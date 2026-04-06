Anayasa Mahkemesi e-tebligata el attı: Bakanlığın yetkisi sınırlandı
Değerli okurlar, bu konuya daha önce çeşitli yazılarımda dikkat çekmiş ve mevcut düzenlemenin sorun yarattığını, mükelleflerin hak kaybını önlemeye dönük önlemler alınması gerektiğini belirtmiştim. Anayasa Mahkemesi de bu hususa dikkat çekip TBMM’ye yeni ve daha detaylı, mükellefleri de koruyacak bir düzenleme yapma ödevini vermiştir.
Bu konuda, 12 Ocak 2026 tarihli yazımda önerilerde bulunmuştum. Bu vesile ile bu yazımı da hatırlatmak isterim.
VUK madde 107/A’nın iptal kararı ne anlama geliyor?
Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2026 tarihli ve E:2025/94, K:2026/11 sayılı kararıyla Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinin bir fıkrasını iptal etti. İptal edilen hüküm, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na elektronik tebligat yükümlülüğü getirme ve usul ile esasları belirleme konusunda geniş bir düzenleyici yetki tanıyan bölümdü. Mahkeme bu hükmün Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti; iptal kararının yürürlüğe girmesi ise kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonraya ertelendi.
Bu karar; yalnızca teknik bir vergi usul meselesinin ötesinde, idarenin yetki sınırları, hukuki güvenlik ilkesi ve yargıya erişim hakkı bakımından son derece önemli sonuçlar doğurmaktadır.
E-tebligat sistemi nasıl çalışıyordu?
VUK’un 107/A maddesi, 2010 yılında hayata geçirildi; elektronik ortamda tebligat yapılmasının önünü açtı. Bakanlık, bu yetkiye dayanarak çıkardığı tebliğlerle önce büyük ölçekli şirketleri, ardından kurumlar vergisi mükelleflerini, ticaret sicilinde kayıtlı gerçek kişileri ve nihayetinde geniş bir mükellef grubunu elektronik tebligat almaya zorunlu kıldı.
Sistemin işleyişi şöyle: Mükellefe vergi dairesinin e-tebligat portalındaki kutusuna belge düşüldüğünde, kayıtlı telefon numarasına kısa mesaj gönderiliyordu. Mükellefin bu mesajı alıp almadığına ya da e-tebligat adresini açıp açmadığına bakılmaksızın, 5 günlük süre dolduğunda tebligat hukuken yapılmış sayılıyordu. Vergi ve ceza ihbarnameleri, incelemeye başlama yazıları, defter-belge ibraz talepleri - hepsi bu yolla ulaştırılıyordu.
Uygulamada ciddi mağduriyetler yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde, değişen telefon numaraları ya da takip edilmeyen e-posta hesapları nedeniyle dava açma süreleri kaçırıldı. Açılmayan bir tebligat kutusunun hukuki sonucu; dava hakkının yitirilmesi, uzlaşma imkânının kaybedilmesi, hatta defter-belge ibraz etmeme nedeniyle cezai yaptırımlarla karşılaşma olabiliyordu.
Anayasa Mahkemesi ne dedi?
Mahkeme, iptal ettiği hükmün, idarenin hangi mükellef gruplarını kapsayacağını, hangi tebligat türlerinin elektronik ortamda yapılabileceğini ve bu zorunluluğun sınırlarını belirleme konusunda yasama organı tarafından çerçevelenmeksizin, geniş ve belirsiz bir düzenleyici yetki devri içerdiğini tespit etti.
Mahkeme’nin gerekçesi üç temel anayasal ilke üzerine inşa edildi:
1- Kanunilik ve hukuki güvenlik ilkesi: Anayasa, temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemelerin kanun koyucu tarafından yapılmasını, idarenin bu alanda ancak kanunun belirlediği çerçevede hareket etmesini öngörür. Oysa 107/A’nın iptal edilen fıkrası, Bakanlığa zorunluluk kapsamını ve usulünü belirleme konusunda sınırı kanunla çizilmemiş bir yetki veriyordu. Bu durum, mükelleflerin hangi koşullarda hangi yükümlülüklere tabi olacağını öngörememesine yol açmaktaydı.
2- Yetki devri sınırı: Anayasa Mahkemesi, kanuni dayanağı belirsiz ve sınırsız idari yetki devirlerinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını yerleşik içtihadıyla ortaya koymuştur. Bu kararla Mahkeme, söz konusu yetkinin Bakanlığa bırakılmasının, kanun koyucunun asli düzenleme görevini idareye devretmesi anlamına geldiğini vurguladı.
3- Yargıya erişim hakkı: Tebligat usulü doğrudan dava açma sürelerini etkilemektedir. Hukuki dayanağı net olmayan bir zorunluluk çerçevesinde yapılan tebligatlar, sürelerin başlangıcını ve dolayısıyla dava hakkını doğrudan şekillendirmektedir. Mahkeme, bu bağı görerek e-tebligat yükümlülüğünün çerçevesinin kanun düzeyinde belirlenmesini, yargı yolunu güvence altına almanın zorunlu bir gereği olarak değerlendirdi.
Karar pratikte ne anlama geliyor?
Önce şunu belirtmek gerekir: 9 aylık erteleme süresi, mevcut sistemin çökmesi anlamına gelmiyor. Bu süre zarfında e-tebligat zorunluluğu yürürlükte kalmaya devam edecektir. Asıl mesele, TBMM’nin bu 9 ay içinde yeni bir yasal düzenleme yapıp yapamayacağıdır.
Mükellefler açısından bakıldığında, bu karar bir an için bile olsa mevcut e-tebligat dışında bir sisteme geçiş anlamına gelmiyor. Dolayısıyla şirketlerin ve mükelleflerin e-tebligat kutularını düzenli takip etme zorunluluğu bugün itibarıyla aynen sürmektedir. Bu konuda herhangi bir gevşeme tehlikelidir.
Peki, karar kimleri daha doğrudan etkiliyor?
Mevcut sistem altında e-tebligat yoluyla kendilerine tebliğ yapılmış ve dava süresini kaçırdığını öne süren mükellefler açısından, bu iptal kararı doğrudan bireysel davalara bir kurtarma hattı sunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi kararları kural olarak geriye yürümez. Ancak hâlâ devam eden yargı süreçlerinde bu karar dikkate alınacaktır.
Bakanlık ve idare açısından ise tablo şudur: İptal kararıyla birlikte Bakanlık, e-tebligat yükümlülüğünün kapsamını ve usulünü tebliğ yoluyla genişletme konusundaki hareket alanını fiilen yitirmiştir. Bundan böyle bu alanda yapılacak her türlü düzenlemenin kanun metnine dayanması gerekecektir.
Yasama boşluğunu doldurmak zorunludur
Mahkeme’nin kararını isabetli bulduğumu söylemem gerekir. Hak düşürücü sürelerle doğrudan ilişkili olan bir tebligat zorunluluğunun yasal çerçevesi, Bakanlık tebliğlerine bırakılamaz. Hangi mükelleflerin kapsama gireceği, hangi tebligat türlerinin elektronik yolla yapılabileceği ve bu konudaki itiraz yollarının ne olduğu, kanun metninde açıkça düzenlenmelidir.
TBMM’nin bu 9 aylık süreyi iyi değerlendirmesi şarttır. Yapılacak yasal düzenlemenin yalnızca mevcut idari pratiği yasallaştırmakla yetinmemesi; sistemin işleyişindeki somut sorunları - açılmayan tebligat adresleri, kaçan süreler, küçük işletmelerin mağduriyeti - ele alması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra, e-tebligata ek uyarı mekanizmalarının kanun düzeyinde zorunlu hale getirilmesi, hem mükellef haklarını koruyacak hem de uyum oranını artıracaktır.
İdare ne yapabilir?
Mali idare, teknolojide yaptığı yatırımlarla kendini çok hızlı geliştiriyor. Bu konuda da haklı bir iddialılık psikolojisinde. Bu güvende olan Mali idarenin vatandaşı koruma konusunda da teknolojiyi kullanarak (uyarma, farkındalık yaratma, hatırlatma amacıyla) çözümler geliştirmesi gerektiği inancındayım.
Geliştirilecek çözümlerin e-tebligat konusunda gelinen noktayı zedelemeden, ancak mükellefin kapısını birden fazla çalma anlamına gelen, mükellefe verilen süreyi uzatmadan, mükellefi rehavete kaptırmayan SMS’le mesaj gönderme benzeri ilave uyarıcı-dürtücü çözümler olmalı.
Halihazırdaki sistem, hiç açılmayan e-tebligat adreslerini, hiç açılmayan SMS’leri takip edebilir. Tüm mükellefler için olmasa da ilk etapta bu grup tespit edilip, onlara dönük bir program geliştirilebileceği düşüncesindeyim.
Özellikle incelemeye davet, defter belge ibrazı talebinin e-tebligat sürecinde yanıtsız kalması halinde mükellef nezdinde bir yoklama yapılarak incelemeye devam edilmesi, sonrasında oldukça ağır mali ve cezai külfetler yaratabilecek bir süreci başlatmadan önce daha makul bir yol gibi durmaktadır.
Yoklama önerimiz dışında önerilerim:
1- Şayet gönderilen e-tebligat okunmuyorsa, SMS mesajı açılmamışsa, son beyanlardaki telefon veya e-mail adreslerine mesaj gönderilebilir.
2- Mükellefin e-Tebligatları açılmıyorsa, vereceği üç telefon numarasına da sırasıyla bilgilendirme mesajı gönderilebilir.
3- Mükellefin beyanı muhasebeci tarafından veriliyorsa o numaraya da mesaj gönderilebilir.
4- Bankalar ve telefon şirketlerinin hizmet satarken yaptıkları bıktırıcı aramalar gibi, e-tebligat özürlü olanlar için, bedeli de onlardan alınmak üzere bir arama merkezi üzerinden otomatik hatırlatma aramaları yapılabilir.
Dijitalleşme vergi idareciliğinde kaçınılmazdır ve doğrudur. Ancak bu dönüşümün hukuki çerçevesi sağlam olmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla, idarenin teknolojik ilerleme adına hukuki güvencelerden taviz veremeyeceğini hatırlatmıştır. Top şimdi TBMM’dedir.
