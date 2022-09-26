Ankara Esenboğa Havalimanı tekrar ihaleye çıkarılacak

Başkenti dünyaya açan kapı olarak nitelenen Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı, hem kapasite artışı, hem yeni yatırımlar için yeniden ihaleye çıkarılıyor. Edindiğim bilgilere göre tıpkı Antalya’da olduğu gibi Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı, belirlenen takvimden önce vitrine çıkarılacak. Gelin önce geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan Antalya Havalimanı’ndaki satış sürecini ardından da Ankara'da yaşanacak ihalenin detaylarını sizlere anlatayım. Bilindiği üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2007 yılında Antalya Havalimanı’nı vitrine çıkarmış, ihaleyi 3.2 milyar dolarla IC İçtaş-Fraport ortaklığı kazanmıştı.

Ardından TAV Havalimanları Holding, IC İçtaş’ın yüzde 49’luk payını alarak Antalya’ya ortak olmuştu. İhaleyi kazanan ortaklar, Antalya Havalimanı’nı yatırım sürecinin ardından 17 yıl yani 2027 yılına kadar işletecekti. Ancak Antalya’nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri gibi yenileme ve yatırımlar ortaya çıkınca 2027 yılı beklenmedi ve geçen yıl tekrar satışı gündeme geldi.

ANTALYA İÇİN 7.25 MİLYAR EURO

Aralık 2021’de yapılan o ihaleyi TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığı kazandı. 7.25 milyar Euro ile en yüksek teklifi veren TAV-Fraport ortaklığı bu kez 25 yıllık işletme hakkını üstlendi. TAV ve Fraport, 2027 yılından itibaren olacak şekilde 2051 yılına kadar Antalya’nın işletmesini kazanmış oldu. Yenilenen ihale ile ortaklar ilk etapta yaklaşık 600 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 765 milyon euroluk yatırımla Antalya Havalimanı’nın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak.

Şimdi gelelim asıl konumuz olan Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’na. Hatırlayacağınız üzere Esenboğa Havalimanı, 2004 yılında ihaleye çıkmıştı. 200 milyon dolarlık teklifte bulunan TAV, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın 15 yıl 8 ay süre ile yapım işletim hakkını elde etmişti. Türkiye’nin en modern ve en önemli havalimanlarından biri olan başkent Ankara’daki Esenboğa Havalimanı, 36 aylık inşaatın ardından iç ve dış hat terminalleri 2006 yılında hizmete girmiş ve Mayıs 2025’e kadar da TAV’ın işletmesi altında olacaktı. Ancak duyumlarına göre yine ortaya yenileme ve ek yatırım süreci devreye girdi ve bitiş tarihinden 2 yıl önce Esenboğa vitrine çıkarılacak. Edindiğim bilgilere göre de süreç ekim ayına kadar başlayacak.

PANDEMİ İLE BİRLİKTE YOLCU SAYISI DÜŞTÜ

Ankara Esenboğa Havalimanı açıklanan verilere göre bu yılın ilk 8 ayında 5.6 milyon yolcuyu ağırladı. Pandemi öncesi 2019’un aynı döneminde bu rakamın 9.5 milyon olduğunu da hatırlatmakta fayda var. İhaleye kimlerin katılacağı sürecin başlamasıyla belli olacak. Ancak tıpkı Antalya’da olduğu gibi TAV Havalimanları Holding’in Ankara’yla tekrar ilgilenebileceğini tahmin ediyorum. Zira Esenboğa Havalimanı, Türkiye’nin başkenti Ankara’yı dünyaya bağlıyor ve geçmişte kentin uluslararası uçuşlar için bir önemli bir hub noktası haline getirileceğine yönelik açıklamaları hatırlıyorum. Yani bir anlamda Ankara, bir prestij projesi. Pandemi öncesine göre yolcu ve uçuş sayısında yaşanan düşüşün de kentin prestiji adına yükseltilmesi için çalışmalar yapmak gerektiği düşünüyorum. İstanbul kadar Ankara’nın da bölgesel hub olmak için yeni uluslararası uçuşlara hakkı var.