi içinde dijital dönüşüme giden şirket, 15 milyon euroluk bir yatırımla Thermoix’i bir mutfak robotunun ötesine taşımış. Barış Turan, bu dijital dönüşümün iki önemli sonucu olduğunu belirtiyor: Biri genç ailelerin sağlıklı ve çevreci beslenmesi, diğeri de dünya çapında gastronomi hafızasını bir araya toplayan dev bir yemek kütüphanesi oluşturmak.

80 ülkede faaliyet gösteren Thermomix’in Almanya ve Fransa’da üretilen ürünlerinin dijital ekranları ise bu kütüphanenin bütün mutfaklara girmesini sağlıyor.

Edebiyat tutkunu genel müdür

2017’de Türkiye ofisini kurup, 2018’de satışa başlayan Türkiye yapılanmasının başında Barış Turan var. Türkiye Genel Müdürü Barış Turan aslında bir edebiyat tutkunu. Bu yüzden lisans eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı üzerine almış. Daha sonra üstüne işletme yüksek lisansı yaparak iş hayatının sert dünyasına atılmış. Ancak pek çoklarına romantik gelebilecek işlerin peşinde koşturuyor. Thermomix’in pişirme marifetlerinden çok dünyada giderek büyüyen başta gıda olmak üzere tüm kaynak israflarına kafayı takmış biri. “İşim gereği pek çok mutfağı izleme şansım oluyor. Evlerde ciddi bir atık sorunu var. Buna odaklandık. Thermomix size haftalık menü oluşturuyor. Buna göre bir ihtiyaç listesi çıkarıyor. Gramı gramına hangi üründen ne kadar gerektiğini söylüyor. Bu açıdan bakıldığında mutfaktaki gıda israfını ciddi oranda azaltan kullanıcılarımız var” diyor.

Globalde markanın yerel yemek tariflerine ilgi göstermesi, Barış Turan ve ekibi için de büyük bir heyecan yaratmış. Gerçi şirket özellikle pandeminin gazıyla müthiş bir büyüme trendinde. “2020’de iki kat büyüdük, 2022’yi de yüzde 100’ün üzerinde büyümeyle kapatırız” diyen Turan’ın elbette finansal hedefleri var. Globalde 4,4 milyar Euro’luk cirosu olan şirketin içinde Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılda 100 bin kullanıcıya ulaşarak ciddi bir yer edinmesini istiyor. Bunun için de doğrudan satış sistemindeki temsilcileri artırmak üzere stratejilerini hayata geçiriyor. Plan, 5 yıl içinde 3 bin 500 satış danışmanına ulaşmak.

Öte yandan şu anda 70 bin tarifin yer aldığı global tarif kütüphanesinde Türkiye ofisi olarak ağırlığı artırmak da ekibin odaklandığı hedeflerden biri. Turan, “TM6’nın özelliklerinden biri de gastronominin yerel değerlerine sahip çıkmak. Türkiye, bir gastronomi tarihine sahip. Müthiş bir hafıza var. Biz bu değeri Thermomix aracılığıyla tüm dünyaya yakından anlatmak istiyoruz. Şu anda Türkiye’den 900 tarif kütüphanede. Dijital ekrandan seçilen yemek, cihaz tarafından yapılan yönlendirme ile size anlatılıyor. Yemeğin hangi ülkeden olduğu da burada yer alıyor. Yani müthiş bir kültür paylaşımı” derken tüm Anadolu’yu kapsayan bir plan yaptıklarının altını çiziyor.

Plana göre Anadolu karış karış dolaşılarak yemek tarifleri toplanacak. Hatay ve Urfa şimdiden tamamlanmış. Sırada diğer iller var.

Kadın kooperatiflerine destek projesi

Thermomix’in iş modeli doğrudan satış. Satış danışmanlarının yüzde 90’ının kadın olduğunu belirten Vorwerk Türkiye Genel Müdür Barış Turan, kadınların güçlendirilmesiyle ilgili projelere de çok açık olduklarını söylüyor. Anadolu’daki kadın kooperatifleriyle bu amaçla bir çalışma başlatılmış. Kadınların Elinden Derneği ile işbirliği yapılmış. Kadınların kurduğu küçük işletmelerin güçlenmesi için çalışacaklar. Özellikle yerel lezzetleri yaşatmak isteyen kadın işletmelerine hem araç gerek hem de mentörlük desteği verilecek. Turan, halen görüşmelerin devam ettiğini vurgularken, 2023’te başlama planı olduğunun da altını çiziyor.