Anamorfozun ikinci portresi Rahmi Koç olacak

Geçen yılın Ağustos ayında düzenlenen 26’ncı İzmir Mermer Fuarı’nda en fazla konuşulan olaylardan biri de Atatürk Anamorfozu’ydu. Türkiye’nin en önemli mermer üreticilerinden Temmer Marble’in patronu olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu projeyi yakından görme şansım da oldu. Proje için bu konuda uzman olan Çekyalı sanatçı Patrik Prosko ile aylar süren bir süreç başlatıldı. Prosko, Atatürk’ün hayatını okudu, araştırdı. Yaptığı devrimler hakkında bilgi sahibi oldu. Ardından Türkiye’nin değişik kentlerinde Atatürk’ün hayatına dokunmuş eşyalar üzerine çalışmalar başlatıldı. Gezilmedik antikacı bırakılmadı. 7 ayın sonunda 60 farklı kategoride 539 eşya bir araya getirilerek sanat harikası Atatürk Anamorfozu oluşturuldu. Sosyal medyada 100 milyondan fazla etkileşim alarak bir anda gündem olan Anamorfoz, yurtdışında da ilgiyle takip edildi. 29 Ekim’de de şu andaki yerine yani Rahmi Koç Müzesi’ne geldi. Binlerce kişinin Cumhuriyet Bayramı’nda görmek için kuyruklar oluşturduğu medyada yer almıştı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Koç’un projeye olan heyecanını hala hatırlıyorum. İşte o günlerde Ali Koç’un babasına bir sürpriz yapmak istediğini öğrendiğimde merak etmiştim. İşte o merakımı giderecek bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Çekyalı sanatçı Patrik Prosko, Rahmi Koç’un anamorfozunu hazırlamış. 913 nesneden oluşan anamorfozdaki eşyalar tamamen orijinal. İstanbul, Ankara ve Ayvalık’ta bulunan 913 eşya, Rahmi Koç’un hem kişisel hayatını hem de Türk sanayisine yaptığı önemli etkileri sembolize ediyor. İçinde Rahmi Koç’un müzede sergilenen eşyaları da bulunuyor. Dikiş makinelerinden tekne dümenlerine, şapkalardan otomobil parçalarına kadar her şey Rahmi Koç’un 91 yıllık hayatının da bir özeti. 9 Ekim’de 92’inci yaşına girmeye hazırlanan Rahmi Koç’a da hediye olarak sunulacak olan eser, yine müzede sergilenecek.

ATATÜRK ANAMORFOZU, İSTANBUL HAVALİMANI’NDA SERGİLENECEK

Bu arada Atatürk Anamorfozu’nu göremeyenler için eserin hala Rahmi Koç Müzesi’nde sergilendiğini hatırlatmakta fayda var. Edindiğim bilgilere göre eser Ağustos ayında tekrar ilk gösterildiği yer olan İzmir Fuarı’na gidecek. Ardından da Türkiye’nin dünyaya çıkış kapısı olan alanında dünyanın en büyüğü İstanbul Yeni Havalimanı’nda sergilenecek. Havalimanını işleten İGA ile Rüstem Çetinkaya’nın, uzun süredir bu konuda görüştüğünü biliyorum. Yakın zamanda yurtdışına gidecek aralarında yabancıların da olduğu yolcuları, dış hatlar terminaline konulacak bu eşsiz eser uğurlayacak.