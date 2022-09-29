‘Analı-kızlı’ olmadı ‘Tiritli Dolma Köfte’ coğrafi işareti yakaladı

2019 yılı Ekim ayının ilk günleri… Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte “Lezzet Festivali”nin gerçekleştiği alanda stantları gezdikten sonra dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş’la kahve içiyoruz.

Demirtaş, bir liste paylaştı:

- Adana Kebabı’na 2003’te, şalgama 2015’te coğrafi işaret alındı. Sırada 30 ürün ve lezzetimiz daha var.

Listedeki yemeklerden biri dikkatimi çekti:

Adana Analı-Kızlısı…

Demirtaş’a “Analı-Kızlı Köfte” konusunda itiraz ettim:

- Sayın Valim, “Analı-Kızlı Köfte” Malatya’nın lezzetleri arasında bilinir. Adana’nın “Analı-Kızlı Köfte” coğrafi işareti başvurusu yapması doğru olur mu?

Demirtaş, ısrarla sürdürdü:

- Adana’nın lezzetleri arasında “Analı-Kızlı Köfte” de var. Biz başvurumuzu yapacağız.

Tuna Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Tuna ile birlikte İstanbul Yenikapı’da gerçekleşen “Malatya Günleri”nde Valilik standında kentin gastronomi alanındaki zenginliğinin ortaya konulmasında büyük emeği olan İbrahim Halil Kılıç ile sohbet ettik.

Malatya Valiliği Danışmanı Kılıç, birer içli köfte ikram etti:

- Artık içli köftemizin coğrafi işareti var.

Halil İbrahim Kılıç, geçen yıl ekim ayında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a Türk Patent ve Marka Kurumu’nun coğrafi işaret belgesini teslim ettiğini anlatıp, geçmişe döndü:

- Aslında Hasan Hüseyin Erkoç’un başkanlığı döneminde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası,“Analı-Kızlı Köfte” için coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Ancak, o dönemde Türk Patent ve Marka Kurumu, “Analı-Kızlı Köfte”ye Adana’nın da sahip çıktığını bildirmişti.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na “Analı-Kızlı Köfte” konusundaki mesajını anımsadı:

- Türk Patent ve Marka Kurumu, “Analı-Kızlı Köfte”nin Malatya’ya özgü lezzet olduğunu kanıtlayacak farklılıkları ortaya koymanız gerekiyor. Aksi halde size coğrafi işaret veremeyiz.

Yemeğin Malatya’daki orijinal adının “Tiritli Dolma Köfte” olduğunu savundu:

- “Analı-Kızlı Köfte” adı yakın dönemde gündeme geldi. Malatya’nın sahip olduğu bu lezzet“Tiritli Dolma Köfte”dir.

Yeşilyurt Belediyesi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Tiritli Dolma Köfte” adıyla başvurduğunu kaydetti:

- Bizim “Tiritli Dolma Köfte”ye biraz nohut ve kemik konulur. Ayırıcı özelliği budur. Yeşilyurt Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na bu farklılığı anlattı ve kanıtladı. Böylece son yıllarda “Analı-Kızlı” diye adlandırılan “Tiritli Dolma Köfte” coğrafi işarete kavuştu.

Yeşilyurt Belediyesi’nin “Tiritli Dolma Köfte” adımı, Malatya’nın bu lezzetine coğrafi işareti yakalamasıyla sonuçlandı.

Böylece Adana ve bölgedeki bazı illerle Malatya’nın “Analı-Kızlı Köfte” yarışına, çekişmesine girmesi durumu da ortadan kalktı.

Bu durumda Malatya’daki restoranların “Analı-Kızlı Köfte” adını listelerinden çıkarıp, “Tiritli Dolma Köfte” markasını sahiplenmesi gerekiyor…

Brezilya’dan selüloz geliyor, bobin olup Şili’ye kadar uzanıyor

DÜNYA Gazetesi Tekirdağ Temsilcileri Alper Bakır-Güray Erdoğan’ın organizasyonu, Çorlu İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ÇİSAD) Başkanı Nüvit Kırçuval’ın rehberliğinde Hakan Güldağ ve Barış Sedef’le birlikte bölgedeki fabrikaları gezerken Lila Kağıt’a da uğradık.

Lila Group Yönetim Kurulu Üyesi Celal Öğücü, grubun temellerinin 1930 yılında Hasan Öğücü ve Oğulları Çırçır fabrikası ile atıldığını anımsattı:

- 1966’da Güneydoğu İplik, 1984’te Marmara Pamuklu Mensucat devreye girdi. Biz kağıt sektörüne girdikten 2 yıl sonra, 2008’de tekstilde kriz yaşandı.

Çorlu’daki temizlik kağıtları üreten Lila tesislerinin adım adım büyüdüğünü belirtti:

- Şu anda 280 bin ton/yıl üretim kapasitemiz var. Türkiye’nin bu sektördeki en büyük kapasiteli tesisine sahibiz.

Selülozu genelde Brezilya’dan ithal ettiklerini kaydetti:

- Üretimimizin yüzde 70’ini bobin şeklinde ihraç ediyoruz. 5 kıtada 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bobin ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Şili de var.

Lila Kağıt tesislerinin kapalı alanının 150 bin metrekare olduğunu bildirdi:

- Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kafkaslar ve Afrika’yı kapsayan bölgede tek çatı altında en büyük üreticiyiz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Aldığımız selülozun endüstriyel ormandan kesilen ağaçlardan üretilmiş olmasına özen gösteriyoruz.

Tesislerdeki üretim temposunu anlatmak için şu örneği verdi:

- Saatte 132 kilometre hızla temizlik kağıdı üretiyoruz. 2021 yılındaki net satışlarımız 200 milyon doları buldu.

Eczacılık öğrencilerini sahada eğitiyor, işe alım sırasında öncelik veriyor

ABDİ İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “İlaç Gibi Gelecek” adlı sosyal sorumluluk programlarında ikinci adıma geçerken projeyi irdeledi:

- Online ve yüz yüze eğitimlerini tamamlayan eczacılık fakültesi öğrencileri 5 ay sürecek çalışma deneyimi için sahaya indi. Topluma, sağlık sektörüne ve gençlerimize yatırım yapmayı sorumluluk addediyoruz.

Proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’den 60’a yakın öğrencinin mesleki eğitimlerini tamamlayarak sahaya çıktığını vurguladı:

- 5 aylık program kapsamında öğrenciler Abdi İbrahim’e bağlı Abdimed ve İnoliva bünyesinde çalışarak, eczanelerde Tarım Bakanlığı ruhsatlı ürünlerin tanıtımı adına çeşitli görevler üstlenecek.

Ardından ekledi:

- Program, birçok gelişim fırsatının yanısıra maddi fayda da sunuyor. Program süresince başarılı performans sergileyen gençlerin işe alım sürecinde Abdi İbrahim tarafından önceliklendirilmesine olanak sağlanıyor.