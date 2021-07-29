Angola, Türk iş inşalarını yatırıma çağırdı, hedef 500 milyon dolar ticaret hacmi  

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço Lourenço’nun Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilk etapta 500 milyon dolara çıkarılması konusunda mutabakata varıldı, iki ülke arasında başta yatırımların teşvik edilmesi olmak üzere farklı alanlarda 10 ayrı anlaşma imzalandı.

Düzenlenen Türkiye-Angola İş Forumu'nda Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Türk iş insanlarını ve kamuyu Angola’da yatırım yapmaya çağırdı. Lourenço, tarım, balıkçılık, zengin tabiat kaynakları, enerji, su, ulaşım, telekomünikasyon ve birçok alanda ülkesinde fırsatlar olduğunu belirterek, altyapı ve liman yapımına önem verdiklerini Türk şirketlerinden Angolalı şirketlerle ortaklık yapmalarını istedi.

Angola Özel Yatırımlar ve İhracatı Teşvik Ajansı (AIPEX) Başkanı Antonio Henriques da Silva, Angola'daki yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum yaparak, uluslararası yatırımları çekmek için her türlü bariyeri aşmak için çalıştıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuşan Bakan Muş, Angola ve Türkiye arasında ticaret hacmini en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştıracaklarını belirterek, İki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedefin çok kısa zamanda yakalanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında iş insanlarının da dahil olacağı geniş bir heyetle ekim ayında Angola'da olacaklarını ifade eden Muş, Angola'da tarımsal işleme, madencilik ve tekstil gibi sektörlerin potansiyel sektörler olduğuna dikkat çekti.

Muş, enerji santralleri ve elektrik iletim altyapılarının inşası ve modernizasyonu, elektrik dağıtım hizmetleri gibi alt sektörlerin muazzam potansiyelleriyle öne çıktığını söyledi. Bakan Muş, Angola'da şu anda madencilik, un sanayi, ilaç ve gübre sektörü başta olmak üzere bazı Türk yatırımlarının gündemde olduğunu dile getirdi.

Muş, Türkiye-Afrika ticaret hacminin 25,3 milyar dolara ulaştığını, kıtaya ihracatın 15,2 milyar dolara, ithalatın ise 10,1 milyar dolara yükseldiğini , Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin büyüklüğü ise 70 milyar doları geçtiğini anlattı.

“Çifte vergilendirmenin önlenmesini bekliyoruz”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, devlet başkanları düzeyinde ortaya konan 500 milyon dolarlık ticaret hacminin iş dünyasını motive ettiğini belirterek, imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının önemli olduğunu, çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da imzalanmasını beklediklerini kaydetti. DEİK Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş de Angola’da gerçekleştirilen reformları yakından takip ettiklerini belirterek, Türk iş dünyasının birçok alanda Angola'nın ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi.