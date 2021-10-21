Ankara 4. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nden…

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Küçük ve Orta Boy İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) işbirliği ile düzenlenen “ 4. Ankara KOBİler ve Bilişim Kongresi “ 14 Ekim Perşembe günü Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda gerçekleştirildi.

“Uluslararası Rekabet (İhracat, Rekabet ve Yeşil Mutabakat) “ başlıklı panelin oturum başkanlığını yaptığım kongrenin açılışında, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan konuştular.

TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin konuşmasında dile getirdiği “Su kaynakları hızla azalıyor ve dünya nüfusunun yüzde onu içilebilir su kaynaklarına erişemiyor.

Bu nedenle yeryüzünde 800 bin kişi güvenilmez nitelikteki suyu içmiş olmaktan dolayı yaşamını yitiriyor.

Bu hızla tüketmeye devam edersek petrol yatakları 43 yılda doğalgaz yatakları 150 yılda kuruyacak

Her yıl çevreye 10 milyon ton zehirli kimyasal atık atıyoruz. Atmosfer 1 derece ısındı açık denizlerdeki ada ülkeleri hızla su altında kalmaya başladılar

Eğer Atmosfer 6 dereceye kadar ısınırsa yeryüzünde mikro organizmalar dışında hiçbir varlık yaşamını sürdüremeyecek.

Bu konular eskiden çevrecilerin konusuydu.

Şimdi hepimizin özellikle de üretimi oluşturan şirketlerin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’lerin sorunu.

Artık yaşamımızı geleneksel yöntemlerle yaptığımız üretimle sürdürmemiz mümkün değil.

Çünkü böyle üretmeye devam edersek ya yaşanacak bir dünya kalmayacak ya da yaşayan bir dünya içerisinde bizim ürünlerimiz gerek fiyat gerekte diğer değerlendirmelerden dolayı sınıflama dışı kalacak.” Değerlendirmesi gerçekten çok önemliydi.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’de konuşmasını; “TBD olarak devletle çok yakın çalışan STK’lardanız.

TSE ile veri standartlarının belirlenmesine yönelik protokol imzaladık.

Yine BTK ile ortak projeler geliştirmekteyiz.

Bilişim firmalarının KOBİ’lerle iş ilişkiler uzun süreli olmalı bu bağlamda sorunların çözümünde kalıcı unsurlar olmalıdırlar.

Bilişim uzmanı çalıştıramayan ve bu alanda yeterli hizmet alamayan KOBİ’lerin oranı %56...

Pandemi sürecinde bir hareket olsa da KOBİ’ler e-ticarette de istenilen oranın çok gerisinde olduğu görülmekte.

Ticaret, sanayi alanlarında özel sektör ve kamu ortak projeler geliştirmeli, üniversiteler, teknoparklar, finans kuruluşları çözümün önemli parçaları olmalı, kalıcı işbirliklerini yaşama geçirmeliler.

TBD ve TOSYÖV ile hedef kitle olarak gördüğümüz KOBİ’lere yönelik projelerimizi sürdürmekteyiz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarından sonra paneller bölümüne geçildi.

ICT Media Genel Yayın Yönetmeni Murat Pehlivan’nın yönettiği “Dijital KOBİ’ler Vizyon Sektör Buluşması” başlıklı ilk panelin konuşmacıları, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek,

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Başkanı İlhan Bağören, KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İlhan Özkan, Türksat bilişim iş geliştirme direktörü Ömer Faruk Çöllüoğlu konuşmalarında yerli ve milli ürüne sahip çıkan, dijital dönüşüm, KOBİ’lere yönelik bilişim, iletişim ve teknoloji alanında projelere ilişkin değerli bilgiler verdiler.

Öğle sonrası “ Dijital Teknolojilerin Yaratacağı Fırsatlar” başlıklı panelin yöneticisi, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Eser panelistler ise, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, BİTES Savunma Genel Müdürü Uğur Coşkun, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Merve Hatice Karataş, T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı M. Fatih Uluçam’dan oluşuyordu.

Panelistler konuşmalarında dijital teknolojilerin yaratacağı fırsatlara yönelik çalışmalarını yapılan örnek projelerini anlattılar, öngörülerini paylaştılar.

Yöneticiliğini üstlendiğim “Uluslararası Rekabet (İhracat, Rekabet ve Yeşil Mutabakat)” başlıklı panelin konuşmacıları; Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, Verisis Genel Müdürü Dr. Aydın Kolat, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı İmge Kolağasıgil, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED ) Yönetim Kurulu Üyesi Hande Öztürk, Ankara Sanayi Odası Araştırma Yönlendirme Müdürü Nilay Şahin temsil ettikleri kurum ve kuruluşların, Paris sözleşmesi, İklim değişiklikleri, yeşil enerji, suyun kullanılması, Karbon ayak izi, emisyon oranlarının düşürülmesi gibi konularda özellikle T.C. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı AB Yeşil mutabakatının uygulanmasına ilişkin eylem planlarını, MAKFED genel sekreteri Zühtü Bakır, TÜRKKONFED ve Ankara Sanayi Odası üyelerine yönelik Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum süreci bağlamında hazırladıkları projeleri anlattılar.

Oturumu yöneten kişi olarak da, panelistlerin gerek konularına hâkimiyeti gerekse hazırlıkları mükemmeldi diyebilirim. Dünyamızın ve ülkemizin önümüzdeki süreçte karışılacağı çevre, ihracatımızın % 42 sinin AB ülkelerine yaptığı bu bağlamda; Paris Sözleşmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum süreci, dijital teknolojilerin getireceği fırsatlar, KOBİ’lerin dijital dönüşüm alanlarında değerli bilgilerin verildiği Kongreyi düzenleyen TBD ve TOSYÖV’e teşekkür ediyor kongreye katkı ve destek veren kuruluşları, gerek açılışta gerekse panellerdeki konuşmacıları ve izleyicileri kutluyorum.