Anahtar merkez bankasında değil şırıngada

Çarşamba günü gerçekleşen FOMC toplantısı sonrasında yayınlanan metine baktığımızda para politikası açısından piyasaların beklemediği bir gelişme söz konusu olmadı. Büyüme beklentileri iyimser olsa da hala sorgulanıyor ve Fed enflasyon konusunda kaygılı değil. Ve hatta öne çıkan sorun olarak iş gücü piyasalarındaki zayıflığı görüyor. Ancak , yine herkesin bildiği, bir detayı açıklama paragrafına eklemişler. Ekonomik toparlanmanın seyri aşının performansına bağlı olacak. Daha doğrusu hem aşının etkinliğine hem de ülkelerin aşıyı vatandaşlarına ulaştırabilme yeteneğine.

Üstte gördüğünüz grafik Türkiye’nin aşı peformansının bölgeler bazında karşılaştırması. K.Amerika ve Avrupa’nın gerisinde ancak Asya, G.Amerika ve Afrika’nın önündeyiz. İkinci grafik ise ülkeler bazında karşılaştırma. Batı ülkelerinin arkasında olmamıza rağmen Çin, Rusya, Hindistan gibi rakibimiz sayılabilecek diğer gelişmekte olan ülkelerin önündeyiz. Merkez bankası politikaları elbette kritik. Ancak şu anda global fiyatlama daha önceki yıllarda olduğu gibi kim daha fazla reel faiz veriyor veya Fed bilançosunu büyütüyor gibi dnamiklere dayanmıyor. Aşı performansı iyi olan ülkeler büyüme, turizm, hizmet sektörünü yeniden açma ve işsizliği düşürme gibi konularda diğerlerinden hızla ayrışacak ve yatırım çekecek. Global olarak baktığımızda şu ana kadar aşılama kampanyalarının fiyatlanan büyümeye oranla geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu boşluğu da mali paketlerle doldurmaya çalışıyoruz.