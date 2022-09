Anın tadına vararak tembellik yapmak

Tunç DİPTAŞ - tunch@tunchdiptas.com

“Hayatta her şeyin bir sebebi vardır, her sebebin de bir hikmeti vardır.” Kimden duyduğumu hatırlayamadığım bu sözün hayatımın her alanında bana destek olduğunu düşünürüm. Zorlandığım zamanlarda, çıkmaza girdiğim anlarda, karanlık tünellere düştüğümde aklıma getirip hayatı kolaylaştırmama vesile olmuştur.

Kendimi eleştirdiğim, mükemmellik arayışı içerisinde olduğum zamanlarda da tünelin ucundaki ışığı görmemi sağlamıştır.

Hayata bu sözün penceresinden bakmak ilk başta oldukça zordur. Ancak alışkanlık edinip, her şeyin sebebini arayıp hikmetini kavrayabilirseniz yaşam kaliteniz olumlu yönde değişecektir.

YÖNETİCİNİN ÇELİŞKİSİ

Geçenlerde danışanlarımdan birisi bana gelip bir derdini anlattığında da aynı sözü söyledim. Google firmasında yöneticilik yapan danışanım tembel olduğundan, yeterince çalışmadığından yakınıyordu. Etrafında günde 14-16 saat çalışan insanlar olduğunu, onların yanında başarısız olmak istemediğini söyledi.

Eskiden kendisinin de aynı performansı gösterdiğini ancak şimdilerde hiçbir şey yapmadan oturmak istediğini ve bundan dolayı suçluluk duyduğunu belirtti. Çok çalışmak zorunda olduğunu, işkolik olmakla övünenlerle yarıştığını ancak onlara yetişemediğini anlattı. En son tatile çıktığı zamanı hatırlamıyordu. Boş vakit geçirmeyeli uzun süre olmuştu. Yorgun, stresli ve verimsizdi. Kendisine de aynı sözü hatırlattım.

“Hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Ve her sebebin de bir hikmeti vardır.” Önce sebepleri aramak sonra da bu sebebin bize ne kazandırdığını anlamak gerek.

KALİTELİ SORULAR SORMA ZAMANI

Tembelliğin bir sebebi olabilir mi?

Sanıldığının aksine tembellik insanın bir ihtiyacı olabilir mi?

Tembelliğin bir hikmeti, hiç düşünmediğin bir getirisi olabilir mi?

Mesela tembellik yapıp, boş vakit geçiren insan daha verimli olabilir mi?

Ya da daha yaratıcı olabilir mi? Bu soruları sordum danışanıma. Bana şaşkın gözlerle baktığına tanık oldum.

Birçok insan tembelliğin başarının önünde engel olduğunu, hırsı yok ettiğini düşünüyor. Ancak tarihe baktığımız zaman tembellik birçok başarılı insanın destekçisi olmuştur.

TEMBELLİK YAPMANIN FAYDALARI

Mark Twain yazılarının çoğunu tembellik yapıp uyukladığı yatağında yazmıştır. En verimli olduğu zamanı uykudan hemen sonraki anlar olarak belirtmiştir.

Leonardo Da Vinci ikonik eseri Mona Lisa üzerinde çalışırken o kadar tembellik yapmıştır ki, eserini bitirmesi 15 yıl sürmüştür. Da Vinci, ölüm döşeğinde üşengeç ve tembel olduğu için üzüldüğünü, daha çok eser bırakamadığı için pişmanlık duyduğunu ve bu yüzden Tanrı’ya ve insanlara özür borçlu olduğunu söylemiştir.

Leonardo Da Vinci’nin de atladığı bir gerçek var. Tembellik sadece sizin düş gücünüzü artırıp yaratıcı kılmaz, uzun vadede veriminizi artırır. Stresin karşısındaki en büyük silahtır tembellik. Fiziksel olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi, zihninizin berraklaşmasını sağlar. Tembelliğin bir diğer getirisi de iş delege etmeyi öğrenmenizi sağlar. Yapmak istemediğiniz işler için doğru insanları bulma becerisi elde etmenize yarar. Kısa yollar bulup bir başkasının daha uzun zamanda bitirdiği projeyi daha çabuk tamamlamanıza yardımcı olur.

İşte bu yüzden Bill Gates söyle söylemiştir: “Zor işleri yapmak için her zaman tembel kişileri seçerim. Çünkü onlar işi yapmanın kolay bir yolunu bulurlar.”

TEMBELLİKTEN KEYİF ALABİLMEK

Danışanıma da söylediğim gibi işkoliklik seviyesinde çok çalışmak insanların işlerinde yalnızca kısa dönemde başarılı olmalarını sağlayabilir. Uzun vadede yaratıcılığın ve devamlılığın düşmanıdır.

Yaratıcı olmadan fark yaratamazsınız. Fark yaratamıyorsanız insanların hayatına değer katamıyorsunuz demektir. Günü kurtaran verimlilik hiç kimsenin istediği bir şey değildir. Sizi esas başarılı kılacak devamlılıktır. İşkolikler, boş olması gereken vakitlerde dahi çalışmaları gerektiğini düşünür. Dinlenmeyi başarısızlığa giden yol olarak görür. Uzun saatler boyunca yoğun çalışarak verimliliklerini artıracaklarına dair yanlış bir inançları vardır. Halbuki uzun saatler sonrasında stres ve yorgunluk başlar. Uzun vadede çalışanlar kaçınılmaz olarak hata yaparlar ve bu durum uzun vadede şirketin verimini olumsuz yönde etkiler.

Boş vaktinizin değerini bilin. Tembellik yaparken keyif alabiliyorsanız işe döndüğünüz zaman veriminizin arttığına tanık olacaksınız. Sadece veriminiz artmakla kalmayacak, insanların hayatında fark yaratarak değer kattığınızı göreceksiniz.

Bu satırları Fethiye’de her sene gittiğim butik bir otelden yazıyorum.

Yaklaşık üç haftadır denizin maviliğine bakarak geçiriyorum günlerimi. Öğle saatlerinde kitap okuyarak, uykuya dalıyorum. Daha sonra güneşin denizle birleşerek oluşturduğu renklere hayran kalıyorum. Dostlarla tavla oynamanın, sohbet etmenin keyfine varıyorum. Çıplak ayakla her gün kumları hissediyorum. Rüzgarların sesiyle dans ediyorum. Anın tadına vararak tembellik ediyorum.

Darısı başınıza…